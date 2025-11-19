Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 66 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
19. november 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 12. – 18. november 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.542.500
|946.183.276
|12. november 2025
|25.000
|208,19
|5.204.750
|13. november 2025
|23.000
|210,74
|4.847.020
|14. november 2025
|25.000
|205,59
|5.139.750
|17. november 2025
|23.000
|204,23
|4.697.290
|18. november 2025
|25.000
|199,85
|4.996.250
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.663.500
|971.068.336
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.110.356 B-aktier svarende til 1,94 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 12. – 18. november 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
