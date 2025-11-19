Anmodning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.

Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investerings- og kapitalforeninger under Invest Administration A/S:

  • Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
  • Investeringsforeningen Falcon Invest
  • Investeringsforeningen Fundamental Invest
  • Investeringsforeningen Gudme Raaschou
  • Investeringsforeningen Great Dane
  • Investeringsforeningen IA Invest
  • Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
  • Investeringsforeningen TOBA Investments
  • Investeringsforeningen StockRate Invest
  • Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
  • Kapitalforeningen IA Invest

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør


