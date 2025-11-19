SOITEC : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025 – 2026

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025 – 2026

Bernin (Grenoble), France, le 19 novembre 2025 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2025-2026 portant sur le semestre clos au 30 septembre 2025.

Le rapport financier semestriel 2025-2026 peut être consulté dans sa version française et anglaise sur le site Internet de la Société www.soitec.com.

Le rapport financier semestriel 2025-2026 comprend :

Les comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2025,

Le rapport d’activité sur le premier semestre de l’exercice 2025-2026,

L’attestation du responsable du rapport financier semestriel, et

Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2025-2026.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2025-2026 sera publié le 4 février, 2026, après bourse.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

