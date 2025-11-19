Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret med foreningens finanskalender for 2026 og en række generelle præciseringer. Prospektet er som led i opdateringen blevet omstruktureret, men omstruktureringen er ikke udtryk for substansændringer.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.valueinvest.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

