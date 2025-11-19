SOITEC : SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET LES RÉSULTATS SEMESTRIELS DE SON EXERCICE FISCAL 2026

SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE

ET LES RÉSULTATS SEMESTRIELS DE SON EXERCICE FISCAL 2026

En ligne avec les indications données, Soitec enregistre un chiffre d’affaires de 139 M€ au T2 2026, en croissance organique 1 de 47% par rapport au T1 2026 (et en baisse de 36% en données publiées comme en organique par rapport au T2 2025)

Le chiffre d’affaires du S1 2026 atteint 231 M€, en baisse de 32% en données publiées et de 29% en organique par rapport au S1 2025, reflet de dynamiques différentes selon les divisions : bonne performance des produits liés à l’IA (en excluant l’arrêt programmé des Imager-SOI, les revenus de la division Edge & Cloud AI sont en hausse de 34%), compensée par la faiblesse des divisions Communications et Automobile

Soitec a pris des mesures ciblées pour améliorer sa génération de trésorerie

La marge d’EBITDA 2 est en hausse à 34,1%. L’EBITDA est en recul de 30% à 79 M€

Le résultat net est impacté par des éléments non récurrents

Le chiffre d’affaires du T3 2026 est attendu en hausse organique séquentielle « mid-to-high single-digit » par rapport au T2 2026 Dans l’environnement actuel, Soitec continue de faire des investissements stratégiques en R&D pour préparer l’avenir et son expansion dans de nouveaux marchés







Bernin (Grenoble), France, le 19 novembre 2025 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre et ses résultats semestriels de l’exercice fiscal 2026 (période close le 30 septembre 2025). Ces états financiers3 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de la réunion tenue ce jour.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « La performance du deuxième trimestre est en ligne avec nos attentes et reflète les tendances observées au cours de l’ensemble du premier semestre, à savoir une forte dynamique en Edge & Cloud AI, la poursuite de l’ajustement des stocks en Communications mobiles et un marché Automobile atone.

Alors que nous sommes toujours dans une phase d’écoulement des stocks par nos clients, nous avons pris des mesures spécifiques pour améliorer notre génération de trésorerie et sommes en train de renforcer les efforts initiés au cours du premier semestre. En ces temps incertains, la discipline financière est primordiale, comme en témoignent nos résultats du premier semestre.

Les progrès sur le front de l’innovation nous permettent d’accélérer la diversification de notre portefeuille de produits. Notre nouvelle organisation centrée à la fois sur les clients et les produits assure un alignement plus fort entre l’innovation, les roadmaps des produits et les besoins des clients, renforçant la capacité de Soitec à se développer dans de nouveaux marchés finaux et de nouvelles applications avec des produits SOI comme au-delà du SOI. Dans un marché adressable appelé à croître à deux chiffres, le potentiel de croissance de l’entreprise reste intact. »

Chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’exercice fiscal 2026

T2 2026 T2 2025 Evolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et changes constants Communications mobiles 76 124 -38% -39% Automobile & Industrie 11 33 -68% -68% Edge & Coud AI 52 61 -14% -9%* Chiffre d’affaires 139 217 -36% -36%

* Hors impact de l’arrêt programmé des Imager-SOI (7 millions de dollars au T2 2025), les revenus de la division Edge & Cloud AI n’auraient baissé que de 5% en organique par rapport au T2 2025

Soitec a réalisé un chiffre d’affaires de 139 millions d’euros au T2 2026, en baisse de 36% en données publiées comme en organique par rapport aux 217 millions d’euros enregistrés au T2 2025. La cession des activités de Dolphin Design4 a représenté un effet périmètre négatif de 1 point tandis que l’effet de change a été non significatif sur la période. Comme anticipé et en ligne avec les indications fournies par le Groupe en juillet 2025, le chiffre d’affaires du T2 2026 est en croissance organique séquentielle de 47% par rapport au T1 2026.

Communications mobiles

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 76 millions d’euros au T2 2026, en baisse organique de 39% par rapport au T2 2025, mais en hausse organique séquentielle de 72% par rapport au T1 2026. Cette performance reflète la baisse des expéditions de RF-SOI. Après la reconstitution saisonnière des stocks au T4 2025, les niveaux de RF-SOI restaient élevés dans les fonderies. Les ventes de RF-SOI ont rebondi par rapport au T1 2026 mais à des niveaux bien inférieurs aux niveaux du T2 2025.

Les ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) ont baissé par rapport au T2 2025 et au T1 2026, du fait d’une demande plus faible des marchés asiatiques. Malgré ce ralentissement temporaire, le POI continue de s’imposer comme le substrat de référence pour les filtres à ondes acoustiques de surface (SAW) avancés. Avec 11 clients en production et 12 autres en phase de qualification, l’adoption du POI ne cesse de croître parmi les grandes sociétés fabless à travers le monde et le POI de remporter de nouveaux design wins pour des modèles phares de smartphones nord-américains.

Les ventes de substrats FD-SOI, ont augmenté par rapport au T1 2026 mais sont restées légèrement inférieures à celles du T2 2025. L’adoption du FD-SOI continue de progresser, avec des premiers design wins pour des systèmes sur puce Wi-Fi 7 destinés aux smartphones Android haut de gamme, confirmant le bon positionnement de Soitec dans les architectures de communication de nouvelle génération.

