Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 66 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

19. november 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 12. – 18. november 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 3.542.500 946.183.276 12. november 2025 25.000 208,19 5.204.750 13. november 2025 23.000 210,74 4.847.020 14. november 2025 25.000 205,59 5.139.750 17. november 2025 23.000 204,23 4.697.290 18. november 2025 25.000 199,85 4.996.250 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 3.663.500 971.068.336

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.110.356 B-aktier svarende til 1,94 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 12. – 18. november 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

