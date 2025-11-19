Air Canada et Emirates élargissent leur partenariat stratégique dans le cadre d’une importante entente d’expansion sur plusieurs années

Prolongement jusqu’en 2032 et élargissement de la portée de l’entente de partenariat qui a établi une connectivité vers plus de 225 destinations mondiales

Nouveaux avantages pour les clients, dont une expérience de voyage haut de gamme bonifiée dans un nombre accru d’aéroports

Renforcement de la coopération afin d’accroître les échanges commerciaux bilatéraux et de faciliter davantage les expéditions de fret entre les Amériques et le sous-continent indien, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est





MONTRÉAL et DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada et Emirates ont annoncé aujourd’hui leur engagement à prolonger leur partenariat stratégique et à en élargir la portée, en s’appuyant sur le succès de l’accord conclu il y a trois ans entre deux des principaux transporteurs aériens au monde. Depuis la mise en place de ce partenariat stratégique en 2022, les deux sociétés aériennes ont transporté plus de 550 000 clients via 56 services à code multiple reliant le Canada, les États-Unis, Dubaï et d’importantes destinations partout dans le monde. Les partenaires ont signé un protocole d’entente en vue d’un nouvel accord prolongeant leur partenariat réciproque d’exploitation à code multiple et de programme de fidélité jusqu’au 31 décembre 2032. Le renouvellement de l’entente permettra de renforcer leur coopération, d’améliorer les services offerts aux clients et aux expéditeurs, et de créer la possibilité de nouvelles villes-portes au Canada dans le réseau d’exploitation à code multiple.

« Le partenariat entre Air Canada et Emirates a connu un succès retentissant, et nous sommes fiers de le renouveler plus tôt que prévu, en élargissant sa portée et en le prolongeant jusqu’en 2032, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. Cette entente vient appuyer la stratégie internationale de notre société aérienne en consolidant notre service quotidien assuré toute l’année entre Toronto et Dubaï et en offrant aux clients et aux expéditeurs des correspondances fluides pour des destinations situées un peu partout dans le sous-continent indien, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Le renouvellement de notre partenariat est une excellente nouvelle non seulement pour nos clients, dont beaucoup entretiennent des liens familiaux, culturels ou commerciaux avec ces régions, mais aussi pour le Canada, car il nous permet de mieux relier le pays au reste du monde, alors que les habitudes commerciales et les tendances de voyage évoluent. »

« Notre partenariat stratégique avec Air Canada a donné des résultats exceptionnels, et nous sommes heureux de prolonger cette collaboration jusqu’en 2032, a affirmé Adnan Kazim, vice-président et directeur commercial d’Emirates. Cet accord renforce nos capacités de transport de passagers et de fret, et permet ainsi d’améliorer l’expérience des clients sur les vols en exploitation à code multiple tout en élargissant la connectivité du réseau pour les voyageurs des deux marchés.

« Au-delà des services aux passagers, nous reconnaissons le rôle indispensable que joue la connectivité aérienne dans la stimulation de la croissance économique. Depuis l’établissement de notre partenariat d’exploitation à code multiple en 2022, nous avons assisté à un renforcement constant du commerce entre les Émirats arabes unis et le Canada. En consolidant la coopération en matière de fret, nous nous engageons pour faciliter le commerce et contribuer à la prospérité des deux économies. Nous avons la conviction que ce partenariat servira de catalyseur pour intensifier notre présence au Canada et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. »

Partenariat stratégique Air Canada – Emirates

Le renforcement du partenariat entre Emirates et Air Canada devrait augmenter considérablement le tourisme et le commerce entre les deux pays. Cette collaboration offrira plus d’options aux passagers et permettra d’étendre la coopération en matière de fret qui facilitera les flux de marchandise dans les deux sens entre les Amériques, le Moyen-Orient et le sous-continent indien. En outre, les deux transporteurs aériens étudient la possibilité de créer une coentreprise axée sur l’exploitation fret pour contribuer à l’efficacité du transport de marchandises à l’échelle mondiale.

La prolongation de cet accord rehaussera l’expérience client en offrant aux passagers admissibles des privilèges de priorité plus avantageux, tout en assurant une coordination opérationnelle plus efficace entre les deux transporteurs, notamment pour assurer un transfert fluide de l’exploitation à l’aéroport international Dubai World Central – Al Maktoum (DWC) (prévu après 2032). Depuis sa création, le partenariat n’a cessé de se développer, le réseau d’exploitation à code multiple couvrant aujourd’hui 56 liaisons reliant les clients d’Emirates à 37 destinations au Canada et aux États-Unis, dont plusieurs nouvelles liaisons ajoutées cet été : les services exploités par Air Canada de Toronto à Minneapolis, de Montréal à Calgary, et de Vancouver à Los Angeles. Air Canada appose également son code sur 19 liaisons exploitées par Emirates à destination du sous-continent indien, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est. Outre les vols prévus aux termes de l’accord d’exploitation à code multiple, le partenariat interligne entre Emirates et Air Canada donne aux clients accès à plus de 225 destinations dans le monde.