Automobile & Industrie

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 11 millions d’euros au T2 2026, en baisse organique de 68% par rapport au T2 2025. Malgré un rebond organique séquentiel de 121% par rapport au T1 2026, l’activité reste faible, cette augmentation résultant essentiellement du niveau de la base du T1 2026 plutôt que d’une reprise de la demande.

Après la reconstitution des stocks intervenue au T4 2025, les ventes de substrats Power-SOI utilisés dans la gestion intelligente de l’énergie pour les véhicules électriques ont continué d’être affectées par les excédents de stocks chez les clients. Les ventes du T2 2026 se sont établies à un niveau bien inférieur à celles du T2 2025. Soitec prépare activement la transition vers des substrats de 300mm pour répondre à la demande croissante de systèmes de gestion de batteries (BMS) et autres applications liées à l’électrification des véhicules.

Les ventes de substrats FD-SOI automobiles ont également été inférieures à celles du T2 2025. L’adoption du FD-SOI dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) progresse, la technologie FD-SOI s’avérant de plus en plus précieuse pour les systèmes d’edge computing à signaux analogiques et mixtes utilisés dans les radars, les microcontrôleurs et la connectivité sans fil.

Les perspectives de marché pour les substrats SmartSiCTM ont été revues à la baisse du fait d’une intensification de la concurrence de la part d’acteurs chinois, concernant plus particulièrement des produits SiC monocristallins (monoSiC). Le Groupe est néanmoins actuellement engagé avec cinq clients dans leur processus de qualification. Bien que Soitec observe un intérêt croissant pour la technologie SmartSiCTM et sa capacité à améliorer l’efficacité de l’alimentation électrique (PSU) dans les centres de données de nouvelle génération, ces opportunités ne devraient pas se concrétiser à court terme.

Edge & Cloud AI

La dynamique reste très favorable pour la division Edge & Cloud AI de Soitec, portée par la croissance exponentielle de la puissance de calcul liée à l’IA, que ce soit en périphérie, où la demande pour des dispositifs à faible consommation et des applications d’IA intégrées continue de croître, ou bien dans le Cloud où le besoin de centres de données plus puissants et plus économes en énergie s’accélère.

Le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI a atteint 52 millions d’euros au T2 2026, en repli de 14% en données publiées par rapport au T2 2025, c’est-à-dire en incluant l’effet périmètre lié à la cession des activités de Dolphin Design. En organique, le chiffre d’affaires de la division est en repli de 9% par rapport au T2 2025, mais en croissance séquentielle de 14% par rapport au T1 2026, soutenu par la forte demande en substrats FD-SOI et Photonics-SOI utilisés pour des applications IA dans des environnements Cloud comme en périphérie. En excluant l’impact de l’arrêt programmé des substrats Imager-SOI, le chiffre d’affaires de la division aurait baissé de 5% en organique par rapport à la même période l’an dernier.

Les ventes de substrats Photonics-SOI ont atteint un niveau nettement supérieur à celles du T2 2025, portées par des investissements industriels majeurs dans les infrastructures de données liés à l’IA. La technologie Photonics-SOI continue de s’affirmer comme la solution optimale pour des interconnexions optiques à haute vitesse et à haute bande passante, y compris pour des émetteurs-récepteurs optiques enfichables ou des systèmes optiques co-packagés (CPO).

Les ventes de substrats FD-SOI ont été globalement stables par rapport à celles du T2 2025 et significativement supérieures à celles du T1 2026. La technologie FD-SOI reste un facteur clé pour les applications IoT basées sur l’IA, dans les domaines des biens de consommation, de l’industrie et de la santé, offrant des avantages uniques en matière d’efficacité énergétique, de performance, de gestion thermique et de fiabilité.

Les ventes de substrats Imager-SOI reflètent l’arrêt programmé de la première génération de substrats pour applications basées sur de l’imagerie en 3D, arrêt initié au début de l’exercice fiscal 2025. Une dernière commande a cependant généré quelques millions d’euros de chiffre d’affaires au T2 2026, un niveau néanmoins inférieur à celui du T2 2025. Pour information, les ventes d’Imager-SOI ont représenté un chiffre d’affaires d’environ 32 millions de dollars au S1 2025, mais Soitec n’a pas enregistré de chiffre d’affaires au S2 2025 ni au T1 2026.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre de l’exercice fiscal 2026

S1 2026 S1 2025 Evolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et changes constants Communications mobiles 119 172 -31% -30% Automobile & Industrie 15 59 -74% -74% Edge & Coud AI 96 107 -10% -1%* Chiffre d’affaires 231 338 -32% -29%

* Hors impact de l’arrêt programmé des Imager-SOI (32 millions de dollars au S1 2025), les revenus de la division Edge & Cloud AI auraient crû de 34% en organique par rapport au S1 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du S1 2026 a atteint 231 millions d’euros, en baisse de 32% en données publiées et de 29% en organique par rapport au S1 2025.

