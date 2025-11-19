Esri Canada et la Fédération canadienne de la faune annoncent un soutien considérable à l’apprentissage axé sur la nature

OTTAWA, Ontario, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nombre croissant d’élèves, d’enseignant(e)s et de communautés auront accès à des outils de cartographie de pointe et à des approches éducatives centrées sur la nature, favorisant une meilleure intendance de l’environnement, grâce à un nouveau partenariat entre Esri Canada et la Fédération canadienne de la faune (FCF).

Au cours des cinq prochaines années, Esri Canada investira un million de dollars en logiciels de systèmes d'information géographique (SIG) et en services de consultation pour appuyer la création de nouveaux outils numériques performants dédiés à la conservation des espèces et des habitats essentiels partout au Canada. Dans le cadre de cette initiative, Esri Canada et la FCF s’associeront au Centre canadien de l’éducation axée sur la nature (CCEAN), récemment lancé, pour créer un géoportail éducatif qui élargira l’accès à des outils et des données novateurs.

« C’est une occasion incroyable pour la conservation de la faune et l’éducation, a déclaré Sean Southey, directeur général de la FCF. Le généreux soutien d’Esri Canada contribuera à étendre l’apprentissage axé sur la nature afin qu’il touche l’ensemble du territoire du Canada. Grâce à Esri Canada et à nos autres partenaires du Centre canadien de l’éducation axée sur la nature, notre objectif est de veiller à ce que l’ensemble des Canadiennes et Canadiens soient sensibilisés, motivés et mobilisés pour soutenir les initiatives de conservation dans leur communauté. »

La pensée critique, la résolution de problèmes et l’intendance environnementale s’enrichissent lorsque les individus ont accès aux technologies et à la formation nécessaires pour maîtriser la cartographie géospatiale, observer les écosystèmes locaux – tels que les cours d’école ou les parcs voisins – et analyser des tendances comme la distribution des espèces, la qualité de l’eau ou les impacts climatiques.



« Les SIG s’appuient sur la géographie numérique pour unir les communautés canadiennes dans un réseau dédié à la préservation de la nature, a souligné Alex Miller, président d’Esri Canada. Nous sommes ravis de soutenir la FCF et ses partenaires dans leur mission visant à inspirer la prochaine génération de championnes et champions de l’environnement. »

Cette contribution d’Esri Canada soutiendra également les efforts de la FCF pour recourir à des outils ArcGIS plus avancés permettant de cartographier et d’analyser les enjeux de connectivité des habitats, d’orienter les projets de création et de restauration d’habitats pour les pollinisateurs, et de traiter des enjeux tels que les enchevêtrements dont sont victimes les baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en grave danger d’extinction. « Ces nouveaux outils renforceront l’efficacité et l’impact de nos actions de conservation, tout en nous permettant de dialoguer dans un langage numérique commun avec les actrices et acteurs de l’environnement et les enseignantes et enseignants partout au Canada », a ajouté Sean Southey.

Cette annonce a été faite dans le cadre du GIS Day d’Esri Canada, un événement virtuel organisé au Canada auquel plus de 1000 invités ont participé.

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et les écosystèmes, en entreprenant des activités de conservation pour protéger et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

À propos d’Esri Canada :

Fondée en 1984, Esri Canada offre des systèmes d'information géographique (SIG) qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d’enseignement de prendre rapidement des décisions éclairées en mobilisant la puissance de la cartographie et des analyses spatiales. Ces systèmes aident les organisations à optimiser la gestion de leurs ressources, à améliorer leur planification et à renforcer la collaboration à l’interne comme à l’externe. Les produits et les services d’Esri Canada contribuent à faire progresser la transformation numérique. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Toronto, sert plus de 14 000 organisations à partir de 14 bureaux partout au Canada. Esri Canada a été reconnue comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 13 années consécutives. Vous trouverez plus d’informations sur esri.ca. Suivez Esri Canada sur X (Twitter), Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn.

À propos du Centre canadien de l’éducation axée sur la nature (CCEAN) :

Le Centre canadien de l’éducation axée sur la nature (CCEAN) est une nouvelle initiative nationale visant à renforcer l’apprentissage pratique et axé sur la nature, tant dans les établissements scolaires que dans les cours d’école, les communautés et les espaces verts publics partout au Canada. Le Centre s’appuie sur le Cadre national axé sur l’apprentissage environnemental et privilégie des priorités comme l’apprentissage pratique axé sur la nature, l’accès équitable pour les communautés autochtones, rurales, urbaines et mal desservies, le renforcement des compétences « vertes » par l’apprentissage professionnel, et la formation aux éducateurs et éducatrices leur permettant de transmettre avec assurance les enjeux de conservation, de climat et de biodiversité.

Contexte :

Les systèmes d’information géographique (SIG) contribuent à l’apprentissage basé sur la nature de multiples façons, notamment :

Collecte, visualisation et analyse des données de terrain : Les SIG permettent aux élèves de collecter des données sur la biodiversité lors d’activités en plein air, puis de les visualiser et de les analyser ensemble grâce à des cartes en ligne.

Les SIG permettent aux élèves de collecter des données sur la biodiversité lors d’activités en plein air, puis de les visualiser et de les analyser ensemble grâce à des cartes en ligne. Suivi des habitats et des espèces : Les SIG facilitent la modélisation de l’adéquation des habitats et le suivi des populations animales, aidant les apprenants à visualiser les schémas de migration et à saisir les principes des stratégies de conservation. Ces activités peuvent être mises en œuvre aussi bien dans des projets scolaires de proximité que dans des initiatives de biodiversité d’envergure nationale et internationale.

Les SIG facilitent la modélisation de l’adéquation des habitats et le suivi des populations animales, aidant les apprenants à visualiser les schémas de migration et à saisir les principes des stratégies de conservation. Ces activités peuvent être mises en œuvre aussi bien dans des projets scolaires de proximité que dans des initiatives de biodiversité d’envergure nationale et internationale. Raconter des histoires à l’aide de cartes : Les SIG aident les élèves à concevoir des récits multimédias portant sur des projets de conservation, les corridors fauniques ou les impacts des changements climatiques, en alliant sciences et compétences en communication.

Faits saillants :

La technologie ArcGIS d’Esri est utilisée dans plus de 3500 écoles, par plus de 240 000 enseignant(e)s et élèves, partout au Canada.



