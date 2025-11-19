クオンテクサ (Quantexa)、チャーティス・リサーチ (Chartis Research) の2025年AML取引モニタリングおよびKYCソリューションレポートでカテゴリーリーダーに選出

ロンドン発, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 意思決定インテリジェンスの世界的パイオニアであるクオンテクサは、チャーティスの2025年 マネーロンダリング防止 (AML) 取引モニタリングソリューションのRiskTechQuadrant 、および2025年KYCソリューションのRiskTech Quadrantにおいてカテゴリーリーダーに選出された。 チャーティス・リサーチは、リスクとコンプライアンステクノロジーに関する独立した分析を提供する主要企業であり、そのレポートは、ソリューションやマーケットリーダーを評価する金融機関から信頼されるベンチマークとみなされている。 チャーティスからのダブル評価は、世界最大の金融機関がリスクを削減し、金融犯罪と闘い、コンプライアンスを変革し、責任を持ってAIを拡張するのを支援する上で、クオンテクサの影響力が拡大していることを裏付けている。

クオンテクサがカテゴリーリーダーとして評価されたことは、説明可能なAI、リアルタイムの行動モニタリング、文脈的リスクインテリジェンスなど、チャーティスが特定したAML市場の主要トレンドとの整合性を反映している。 クオンテクサは、銀行が内部と外部のデータを大規模に接続し、文脈化できるようにすることで、誤検知を減らし、調査を強化し、顧客のオンボーディングを加速させるとともに、透明性とモデルガバナンスに対する規制当局の期待の高まりに応えている。

チャーティス・リサーチの金融犯罪・管理部門リサーチ・ディレクターであるショーン・オマリー (Sean O'Malley) 氏は次のように述べている。「クオンテクサがカテゴリーリーダーに選出されたことは、成熟したデータ統合機能と同社の高度なアナリティクスおよび文脈的インテリジェンスとの組み合わせによる、取引モニタリングにおける類型識別のための強固なデータ駆動型手法を反映しています。」 「クオンテクサは、モデルの品質と検証、処理速度と性能、データとシステムの統合、分析モデリングなど、この分野でますます重要になると考えられている他のいくつかの要素でも際立っています。」

クオンテクサはまた、チャーティスの2025年KYCソリューションのRiskTech Quadrantでもカテゴリーリーダーに選ばれ、顧客プロファイルの充実とKYCスコアリングでトップスコアを獲得した。 今回の評価は、社内外のデータ、ワークフロー自動化、ケース管理を統合プラットフォームに統合し、永続的なKYCモニタリングと高度なリスクスコアリングを可能にするクオンテクサの能力を高く評価したものである。

チャーティスのシニア・リサーチ・プリンシパル、フィル・マッケンジー (Phil Mackenzie) 氏は次のように語っている。「クオンテクサは目覚ましい成長を続けており、データを統合し文脈化するその能力は、市場における差別化要因であり続けています。」 「さらに、そのグラフ分析とエンティティ解決能力は、データ中心主義がますます強まる市場に引き続き深く合致しており、この事実は2025年KYCソリューションのクアドラントでカテゴリーリーダーを獲得したことにも反映されています。」

今回クオンテクサがカテゴリーリーダーシップを獲得したことは、多様なユースケースをサポートし、総所有コスト (TCO) の削減を可能にする統合ソリューションを銀行に提供する意思決定インテリジェンスプラットフォームの強みをさらに際立たせるものである。

クオンテクサの最高製品責任者 (FinCrime) であるアレクソン・ベル (Alexon Bell) は、次のように述べている。「AML、KYC、不正、リスク、カスタマーインテリジェンスにおけるカテゴリーリーダーとして評価されたことは、総合的なアプローチと、組織が安全に成長するための強力な金融犯罪コンプライアンス基盤の価値を浮かび上がらせています。 効果的なAIの基礎となる信頼できるデータというチャーティスの認識は、組織のデータを修正し、複数の企業ユースケースを実現するという当社のミッションと合致しています。 信頼できるデータ、コンテキスト、AIを活用することで、私たちはお客様が将来に向けて予防とコンプライアンスの能力を向上できるよう支援します。」

クオンテクサの銀行業界向けソリューションの詳細については、こちらを参照されたい： https://www.quantexa.com/industries/banking/

クオンテクサについて

クオンテクサはデータ、分析、およびAIソフトウェアのグローバル企業であり、文脈的データによって組織が確信を持って意思決定できるようにサポートする意思決定インテリジェンスの先駆者的存在である。 AI分野における最近の進歩を活用して、同社の意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化したデータを関連づけられた、文脈的な洞察へと変換し、データ駆動型から意思決定中心への組織転換を後押しする。 同社の顧客は、クオンテクサの技術を活用した現代的なデータ管理、カスタマーインテリジェンス、KYC、金融および経済に関連する犯罪、リスク、詐欺、およびセキュリティへの対策を通じて、組織全体における複雑な課題を解決することで、保護、最適化、および成長している。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上向上して、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンス向上が可能となる。 独立委託されたフォレスターTEI (Forrester TEI) が実施した調査によると、顧客は3年間で228%のROIを達成した。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在850人以上の従業員と数万人のユーザーを擁し、世界中で何十億件ものデータポイントを扱っている。 詳細については、 www.quantexa.com にアクセスするか、または当社を LinkedIn でフォローされたい。

メディア関連の問い合わせ

C: マイケル・レイン (Michael Lane)、渉外部門副社長

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com