La division Communications mobiles a enregistré un chiffre d’affaires de 119 millions d’euros au cours du S1 2026, en baisse de 31% en données publiées et de 30% en organique. L’activité a été affectée par la persistance d’un niveau élevé de stocks de RF-SOI chez certains clients.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industries s’est élevé à 15 millions d’euros, en baisse de 74% en données publiées comme en organique. Cette baisse reflète à la fois la faiblesse des conditions de marché et des stocks excédentaires dans toute la chaîne de valeur automobile, entraînant une baisse des volumes de Power-SOI et de FD-SOI.

Le chiffre d’affaires de l’activité Edge & Cloud AI a atteint 96 millions d’euros, en baisse de 10% en données publiées mais stable en organique. L’arrêt programmé des substrats Imager-SOI a été compensé par une hausse des ventes de Photonics-SOI et FD-SOI tirées par les applications liées à l’IA à la fois en périphérie et dans le Cloud. Hors impact de l’arrêt programmé des Imager-SOI, les revenus de la division auraient crû de 34% en organique par rapport au S1 2025.

Marge d’EBITDA maintenue à un niveau robuste

Compte de résultat consolidé (1 ère partie)

(En millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Evolution Chiffre d’affaires 231 338 -32% Marge brute 58 101 -43% En pourcentage du chiffre d’affaires 25,1% 30,0% Coûts de Recherche & Développement (nets) (21) (43) -51% Frais généraux, administratifs et commerciaux (26) (31) -15% Résultat opérationnel courant 11 28 -61% En pourcentage du chiffre d’affaires 4,7% 8,2% Autres produits et charges opérationnels (46) (4) Résultat opérationnel (35) 23 EBITDA 79 113 -30% En pourcentage du chiffre d’affaires 34,1% 33,4%

La marge brute a atteint 58 millions d’euros au S1 2026 (soit un taux de marge de 25,1%), contre 101 millions au S1 2025 (taux de marge de 30,0%). La baisse du taux de marge brute s’explique par la réduction délibérée de la production destinée à favoriser l’ajustement des niveaux de stocks, mais aussi par un effet mix / prix négatif.

Le résultat opérationnel courant est passé de 28 millions d’euros au S1 2025 (8,2% du chiffre d’affaires), à 11 millions d’euros au S1 2026 (4,7% du chiffre d’affaires). Ce recul reflète principalement la baisse de la marge brute, conséquence de la réduction de l’activité au cours de la période, partiellement compensée par une baisse des dépenses de R&D et par un contrôle toujours aussi strict des charges d’exploitation.

Les dépenses brutes de R&D avant capitalisation ont baissé de 30%, passant de 77 millions d’euros au S1 2025 à 54 millions d’euros au S1 2026. Les charges nettes de R&D ont également diminué pour atteindre 21 millions d’euros au S1 2026 (9,0% du chiffre d’affaires) contre 43 millions d’euros au S1 2025 (12,6% du chiffre d’affaires). Soitec a maintenu un effort soutenu en R&D pour préparer sa croissance future, sans aucun compromis en matière d’innovation. A périmètre constant, c’est-à-dire hors Dolphin Design, et en excluant les frais de développement capitalisés, les dépenses brutes sous-jacentes de R&D ont été globalement stables par rapport à l’exercice précédent. Par rapport au S1 2025, la baisse des charges nettes de R&D publiées s’explique principalement par l’absence des dépenses de Dolphin Design et par les variations de subventions publiques et de crédits d’impôts.





Les frais généraux, administratifs et commerciaux ont baissé de 15%, passant de 31 millions d'euros au S1 2025 (9,2% du chiffre d'affaires) à 26 millions d'euros au S1 2026 (11,4% du chiffre d'affaires). Cette baisse illustre la poursuite d'une grande discipline en matière de gestion des coûts, notamment une réduction de l'intéressement et des rémunérations en actions.





Les autres charges opérationnelles se sont élevées à 46 millions d’euros au S1 2026. Elles correspondent essentiellement à une perte de valeur de 41 millions d’euros sur les actifs non courants SmartSiC™ (dépenses de R&D capitalisées et équipements) qui s’explique par une révision à la baisse des perspectives de marché pour les substrats en carbure de silicium (SiC), notamment dans un contexte de concurrence accrue des acteurs chinois par rapport à 2021 quand la décision de construire l’usine de Bernin 4 a été prise. Les autres charges opérationnelles incluent également une dépréciation liée à la cession de Dolphin Design, société acquise par Soitec en 2018. Soitec a par conséquent enregistré une perte opérationnelle de 35 millions d’euros au S1 2026, à comparer à un profit opérationnel de 23 millions d’euros au S1 2025.

L’EBITDA s’est élevé à 79 millions d’euros au S1 2026 (113 millions d’euros au S1 2025). La marge d’EBITDA a quant à elle progressé de 70 points de base, passant de 33,4% du chiffre d’affaires au S1 2025 à 34,1% au S1 2026. Cette amélioration de la marge résulte principalement de la comparaison avec une base de revenus plus faible ainsi que d’une augmentation temporaire des stocks, soutenue par la poursuite d’une production en volume, alors que les premières mesures d’efficience n’ont apporté qu’une contribution limitée à ce stade.

