האיגוד הבינלאומי למימון משפטי המעניק ל-Darrow את פרס "הטכנולוגיה המשפטית החדשנית ביותר"

Darrow™, חברת הטכנולוגיה המשפטית שנבנתה כדי להציף סיכונים משפטיים נסתרים ולהפוך אותם למודיעין מוביל לפעולה, הכריזה על קבלת הכרה כחברת הטכנולוגיה המשפטית החדשנית ביותר על ידי האיגוד הבינלאומי למימון משפטי (ILFA).

פרס זה, המוענק לראשונה, מטעם הקול הגלובלי של מימון משפטי מסחרי, חוגג חברת טכנולוגיה שכליה שינו את הדרך בה מעריכים, חותמים ומנהלים סכסוכים. הוא מדגיש חדשנות המספקת ערך מדיד למממנים, משרדי עורכי דין ובעלי עניין אחרים באקוסיסטם של מימון משפטי.

"בליבה, מודיעין משפטי נועד לסייע לחברות לקבל החלטות טובות יותר, מוקדם יותר", אמר מתיו קשאב לואיס (Mathew Keshav Lewis), מנהל הכנסות ראשי ומנכ"ל ב-Darrow. "אנו מיישמים בינה מלאכותית מתקדמת כדי לשפר את אופן הערכת התיקים ואישורם, כך שמשרדים ומממנים יוכלו להקצות משאבים בצורה יעילה יותר, לפעול בביטחון רב יותר, ולבסוף לשרת את התובעים טוב יותר. כשמעמיקים את הנראות לסיכון ולערך, משפרים את התוצאות עבור כל המעורבים."

"העבודה של Darrow עונה על צורך ברור בתעשייה שלנו," אמר פול קונג (Paul Kong), מנכ"ל ונשיא ILFA. "הגישה המונעת בינה מלאכותית שלהם היא סוג של חדשנות מעשית שמשפרת החלטות, לא רק תהליכים. שמחנו ש- Darrow הצטרפו אלינו בשבוע שעבר כדי לקבל את הפרס הראוי להם".

הפלטפורמה של Darrow מנתחת מעל 5 מיליון נקודות נתונים מדי חודש מרשומות ציבוריות, מקורות משפטיים ורשתות חברתיות כדי לזהות הפרות פוטנציאליות בשווקים שונים, כולל נזיקין המוניים, הגבלים עסקיים, פרטיות מידע, הגנת הצרכן, ERISA, ניירות ערך והונאה ועוד. במהלך חמש השנים האחרונות, החברה זיהתה מעל 18 מיליארד דולר בהזדמנויות פוטנציאליות לתביעות משפטיות. בעבודה עם משרדי עורכי דין מובילים בארה"ב, רבים מהתיקים הללו הוגשו והוסדרו בהצלחה. כלי החיתום של החברה משלב מודלים חזויים של בינה מלאכותית, ניתוח משפטי מומחים ותובנות מלמעלה מ-105,000 תיקים, ושואף לייעל את האופן שבו משרדי עורכי דין מעריכים תיקים וכיצד מממנים לליטיגציה מעריכים סיכוני השקעות.

הפלטפורמה של Darrow מאגדת נתונים משפטיים ושוקיים שונים כדי לסייע לצוותים משפטיים לזהות דפוסים שעשויים להצביע על הפרות שניתנות לפעולה — בין אם זה תכניות תמחור מתואמות, אשכולות נזק סביבתי, או ניגודי עניינים תאגידיים. טכנולוגיית הבינה המלאכותית נועדה לחשוף בעיות שהיו קשות, אם לא בלתי אפשריות, לזהות אחרת.

