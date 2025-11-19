Quantexa נבחרה כמובילת קטגוריה בדו"חות AML Transaction Monitoring ו- KYC Solutions ל- 2025 של Chartis Research

לונדון, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, חלוצה עולמית בתחום של מודיעין לקבלת החלטות, זכתה להכרה כמובילת קטגוריה ב-RiskTech Quadrant for anti-money laundering (AML) transaction monitoring solutions וב- RiskTech Quadrant for KYC Solutionsשל Chartis לשנת 2025. Chartis Research היא ספקית מובילה של ניתוח עצמאי של טכנולוגיית סיכונים ותאימות רגולטורית, ודוחותיה נחשבים כמדדים מהימנים במוסדות פיננסיים שמבצעים הערכה של פתרונות ומובילות שוק. ההכרה הכפולה מצד Chartis מדגישה את ההשפעה הגוברת של החברה בסיוע למוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם להפחית סיכונים, להילחם בפשיעה פיננסית, להמיר ציות רגולטורי ולהגדיל את השימוש בבינה מלאכותית באופן אחראי.

ההכרה של Quantexa כמובילת קטגוריה משקפת את ההתאמה שלה למגמות מרכזיות בשוק ה-AML שזוהו על ידי Chartis, כולל בינה מלאכותית מוסברת, ניטור התנהגותי בזמן אמת ומודיעין סיכונים הקשרי. על ידי מתן אפשרות לבנקים לחבר ולהקשר נתונים פנימיים וחיצוניים בהיקף רחב, Quantexa מסייעת להפחית חיוביים שגויים, לחזק את החקירות ולהאיץ את קליטת הלקוחות, וכל זאת תוך עמידה בציפיות הרגולטוריות ההולכות וגדלות לשקיפות ולממשל מודל.

"ההצבה של Quantexa כמובילת קטגוריה משקף את המתודולוגיה החזקה שלה, מונעת הנתונים, לזיהוי טיפולוגיות בניטור עסקאות, המבוססת על יכולות אינטגרציית נתונים בוגרות בשילוב עם האנליטיקה המתקדמת והבינה מבוססת ההקשרים של החברה", אמר שון אומאלי (Sean O’Malley), מנהל מחקר לפשיעה ובקרה פיננסית ב-Chartis Research. " כמו כן בולטת Quantexa במספר גורמים נוספים הנחשבים חשובים יותר ויותר בתחום זה: איכות ואימות המודל, מהירות וביצועי עיבוד, אינטגרציה של נתונים ומערכות ומידול אנליטי".

Quantexa נבחרה גם כמובילת קטגוריה ב-RiskTech Quadrant for KYC Solutions של Chartis ל-2025, וזכתה בציונים הגבוהים ביותר עבור העשרת פרופילים של לקוחות וניקוד KYC. הכרה זו מדגישה את יכולתה של Quantexa לשלב נתונים פנימיים וחיצוניים, למכן תהליכי עבודה ולנהל מקרי ייחוס בפלטפורמה אחודה, המאפשרת ניטור KYC מתמיד וניקוד סיכונים מתקדם.

"Quantexa ממשיכה להראות צמיחה מרשימה, והיכולת שלה לאחד ולהקשר נתונים ממשיכה להיות גורם מבדיל בשוק," אמר פיל מקנזי (Phil Mackenzie), ראש תחום מחקר בכיר ב-Chartis. "יתרה מזאת, יכולות ניתוח הגרפים ופתרון הישויות שלה ממשיכות להתאים היטב לשוק שהופך יותר ויותר ממוקד נתונים, עובדה שמשתקפת במיקום מוביל הקטגוריה שלה ברבעון פתרונות KYC לשנת 2025."

המובילות בקטגוריה של Quantexa מדגישה עוד יותר את חוזקה של פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלה התומכת בתרחישי שימוש מגוונים ומספקת לבנקים פתרון אחוד המסייע בהפחתת עלות הבעלות הכוללת (TCO).

"ההכרה כמובילת קטגוריה ב-AML, KYC, הונאה, סיכונים ומודיעין לקוחות מדגישה את הערך של גישה הוליסטית ובסיס חזק של ציות לרגולציות בתחום הפשעים הפיננסיים המסייעים לארגונים לצמוח בבטחה", אמר אלקסון בל (Alexon Bell), מנהל מוצר ראשי (FinCrime) ב-Quantexa. "ההכרה של Chartis בנתונים מהימנים כבסיס לבינה מלאכותית יעילה מתיישרת עם המשימה שלנו לתקן את הנתונים של הארגון, מה שפותח לאחר מכן תרחישי שימוש ארגוניים מרובים. על ידי רתימה של נתונים מהימנים, הקשר ובינה מלאכותית, אנו מעצימים את הלקוחות לקדם את יכולות המניעה והציות שלהם לעתיד".

למידע נוסף על פתרונות תעשיית הבנקאות של Quantexa, אנא בקרו בכתובת: https://www.quantexa.com/industries/banking

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה גלובלית לנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית, חלוצה בתחום של מודיעין לקבלת החלטות, המסייעת לארגונים לקבל החלטות בביטחון בעזרת נתונים בעלי הקשר. באמצעות ההתקדמות העדכנית ביותר בתחום הבינה המלאכותית, פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלנו הופכת ממגרות נתונים מבודדות לתובנות מקושרות ובעלות הקשר, כדי להעצים את המעבר מארגון מונחה נתונים לארגון ממוקד החלטות. לקוחותינו משתמשים בטכנולוגיית Quantexa כדי להגן, למטב ולצמוח באמצעות פתרון אתגרים מורכבים ברחבי הארגון כולו עם ניהול נתונים מודרני, מודיעין לקוחות, KYC, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאות ואבטחה.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-850 עובדים ועשרות אלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם. למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו ב לינקדאין .

