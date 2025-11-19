Quantexa nommée leader de sa catégorie dans les rapports 2025 de Chartis Research pour ses solutions de surveillance des transactions liées au blanchiment de capitaux et de connaissance client

LONDRES, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pionnier mondial de l’intelligence décisionnelle, a été reconnue comme leader de sa catégorie dans le RiskTech Quadrant de Chartis pour ses solutions de surveillance des transactions liées au blanchiment de capitaux et de connaissance client, édition 2025. Chartis Research est le principal fournisseur d’analyses indépendantes sur les technologies de gestion du risque et de la conformité. Ses rapports sont considérés comme des références fiables par les institutions financières qui évaluent les solutions et les leaders du marché. Cette double reconnaissance de Chartis souligne l’influence croissante de Quantexa dans l’accompagnement des plus grandes institutions financières mondiales pour réduire les risques, lutter contre la criminalité financière, transformer les pratiques de conformité et déployer l’IA de manière responsable.

La reconnaissance de Quantexa en tant que leader de sa catégorie reflète son alignement avec les principales tendances du marché de la lutte contre le blanchiment de capitaux identifiées par Chartis, notamment l’IA explicable, la surveillance comportementale en temps réel et l’analyse contextuelle des risques. En permettant aux banques de rapprocher et de contextualiser à grande échelle des données internes et externes, Quantexa contribue à réduire les faux positifs, renforcer les enquêtes et accélérer l’intégration des clients, tout en répondant aux exigences réglementaires croissantes en matière de transparence et de gouvernance des modèles.

« La position de leader de catégorie obtenue par Quantexa reflète sa méthodologie robuste, fondée sur les données, pour l’identification des typologies en matière de surveillance des transactions, une approche reposant sur des capacités éprouvées d’intégration des données, associées aux analyses avancées et à l’intelligence contextuelle de l’entreprise », a déclaré Sean O’Malley, directeur de la recherche sur la criminalité financière et le contrôle chez Chartis Research. « Quantexa se distingue également par plusieurs autres facteurs considérés comme de plus en plus importants dans ce domaine : la qualité et la validation des modèles, la rapidité et la performance du traitement, l’intégration des données et des systèmes, ainsi que la modélisation analytique. »

Quantexa a également été nommée leader de sa catégorie dans le RiskTech Quadrant de Chartis pour les solutions de connaissance client, édition 2025, obtenant les meilleurs scores en enrichissement des profils clients et en évaluation KYC. Cette reconnaissance met en évidence la capacité de Quantexa à intégrer des données internes et externes, l’automatisation des flux de travail et la gestion des dossiers au sein d’une plateforme unifiée, permettant une surveillance continue de la connaissance client et une évaluation avancée des risques.

« Quantexa continue d’afficher une croissance impressionnante, et sa capacité à unifier et à contextualiser les données reste un facteur de différenciation sur le marché », a déclaré Phil Mackenzie, directeur principal de la recherche chez Chartis. « De plus, ses capacités d’analyse de graphes et de résolution d’entités restent en forte adéquation avec un marché devenu de plus en plus centré sur les données, ce que reflète sa position de leader de catégorie dans le quadrant 2025 des solutions de connaissance client. »

Le statut de leader de catégorie de Quantexa souligne également la solidité de sa plateforme d’intelligence décisionnelle, qui prend en charge une grande diversité de scénarios et offre aux banques une solution unifiée contribuant à réduire le coût total de possession.

« Être reconnu comme leader de catégorie dans les domaines du blanchiment de capitaux, de la connaissance client, de la fraude, du risque et de l’intelligence client met en lumière la valeur d’une approche holistique et d’une base solide en conformité liée à la criminalité financière, qui aide les organisations à poursuivre leur croissance en toute sécurité », a déclaré Alexon Bell, directeur des produits (FinCrime) chez Quantexa. « La reconnaissance par Chartis du rôle des données fiables comme fondement d’une intelligence artificielle efficace est en phase avec notre mission : assainir les données d’une organisation afin de pouvoir exploiter de nombreux scénarios à l’échelle de l’entreprise. En exploitant des données fiables, le contexte et l’IA, nous permettons à nos clients de renforcer leurs capacités de prévention et de conformité pour l’avenir. »

Pour en savoir plus sur les solutions de Quantexa pour le secteur bancaire, veuillez consulter : https://www.quantexa.com/industries/banking/

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’intelligence artificielle, de données et d’analyse. Pionnière en matière d’intelligence décisionnelle, elle aide les organisations à prendre des décisions fiables fondées sur des données contextuelles. Grâce à l’utilisation des dernières avancées en matière d’IA, notre plateforme d’intelligence décisionnelle transforme des données cloisonnées en informations connectées et contextualisées, permettant de passer d’une organisation axée sur les données à une organisation axée sur la prise de décision. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour leur protection, l’optimisation de leurs processus et leur propre développement, grâce à la résolution de défis complexes au sein de leur organisation par le biais d’une gestion moderne des données, de l’intelligence client, de la connaissance client, de la criminalité financière et économique, du risque, de la fraude et de la sécurité.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude TEI indépendante de Forrester a révélé que les clients avaient constaté un retour sur investissement de 228 % sur trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte plus de 850 employés et des dizaines de milliers d’utilisateurs internationaux, travaillant avec des milliards de points de données à travers le monde. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Demandes d’information des médias

Contact : Michael Lane, Directeur des relations publiques

Tél. : +1 917 450 7387

E-mail : michaellane@quantexa.com