« Les partenariats représentent un moyen efficace de diversifier notre réseau, a expliqué Mary-Jane Lorette, vice-présidente – Affaires internationales, Réseau et Partenariats d’Air Canada. Depuis le lancement de notre partenariat avec Emirates en 2022, plus d’un demi-million de clients, soit près de 500 personnes par jour, ont effectué une correspondance entre nos deux sociétés aériennes. Ce partenariat est d’autant plus intéressant pour les clients, car il leur permet d’accéder facilement à un plus grand nombre d’itinéraires, il prévoit la reconnaissance mutuelle des programmes de fidélité et l’accès aux salons pour les clients admissibles, et des trajets interlignes et à code multiple fluides. Grâce au renouvellement de cet accord, nous pourrons bonifier ces avantages, notamment en rehaussant l’expérience client, en offrant l’accès aux salons dans un plus grand nombre d’aéroports de notre réseau et en permettant à nos clients communs d’effectuer des réservations avec échange de points pour toutes les cabines. »

Depuis l’accord initial conclu en novembre 2022, Air Canada a transféré ses activités à l’emblématique aérogare 3 de l’aéroport international de Dubaï. Le partage d’une des aérogares les plus en vue dans le monde a permis de rehausser considérablement l’expérience de correspondance, en plus d’offrir avant leur vol aux clients admissibles d’Air Canada l’accès aux prestigieux salons Classe Affaires et autres installations d’Emirates à sa plaque tournante de Dubaï. Les deux sociétés aériennes offrent également des privilèges réciproques aux membres de leur programme de fidélité respectif. Les membres Aéroplan peuvent accumuler et échanger des points sur tous les vols exploités par Emirates, en plus d’accéder à plus de 140 destinations sur six continents via Dubaï, siège et plaque tournante de la société aérienne. Les membres Emirates Skywards peuvent accumuler et échanger des milles sur les vols assurés par Air Canada, tout en accédant à plus de 220 destinations dans le monde. Les transporteurs envisagent d’élargir mutuellement les possibilités d’échange de points ou de milles dans leurs cabines économique supérieure, permettant ainsi aux membres Skywards et Aéroplan admissibles d’accumuler et d’échanger des points ou des milles dans toutes les classes exploitées par Air Canada et Emirates, respectivement.

Air Canada exploite à l’heure actuelle un service quotidien par 787 Dreamliner de Boeing entre Toronto et Dubaï. Au départ de Dubaï, Emirates offre des liaisons quotidiennes à destination de Toronto, à bord de son célèbre avion-phare, l’A380 d’Airbus. La plus grande société aérienne internationale du monde offre également sept vols hebdomadaires entre Dubaï et Montréal assurés par son autre gros-porteur, le 777 de Boeing. Les clients de ces transporteurs peuvent planifier leurs itinéraires de voyage pour des destinations mondiales avec une correspondance fluide.

Commerce entre le Canada et les Émirats arabes unis

La connectivité aérienne est un moteur essentiel du commerce entre le Canada et les Émirats arabes unis. Les échanges bilatéraux ont progressé de 14 % de 2022 à 2023, les exportations canadiennes atteignant 3,3 milliards de dollars canadiens en 2024, soit une hausse de 17 % par rapport à 2023. En tant que plaque tournante logistique mondiale majeure et en tant que moteur du tourisme, Dubaï soutient les entreprises canadiennes en facilitant le commerce, l’investissement et le tourisme au Moyen-Orient, sur le sous-continent indien et ailleurs.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos d’Emirates

Depuis sa plaque tournante mondiale à Dubaï, Emirates dessert des clients sur six continents, offrant des services de transport aérien de haute qualité qui facilitent le tourisme et le commerce. La société aérienne a été reconnue par ses clients pour ses services de premier ordre au sol et en vol, assurés par un personnel passionné représentant plus de 160 nationalités. Emirates exploite la plus grande flotte au monde d’avions gros-porteurs 777 de Boeing et A380 d’Airbus (ainsi que la dernière acquisition de sa flotte, l’A350), offrant des cabines spacieuses et des caractéristiques emblématiques à bord telles que la douche spa et le salon à bord de l’A380, ainsi que le système de divertissement en vol ICE intégré à tous les sièges de sa flotte. Emirates s’engage à une exploitation respectueuse de l’environnement et se concentre sur trois domaines : la réduction des émissions, une consommation responsable et la protection de la faune et des habitats. Pour en savoir davantage, visitez www.emirates.com.