Compte de résultat consolidé (2 ème partie)

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Résultat opérationnel courant 11 28 En pourcentage du chiffre d’affaires 4,7% 8,2% Autres produits et charges opérationnels (46) (4) (dont 41 M€ de perte de valeur sur SmartSiCTM) Résultat opérationnel (35) 23 Résultat financier (22) (8) Impôts sur les bénéfices (9) (2) Résultat net des activités poursuivies (67) 14 Résultat net, part du Groupe (67) 14 (dont 41 M€ de perte de valeur sur SmartSiCTM et 19 M€ de perte de change exceptionnelle) Résultat net courant5 (2) 18 Résultat net de base par action (en euros) (1,87) 0,39 Résultat net dilué par action (en euros) (1,87) 0,39 Résultat net courant5 de base par action (en euros) (0,05) 0,51 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 662 894 35 677 855 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué 35 662 894 35 752 384

Le résultat financier net a représenté une charge de 22 millions d’euros au S1 2026 (8 millions d’euros au S1 2025). Cette charge exceptionnelle enregistrée au T1 2026 est principalement le reflet d’une perte nette de change de 19 millions d’euros résultant d’une réévaluation de l’exposition du bilan aux devises étrangères au T1 2026, en lien avec un emprunt émis au cours de l’exercice fiscal 2021 et la dépréciation du dollar (la politique du Groupe était de protéger le compte de résultat contre les risques de change). A l’issue d’un examen approfondi, l’exposition du bilan au risque devises est désormais couverte. Les charges financières nettes sont passées de 2 millions d’euros au S1 2025 à 6 millions d’euros au S1 2026, incluant 14 millions de frais financiers partiellement compensés par 8 millions de produits financiers.

La charge d’impôts s’est élevée à 9 millions d’euros au S1 2026, contre 2 millions d’euros au S1 2025. Ceci s’explique essentiellement par la diminution des impôts différés actifs reconnus sur les reports de déficits fiscaux.

Le résultat net fait ressortir une perte de 67 millions d’euros au S1 2026 contre un profit de 14 millions d’euros au S1 2025. Ajusté des événements exceptionnels significatifs de la période (dont une perte de valeur de 41 millions d’euros sur les actifs SmartSiCTM, une dépréciation de 3 millions d’euros relative à la cession de Dolphin Design et une perte de change exceptionnelle, non-cash, de 19 millions d’euros au T1 2026) qui pourraient fausser l’analyse de la performance récurrente, le résultat net courant5 fait ressortir une perte de 2 millions d’euros au S1 2026 contre un profit de 18 millions d’euros au S1 2025.

Free Cash Flow6 modérément négatif

Flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 EBITDA 79 113 Stocks (96) (75) Clients et comptes rattachés 132 130 Fournisseurs et comptes rattachés (60) (37) Autres créances et autres dettes (33) 9 Variation du besoin en fonds de roulement (57) 27 Impôts payés 5 (10) Flux de trésorerie générés par l’activité 26 129 Dépenses d’investissements capitalisées7 (56) (120) Intérêts reçus 7 10 Intérêts payés (8) (7) Free Cash Flow (31) 12

A compter de l’exercice fiscal 2026, Soitec a révisé et mis à sa jour sa définition du Free Cash Flow, en ligne avec les pratiques de marché. Cette nouvelle définition inclut désormais l’ensemble des dépenses d’investissements capitalisées, quel que soit leur mode de financement (les investissements financés en crédit-bail étaient au préalable exclus du calcul du Free Cash Flow), ainsi que les intérêts reçus comme les intérêts payés. Sur la base de cette nouvelle définition, le Free Cash Flow s’est élevé à -31 millions d’euros au S1 2026 (contre un Free Cash Flow positif de 12 millions d’euros au S1 2025). Ceci résulte de la conjugaison d’un EBITDA plus faible du fait de l’activité réduite et d’une augmentation du besoin en fonds de roulement, partiellement compensés par une baisse des dépenses d’investissements.

L’évolution du besoin en fonds de roulement s’est traduite par une sortie nette de trésorerie de 57 millions d’euros au S1 2026, contre un flux net positif de 27 millions d’euros au S1 2025. La sortie de trésorerie du S1 2026 reflète principalement :

une augmentation saisonnière des stocks de 96 millions d’euros, constitués en prévision des commandes attendues lors de la seconde partie de l’exercice,

une diminution de 60 millions d’euros des dettes fournisseurs,

et une hausse de 33 millions d’euros des autres créances nettes, en lien avec la hausse des créances fiscales et la diminution des dettes sociales consécutive aux versements des éléments de rémunération variable au cours de la période,

partiellement compensés par une diminution de 132 millions d’euros des créances clients, qui fait suite au niveau élevé de revenus enregistré au T4 2025.

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ont atteint 42 millions d’euros au S1 2026 (94 millions d’euros au S1 2025). Ce montant intègre 7 millions d’euros de produits financiers générés par le placement de liquidités (10 millions d’euros au S1 2025). En incluant les équipements financés par des contrats de crédit-bail (7 millions d’euros au S1 2026 contre 17 millions d’euros au S1 2025), le montant total décaissé pour les dépenses d’investissement capitalisées s’est élevé à 56 millions (contre 120 millions d’euros au S1 2025). Ces dépenses ont principalement concerné des investissements industriels, notamment des équipements dédiés à la production de substrats SOI et POI dans les usines de Bernin et Singapour, des mises à niveau des installations industrielles dans les deux sites, ainsi que des investissements informatiques.

Les flux nets de trésorerie générés par les opérations de financement ont atteint 149 millions d’euros au S1 2026 (contre une sortie de trésorerie de 44 millions d’euros au S1 2025), y compris le produit de 200 millions d’euros provenant de l’émission d’un emprunt Schuldschein destiné à refinancer les 325 millions d’euros d’OCEANE 2025 que le Groupe a remboursés à l’échéance, le 1er octobre 2025, c’est-à-dire après la clôture du semestre. L’apport de trésorerie du nouvel emprunt a été en partie compensé par 43 millions d’euros de baisse des emprunts existants (remboursement de dettes bancaires et locatives) et 8 millions d’euros d’intérêts versés.

Au total, en incluant un impact de change négatif de 13 millions d’euros (contre un impact négatif de 4 millions d’euros au S1 2025), Soitec a enregistré un afflux net de trésorerie de 120 millions d’euros au S1 2026 (contre une sortie nette de 13 millions d’euros au S1 2025). Au 30 septembre 2025, la trésorerie disponible s’élevait à 808 millions d’euros, reflétant un niveau temporairement accru avant le remboursement des OCEANE 2025 qui est intervenu le 1er octobre 2025, juste après la clôture du semestre.

Maintien d’un bilan solide

Soitec a conservé un bilan solide au 30 septembre 2025. Les fonds propres s’élevaient à 1,5 milliards d’euros, en baisse de 121 millions d’euros par rapport au 31 mars 2025, du fait de la perte nette enregistrée au cours de la période et d’effets de change défavorables.

L’endettement financier est passé de 782 millions d’euros au 31 mars 2025 à 953 millions d’euros au 30 septembre 2025, ce montant incluant à la fois le nouvel emprunt Schuldschein de 200 millions d’euros et les 325 millions d’euros d’OCEANE 2025 juste avant leur remboursement. En prenant en compte les 120 millions d’euros de trésorerie nette générée au S1 2026, la dette nette8 du Groupe a augmenté de 51 millions d’euros au S1 2026, passant de 94 millions d’euros au 31 mars 2025 à 145 millions d’euros au 30 septembre 2025, un niveau modéré correspondant à un ratio de levier financier dette nette / EBITDA de 0,5x.

En application de la norme IAS 8, Soitec a rétrospectivement retraité en stocks certaines quantités de matières premières consignées, le montant correspondant étant enregistré en contrepartie en dettes fournisseurs afin de refléter le transfert de contrôle à réception sur ses sites. Ce retraitement, qui n’a pas d’impact sur le résultat net consolidé du Groupe, ni sur son EBITDA, son besoin en fonds de roulement, son Free Cash Flow ou ses fonds propres, s’est traduit par la reconnaissance de 37 millions d’euros au 31 mars 2025. Ce montant est à comparer aux 31 millions d’euros de stocks consignés au 30 septembre 2025 (voir tableau en annexe).

Perspectives

Le chiffre d’affaires du T3 2026 est attendu en croissance organique séquentielle « mid-to-high single-digit » par rapport au T2 2026. Pour le reste de l’exercice, les conditions de marché restent difficiles, particulièrement en Communications mobiles où les clients continuent d’ajuster leurs stocks de RF-SOI. L’activité Edge & Cloud AI devrait continuer de bénéficier d’une bonne dynamique, portée par une demande soutenue en substrats Photonics-SOI et FD-SOI pour les applications liées à l’IA, tandis que l’activité Automobile & Industrie devrait rester faible, du fait de la lente reprise du marché automobile et des excès de stocks encore présents chez certains clients.

Soitec poursuit la mise en œuvre de mesures disciplinées pour encourager l’ajustement des stocks chez l’ensemble de ses clients. Le Groupe reste focalisé, confiant et bien positionné pour exécuter sa stratégie, soutenue par des investissements en R&D ciblés, une gestion agile des capacités industrielles, des partenariats renforcés avec son écosystème et une diversification accélérée de ses produits.

Les investissements industriels sont désormais attendus à environ 140 millions d’euros au cours de l’exercice 2026, soit un niveau inférieur aux 150 millions d’euros précédemment indiqués par le Groupe (230 millions d’euros au cours de l’exercice 2025).

Faits marquants du 2ème trimestre de l’exercice 2026

Emission d’un emprunt Schuldschein

Le 10 juillet 2025, Soitec a émis un emprunt Schuldschein de 222 millions d’euros à taux variable et d’une maturité moyenne de 4,0 ans. 200 millions d’euros ont été reçus au cours du S1 2026, les 22 millions d’euros additionnels ayant été perçus le 6 octobre 2025.

Soitec est parvenu à un accord réglant son litige avec GlobalWafers

GlobalWafers détenait précédemment des licences sur les brevets Smart Cut™ SOI de Soitec. Le Groupe a mis fin à ses contrats avec GlobalWafers le 31 octobre 2023, y compris la licence concernant le brevet Smart Cut™ SOI. GlobalWafers a contesté cette rupture devant les tribunaux. En juillet 2025, les parties ont conclu un accord et ont convenu de mettre fin aux accords de fourniture et de licences croisées datant de 2013.

