Rapala VMC Oyj laskee liikkeeseen 25 miljoonan euron hybridilainan

Rapala VMC Oyj (”Rapala VMC”) laskee liikkeeseen 25 miljoonan euron suuruisen hybridilainan (”Hybridilaina”). Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 9,000 prosenttia vuodessa 27.11.2028 saakka (”Tarkistuspäivä”). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta Rapala VMC:llä on oikeus lunastaa Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan Tarkistuspäivänä sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 27.11.2025.

Kuten tiedotettiin 14.11.2025, Rapala VMC:n suurin osakkeenomistaja Viellard Migeon Et Compagnie Sa oli sitoutunut osallistumaan Hybridilainan liikkeeseenlaskuun siirtämällä nykyisen, 7,2 miljoonan euron suuruisen omistusosuutensa Hybridilainan liikkeeseenlaskuun. Nykyisten ja uusien sijoittajien suuren kiinnostuksen ja suuren ylimerkinnän vuoksi Viellard Migeon Et Compagnie Sa osallistui liikkeeseenlaskuun merkitsemällä Hybridilainaa 3,1 miljoonan euron suuruisella määrällä.

”Sijoittajien antama laaja tuki uudelleenrahoituksellemme aiempaa paremmilla ehdoilla on osoitus tuloksemme myönteisestä kehityksestä ja vahvistaa strategiamme merkityksellisyyden. Olemme erittäin kiitollisia kaikille, jotka ovat osoittaneet jatkuvaa luottamusta tai antaneet nyt luottamuksensa Rapala VMC:lle,” sanoo Rapala VMC:n toimitusjohtaja Cyrille Viellard.

Hybridilaina on alisteinen yhtiön muille velkasitoumuksille ja sitä käsitellään IFRS:n mukaisesti oman pääoman eränä Rapala VMC:n konsernitilinpäätöksessä. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Rapala VMC käyttää Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat 29.11.2023 liikkeeseen lasketun, alun perin 30 miljoonan euron suuruisen hybridilainansa (ISIN: FI4000560628) jälleenrahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin.

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:

Cyrille Viellard, toimitusjohtaja

Miikka Tarna, talousjohtaja, ja

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet

Puhelinnumero: +358 9 7562 540

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista, pois lukien sellaisissa tilanteissa, joissa noudatetaan soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Hybridilainaa, eikä Hybridilainaa myydä maissa, joissa Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Hybridilainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi taikka muutoin Hybridilainan julkisen tarjoamisen sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous Hybridilainan myymiseksi Yhdysvalloissa. Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Hybridilainaa saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Hybridilainaa koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hybridilainaan liittyvää sijoittajamuistiota ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) ovat Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.