LACROIX : Le sud de l’Europe, puissant moteur de croissance pour l’activité Environment de LACROIX

19/11/2025

Le sud de l’Europe, puissant moteur de croissance pour l’activité Environment de LACROIX

Depuis quelques années, le sud de l’Europe connaît une intensification du stress hydrique ainsi qu’une multiplication des épisodes d’inondation, plaçant durablement les enjeux liés à la modernisation des réseaux d’eau sur le devant de la scène.

L’Espagne et l’Italie ont mis en place en 2021 des plans de relance ambitieux visant à transformer des secteurs clés de leurs économies, ce qui inclut la modernisation de leurs réseaux d’infrastructures critiques.

Ainsi, les programmes PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) en Espagne et PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) en Italie ont libéré des fonds européens en faveur de la réalisation de projets de transformation liés à la transition écologique, accélérant l’innovation et la digitalisation des réseaux d’infrastructures d’eaux potables et usées.

Ces plans ont ainsi stimulé la demande pour les solutions connectées et sécurisées de LACROIX, permettant à l’activité Environment d’afficher une performance remarquable en Espagne et Italie : son chiffre d’affaires devrait avoir doublé en 2 ans passant d’environ 8 millions d’euros en 2023 à près de 16 millions estimés sur l’ensemble de l’exercice 2025.

LACROIX idéalement positionné pour capter l’essor de la demande en Espagne et en Italie



LACROIX, implanté avec une filiale locale respectivement en Espagne et en Italie, a su tisser une solide relation de confiance avec ses clients sur les marchés du sud de l‘Europe.

Son offre, régulièrement remise à jour et conforme aux réglementations européennes, couvre l’ensemble de la gestion intelligente des réseaux d’eau potable et d’assainissement, depuis les capteurs de mesure jusqu’aux plateformes cloud de supervision et solutions de gestion automatisée de la cybersécurité.

Les produits et services proposés par LACROIX permettent de monitorer à distance les réseaux et la qualité de l’eau, via la transmission de données fiables et sécurisées.

Ces solutions génèrent des économies financières tangibles au travers de la réduction de la facture en énergie et en eau, ainsi qu’au niveau des frais d’exploitation, en réduisant considérablement les déplacements nécessaires à l’exploitation.



Elles permettent également de faire face au stress hydrique et assurent la préservation des ressources naturelles en contrôlant les rejets des eaux usées dans le milieu naturel.

Grâce à l’outil industriel de LACROIX, en particulier l’usine de Symbiose à Beaupréau-en-Mauges (France), les filiales espagnole et italienne ont pu démontrer une réactivité exemplaire pour répondre à l’augmentation de volumes sans impacter les délais de livraison.

« Le doublement de notre chiffre d’affaires en deux ans sur ces marchés clés confirme la pertinence de notre positionnement, ainsi que la confiance de nos clients dans nos solutions connectées et sécurisées pour la gestion intelligente du cycle de l’eau. C’est grâce à notre présence au plus près de nos marchés et notre capacité d’accompagnement industriel que nos équipes ont pu tirer pleinement parti des opportunités offertes par les plans de relance », ajoute Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires 2025 : 10 février 2026, après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

