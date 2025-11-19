En collaboration avec son commanditaire provincial ANBL, le Programme scolaire de MADD Canada véhicule des messages saisissants sur la conduite sobre aux élèves du Nouveau-Brunswick

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Dans le but de changer cette réalité, MADD Canada est de retour dans les écoles du Nouveau-Brunswick en compagnie de son commanditaire provincial Alcool NB Liquor (ANBL) afin de sensibiliser les élèves aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et aux moyens de la prévenir. Aujourd'hui, les élèves de 7e et 8e année assisteront à une présentation spéciale du Programme scolaire 2025-2026 à l'école intermédiaire George Street à Fredericton.

Conçu pour les élèves de la 7e à la 12e année, le Programme scolaire de MADD Canada sensibilise chaque année des milliers de jeunes à travers le pays grâce à des présentations d'une heure offrant un aperçu saisissant des dangers et des conséquences dévastatrices de la conduite après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations fournissent aux élèves les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies.

« La conduite avec capacités affaiblies est tout à fait évitable », déclare Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada. « Grâce à notre Programme scolaire, les élèves comprennent les risques et les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et sont en mesure de faire des choix sécuritaires pour eux-mêmes, leur famille et leur communauté. Le changement commence tout d'abord par ces conversations. Nous sommes reconnaissants du généreux soutien de notre commanditaire provincial, ANBL, qui nous a permis de réaliser 56 présentations cette année. »

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies. De plus, un quiz interactif renforce les leçons clés et encourage les élèves à réfléchir à leurs choix. Chaque séance se termine par des témoignages poignants de victimes et de survivants, dont un nouveau témoignage d'Alyssa Kryger, blessée dans une collision impliquant du cannabis en 2018 et dont le père, Mike, et l'oncle, Mark, ont été tués dans la même collision.

« C’est avec fierté qu’ANBL appuie MADD Canada dans son travail essentiel », a déclaré Lori Stickles, Présidente et directrice générale d'ANBL. « La promotion d’une consommation responsable est au cœur de notre stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, et nous sommes déterminés à répandre un message à l’appui de la conduite sobre et sécuritaire. »



Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

MADD Canada est reconnaissant envers ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien au Programme scolaire. Pour de plus amples renseignements sur nos commanditaires et pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes de bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d’ANBL

ANBL est une société d’État provinciale responsable de l’achat, de l’importation, de la distribution et de la vente au détail de toutes les boissons alcoolisées dans la province. Elle dessert le public et les titulaires de permis grâce à un réseau de 39 magasins d’entreprise, 94 magasins de franchise privés, 96 magasins de franchise de producteurs locaux et 67 épiceries qui vendent du vin, du cidre et de la bière en date du 28 septembre 2025. Son portefeuille comprend plus de 3 000 produits, dont des vins, des spiritueux, des bières et d’autres produits, comme des panachés et du cidre, ainsi que des boissons alcoolisées produites localement. Au cours des 49 dernières années, ANBL a constitué un réseau de magasins dans plus de 28 collectivités de la province. L’entreprise emploie actuellement environ 650 personnes. En plus de son mandat à titre de distributeur de boissons alcoolisées de la province, ANBL soutient les communautés du Nouveau Brunswick grâce à son programme corporative de responsabilité sociale qui comprend la vente sécuritaire et le programme « Check 30 ID », la commandite d’événements de contrôles routiers rentrez en sécurité, avec un accent sur l’insécurité alimentaire par le biais d’un partenariat avec le Dépôt Alimentaire Nouveau-Brunswick.