Faits marquants post clôture du semestre

Soitec a sécurisé un accord de financement de 150 M€ avec la Banque Européenne d’Investissement destiné à soutenir ses investissements R&D et industriels

Le 10 septembre 2025, Soitec a conclu un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) visant à soutenir les dépenses de recherche et développement ainsi que les investissements industriels sur la période 2025-2026. Ce prêt, d’un montant maximal de 150 millions d’euros est assorti d’une période de grâce de deux ans et demi, suivie d’un amortissement sur dix ans.

Soitec a remboursé à l’échéance la totalité des 325 M€ de l’OCEANE 2025

Le 1er octobre 2025 est arrivée à échéance une obligation convertible de type OCEANE d’un montant total de 325 millions d’euros qui avait été émise par le Groupe le 1er octobre 2020. Les obligations ont été totalement remboursées à l’échéance. Ce remboursement a été effectué dans un contexte de liquidité renforcée par le nouvel emprunt Schuldschein et les nouveaux accords de financement de la BEI.

Soitec engage le processus de succession de son Directeur Général Pierre Barnabé

Le 1er octobre 2025, Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec (Euronext Paris), a informé le Conseil d’administration de son intention de quitter le Groupe pour des raisons personnelles. Pierre Barnabé s’est engagé à exercer ses fonctions pendant une période de six mois jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 2026, afin d’assurer une bonne transition. Il conservera ainsi ses responsabilités de Directeur Général de Soitec jusqu’au 31 mars 2026. Le Conseil a réitéré sa confiance dans Pierre Barnabé et dans l’équipe de management, pendant cette période de transition. Le Conseil d’administration a enclenché le processus de désignation d’un nouveau Directeur Général.

Désignation d’un nouveau représentant permanent de CEA Investissement au Conseil d’administration de Soitec

Le 1er octobre 2025, le Conseil d’administration a acté la désignation, avec effet immédiat, de Julie Galland en qualité de nouvelle représentante permanente de CEA Investissement au Conseil d’administration et au Comité de la Stratégie de Soitec en remplacement de François Jacq. Julie Galland est Directrice de la recherche technologique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) depuis janvier 2023.

Désignation d’un nouveau représentant des salariés au Conseil d’administration de Soitec

Le 13 novembre 2025, Wissème Allali, a démissionné de son poste de représentante des salariés au Conseil d’administration pour raisons personnelles. Conformément aux dispositions légales et statutaires, Victor Barruol a été nommé nouveau représentant des salariés au Conseil d’administration de Soitec, à compter du 14 novembre 2025. Il siègera au Comité de la Stratégie et au Comité de la Durabilité. Le Conseil remercie chaleureusement Wissème Allali pour sa contribution et son engagement pendant la durée de son mandat et est ravi d’accueillir Victor Barruol dans sa nouvelle fonction.

Soitec annonce une nouvelle structure organisationnelle

Le 1er octobre 2025, Soitec a mis en place une nouvelle structure organisationnelle pour accélérer l’expansion de son portefeuille de produits et renforcer la proximité avec ses clients. En s’appuyant sur le succès de la diversification obtenue grâce à son modèle par division, le Groupe fonctionnera désormais autour de cinq gammes de produits clairement définies, permettant une exécution plus rapide et un alignement plus fort avec les besoins des clients. Cette évolution reflète un processus initié il y a plusieurs mois sous l’impulsion de Pierre Barnabé et du Comité Exécutif, destiné à préparer Soitec pour sa prochaine phase de croissance. Cette décision n’entraîne aucun changement dans le reporting financier du Groupe.

Soitec et le CEA s’associent pour faire progresser la cybersécurité automobile grâce à la technologie FD‑SOI

Le 20 octobre 2025, Soitec et le CEA ont dévoilé les résultats d’une étude démontrant comment l’utilisation de la technologie FD-SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator) offre une protection intrinsèque contre la menace des attaques par injection de fautes, identifiées par les organismes de normalisation comme un risque en augmentation, et encadrées par la norme ISO/SAE 21434. Cet avantage a été confirmé par des travaux de recherche menés dans les laboratoires du CEA-Leti en partenariat avec Soitec. Dans des tests comparant le FD-SOI 22FDX à un silicium massif en technologie 28 nanomètres, le substrat FD-SOI a nécessité jusqu’à 150 fois plus d’efforts et une puissance de laser plus élevée pour provoquer une faute, réduisant de manière significative les fenêtres d’attaque et augmentant le coût et la complexité des tentatives d’intrusion. Alors que les substrats en silicium massif (bulk) restent vulnérables à ce type d’attaques, la technologie FD-SOI offre une protection intégrée grâce à sa couche d’oxyde enterrée, qui isole le film actif du substrat et élimine la plupart des mécanismes de faute physique.

Les résultats du S1 2026 seront commentés lors d’une conférence téléphonique analystes et investisseurs en anglais le 20 novembre 2025 à 8h00 du matin (heure de Paris).

La retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l’adresse suivante :

HALF-YEAR RESULTS 2025-2026

Agenda

Le chiffre d’affaires du T3 2026 sera publié le 4 février 2026, après bourse.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 600 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec



Les informations financières et tableaux de comptes consolidés joints en annexe incluent :

- Les chiffres d’affaires consolidés par trimestre

- Le compte de résultat consolidé du S1 2026

- Le bilan consolidé au 30 septembre 2025

- Le tableau de flux de trésorerie consolidé du S1 2026

- Un tableau de passage du résultat opérationnel à l’EBITDA

- Le Free Cash Flow (tableau de passage de l’ancienne à la nouvelle définition)

Chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Chiffres d’affaires trimestriels T1 25 T2 25 T3 25 T4 25 T1 26 T2 26 S1 25 S1 26 (en millions d’euros) Communications mobiles 48 124 154 220 43 76 172 119 Automobile & Industrie 26 33 25 45 5 11 59 15 Edge & Cloud AI 46 61 47 63 44 52 107 96 Chiffre d’affaires total 121 217 226 327 92 139 338 231





Evolution T1 26 / T1 25 T2 26 / T2 25 S1 26 / S1 25 (vs. année précédente) Variation publiée Variation organique1 Variation publiée Variation organique1 Variation publiée Variation organique1 Communications mobiles -12% -7% -38% -39% -31% -30% Automobile & Industrie -82% -81% -68% -68% -74% -74% Edge & Cloud AI -4% +13% -14% -9% -10% -1% Chiffre d’affaires total -24% -16% -36% -36% -32% -29%

Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable :





Il y a eu un effet de périmètre négatif au T1 26 et au T2 26 par rapport aux T1 25 et T2 25, cet effet étant relatif à la cession des activités mixed-signal IP de Dolphin Design (finalisée le 31 octobre 2024) et celle des activités ASIC de Dolphin Design (finalisée le 30 décembre 2024).

Comptes consolidés du 1er semestre de l’exercice fiscal 2026

Soitec rappelle que le recentrage sur l’activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour le S1 2026 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu’à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé du Groupe reflète exclusivement l’activité Électronique et les charges des fonctions corporate du Groupe. Ceci était déjà le cas pour les comptes du S1 2025.

Compte de résultat consolidé

S1 26 S1 25 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2025) (clos le

30 sept. 2024) Chiffre d’affaires 231 338 Coût des ventes (173) (236) Marge brute 58 101 Coûts de recherche et développement (21) (43) Frais généraux, commerciaux et administratifs (26) (31) Résultat opérationnel courant 11 28 Autres charges opérationnelles (46) (4) Résultat opérationnel (35) 23 Produits financiers 8 10 Charges financières (30) (18) Résultat financier (22) (8) Résultat avant impôts (58) 15 Inmpôts sur les bénéfices (9) (2) Résultat après impôts des activités poursuivies (67) 14 Résultat après impôts des activités abandonnées 0 0 Résultat net de l’ensemble consolidé (67) 14 Résultat net, part du Groupe (67) 14





Résultat net de base par action (en euros) (1,87) 0,39 Résultat net dilué par action (en euros) (1,87) 0,39 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 662 894 35 677 855 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué 35 662 894 35 752 384

Bilan consolidé

Le bilan au 31 mars 2025 a été retraité. En application de la norme IAS 8, Soitec a rétrospectivement retraité en stocks certaines quantités de matières premières consignées, le montant correspondant étant enregistré en contrepartie en dettes fournisseurs afin de refléter le transfert de contrôle à réception sur ses sites.

Actifs 30 sept. 2025 31 mars 2025

retraité Retraitement 31 mars

2025

publié (en millions d’euros) Actifs non courants Immobilisations incorporelles 99 130 130 Immobilisations corporelles 919 1 003 1 003 Actifs financiers non courants 27 30 30 Autres actifs non courants 90 73 73 Impôts différés actifs 54 59 59 Total des actifs non courants 1 189 1 295 1 295 Actifs courants Stocks 351 268 37 231 Clients et comptes rattachés 292 463 463 Autres actifs courants 81 124 124 Actifs financiers courants 16 7 7 Trésorerie et équivalents 808 688 688 Total des actifs courants 1 548 1 549 37 1 512 Total de l’actif 2 737 2 844 37 2 807





Capitaux propres et passifs 30 sept. 2025 31 mars 2025

retraité Retraitement 31 mars

2025

publié (en millions d’euros) Capitaux propres Capital social 72 71 71 Primes liées au capital 228 228 228 Réserves et report à nouveau 1 210 1 280 1 280 Autres réserves (36) 15 15 Capitaux propres 1 474 1 595 1 595 Total des capitaux propres

de l’ensemble consolidé 1 474 1 595 1 595 Passifs non courants Dettes financières à long terme 536 375 375 Provisions et autres passifs non courants 79 94 94 Total des passifs non courants 616 469 469 Passifs courants Dettes financières à court terme 416 406 406 Fournisseurs et comptes rattachés 113 190 37 153 Provisions et autres passifs courants 118 185 185 Total des passifs courants 647 780 37 743 Total du passif 2 737 2 844 37 2 807

Tableau de flux de trésorerie consolidé

S1 26 S1 25 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2025) (clos le

30 sept. 2024) Résultat net de l’ensemble consolidé (67) 14 dont activités poursuivies (67) 14 Dotations aux amortissements 68 68 Perte de valeur / (reprises de dépréciation) des actifs immobilisés 41 4 Dotations / (reprises) aux provisions nettes 0 2 Dotations / (reprises) aux provisions pour retraite, nettes 0 0 Résultat sur cessions d’actifs 3 1 Impôts sur les bénéfices 9 2 Résultat financier net 22 8 Rémunération en actions (3) 7 Autres éléments non monétaires 5 7 Eléments non monétaires liés aux activités abandonnées (0) (0) EBITDA 79 113 dont activités poursuivies 79 113 Stocks (96) (75) Clients et comptes rattachés 132 130 Fournisseurs et comptes rattachés (60) (37) Autres créances et dettes (33) 9 Impôts encaissés / (décaissés) nets 5 (10) Variation du BFR et impôts payés des activités abandonnées (0) (0) Variation du BFR et impôts payés (53) 16 dont activités poursuivies (53) 16 Flux de trésorerie générés par l’activité 26 129 dont activités poursuivies 26 129





S1 26 S1 25 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2025) (clos le

30 sept. 2024) Flux de trésorerie générés par l’activité 26 129 dont activités poursuivies 26 129 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (8) (15) Acquisitions d’immobilisations corporelles (41) (88) Intérêts financiers reçus 7 10 Acquisitions d’actifs financiers (1) (1) Flux de désinvestissement des activités abandonnées 0 0 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (1) (42) (93) dont activités poursuivies (1) (42) (94) Emprunts et tirages de lignes de crédit 200 3 Remboursement d’emprunts et de dettes locatives (43) (39) Intérêts financiers versés (8) (7) Variation des parts d’intérêts sans prise ou perte de contrôle des filiales - (1) Autres flux de financement - (0) Flux de financement des activités abandonnées (0) (0) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 149 (44) dont activités poursuivies 149 (44) Effet de la variation des cours des devises (13) (4) Variation de la trésorerie nette 120 (13) dont activités poursuivies 120 (13) Trésorerie à l’ouverture 688 708 Trésorerie à la clôture 808 696

(1) Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements sont présentés net des financements par contrat de location des équipements de production et des produits financiers reçus des placements. Le montant total décaissé en investissements corporels et incorporels s’élève à 56 millions d'euros au S1 2026, contre 120 millions d’euros au S1 2025.

Tableau de passage du résultat opérationnel à l’EBITDA

S1 26 S1 25 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2025) (clos le

30 sept. 2024) Résultat opérationnel (35) 23 Dotations aux amortissements 68 68 Dotations / (reprises) aux provisions nettes 0 2 Dotations / (reprises) aux provisions pour retraite, nettes 0 0 Perte de valeur / (reprises de dépréciation) des actifs immobilisés 41 4 Rémunération en actions (3) 7 Résultat sur cessions d’actifs 3 1 Autres éléments non monétaires 5 7 EBITDA 79 113

Free Cash Flow (tableau de passage de l’ancienne à la nouvelle définition)

S1 26 S1 25 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2025) (clos le

30 sept. 2024) Flux de trésorerie générés par l’activité 26 129 Investissements (hors investissements financés en crédit-bail) (49) (103) Intérêts financiers reçus 7 10 Acquisitions d’actifs financiers (1) (1) Free Cash Flow – ancienne définition (16) 35 Investissements financés en crédit-bail (7) (17) Intérêts financiers versés (8) (7) Acquisitions d’actifs financiers 1 1 Free Cash Flow – nouvelle définition (31) 12





1 A périmètre et taux de change constants

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité.

3 Les comptes consolidés ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’émission.

4 L’effet périmètre correspond à la cession des activités mixed-signal IP de Dolphin Design (finalisée le 5 novembre 2024) et celle des activités ASIC de Dolphin Design (finalisée le 30 décembre 2024).

5 Le résultat net courant représente le résultat net, part du Groupe, hors événements exceptionnels significatifs survenus pendant la période qui pourraient fausser l’analyse de la performance récurrente du Groupe. Le résultat net courant de base par action correspond au résultat net de base par action divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

6 Soitec a décidé d’aligner sa méthode de calcul du Free Cash Flow sur les pratiques de marché. La nouvelle définition du Free Cash Flow inclut désormais l’ensemble des dépenses d’investissements capitalisées, quel que soit leur mode de financement (les investissements financés en crédit-bail étaient au préalable exclus du calcul du Free Cash Flow), ainsi que les intérêts reçus comme les intérêts payés. La nouvelle définition exclut les acquisitions d’actifs financiers (montant nul au S1 2026). Au S1 2025, le Free Cash Flow publié s’élevait à 35 millions d’euros contre 12 millions d’euros selon la nouvelle définition. Le Free Cash Flow du S1 2026 calculé selon l’ancienne définition se serait élevé à -16 millions d’euros (voir en annexe le tableau de passage de l’ancienne à la nouvelle définition du Free Cash Flow)

7 Incluant les investissements financés en crédit-bail s’élevant à 7 millions d’euros au S1 2026 et 17 millions d’euros au S1 2025

8 Dettes financières diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie

