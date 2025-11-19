Quantexa, Chartis Research 2025 AML 거래 모니터링 및 KYC 솔루션 보고서에서 카테고리 리더로 선정

런던, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence) 분야의 글로벌 선도 기업인 Quantexa가 Chartis RiskTech Quadrant 2025에서 AML(자금세탁방지) 거래 모니터링 솔루션과 KYC 솔루션 부문 모두에서 카테고리 리더(Category Leader)로 선정되었다. Chartis Research는 리스크 및 컴플라이언스 기술에 대한 독립적인 분석을 제공하는 세계적 기관으로, 해당 보고서는 금융기관들이 솔루션과 시장 리더를 평가할 때 참고하는 신뢰도 높은 벤치마크로 간주되고 있다. Chartis의 이번 이중 선정은 Quantexa가 세계 주요 금융기관들의 리스크 감소, 금융범죄 대응, 컴플라이언스 혁신, 책임 있는 AI 확장에 기여하며 영향력을 확대하고 있음을 보여준다.

Quantexa가 카테고리 리더로 인정받은 배경에는 Chartis가 제시한 주요 AML 시장 트렌드, 즉 설명 가능한 AI(Explainable AI), 실시간 행동 기반 모니터링, 맥락 기반 리스크 인텔리전스(Contextual Risk Intelligence) 기준에 대해 상당히 높은 수준으로 부합한다는 평가다. Quantexa의 기술은 내부·외부 데이터를 대규모로 연결하고 맥락화하여, 불필요한 오탐(false positives) 감소를 비롯해 조사 효율 강화, 고객 온보딩 속도 향상뿐 아니라, 강화되는 규제기관의 투명성·모델 거버넌스 요구에도 부응할 수 있도록 돕고 있다.

Sean O’Malley Chartis Research 금융범죄·통제 부문 리서치 디렉터는 “Quantexa가 카테고리 리더로 선정된 것은 성숙한 데이터 통합 역량과 고도 분석, 맥락 기반 인텔리전스를 결합해 거래 모니터링에서 유형(typology)을 식별하는 강력한 데이터 기반 접근 방식을 갖추고 있기 때문이다. 또한 모델 품질 및 검증, 처리 속도와 성능, 데이터·시스템 통합, 분석 모델링 등 이 분야에서 점점 더 중요한 여러 요소에서도 두각을 나타내고 있다.”라고 평가했다.

Quantexa는 KYC 솔루션 부문 RiskTech Quadrant 2025에서도 카테고리 리더로 선정되었으며, 고객 프로필 강화(customer profile enrichment)와 KYC 점수 산정 분야에서 최고 점수를 받았다. 이는 Quantexa가 내부·외부 데이터 통합, 워크플로 자동화, 케이스 관리 기능을 단일 플랫폼에서 구현하여 지속적인(perpetual) KYC 모니터링과 정교한 리스크 스코어링을 가능하게 한다는 점을 보여준다.

Chartis 수석 연구원 Phil Mackenzie는 “Quantexa는 꾸준한 성장을 보여주고 있으며, 데이터를 통합하고 맥락화하는 능력이 시장에서 중요한 차별점으로 작용하고 있다. 특히 그래프 분석(graph analytics)과 엔터티 해석(entity resolution) 역량이 데이터 중심으로 빠르게 전환 중인 시장 요구와 완전히 부합하며, 이 점이 2025년 KYC 솔루션 부문에서 카테고리 리더로 선정된 배경이다.”라고 설명했다.

Quantexa의 카테고리 리더십은 다양한 활용 사례를 지원하고 은행에 총소유비용(TCO)을 절감할 수 있는 통합 솔루션을 제공하는 자사의 Decision Intelligence 플랫폼의 강점을 다시 한번 입증한다.

Quantexa의 금융범죄(FinCrime) 최고제품책임자(CPO) Alexon Bell은 “AML, KYC, 사기(Fraud), 리스크, 고객 인텔리전스 분야에서 카테고리 리더로 인정받았다는 것은 전사적인 관점과 견고한 금융범죄 컴플라이언스 기반이 조직의 안전한 성장을 어떻게 지원하는지를 보여주는 중요한 신호이다. Chartis가 ‘신뢰할 수 있는 데이터’를 효과적인 AI의 핵심으로 평가한 점은, 조직의 데이터를 바로잡아 다수의 엔터프라이즈 활용 사례를 열어준다는 우리의 미션과 정확히 맞닿아 있다. 신뢰 데이터, 맥락(Context), 그리고 AI를 결합함으로써 우리는 고객이 미래의 예방 및 컴플라이언스 역량을 한 단계 끌어올릴 수 있도록 지원하고 있다.”라고 소감을 밝혔다.

Quantexa의 은행 산업 솔루션에 대한 보다 자세한 내용은 해당 웹페이지 ( https://www.quantexa.com/industries/banking/ )를 방문해 확인하세요

Quantexa 소개

Quantexa는 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence) 분야를 개척한 글로벌 데이터·분석·AI 소프트웨어 기업으로, 조직이 맥락 기반 데이터(contextual data)를 통해 보다 확신 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 최신 AI 기술을 활용한 Quantexa의 Decision Intelligence Platform은 분절된 데이터를 연결된 맥락 정보로 전환해, 단순한 데이터 중심 조직에서 의사결정 중심 조직(decision-centric organization)으로의 전환을 가능하게 한다. Quantexa 기술은 현대적 데이터 관리나 고객 인텔리전스(Customer Intelligence), KYC(고객확인제도), 금융 범죄 대응, 리스크 관리, 사기(fraud) 방지, 보안(Security) 분야 전반 등의 영역에서 조직의 보호·최적화·성장을 돕기 위해 활용된다:

Quantexa의 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence) 플랫폼은 전통적인 방식에 비해 정확도를 90% 이상 향상시키고, 분석 모델 처리 속도를 60배 빠르게 끌어올려 운영 성능을 크게 강화하게 된다. 독립적으로 수행된 Forrester TEI 연구에 따르면, 고객들은 3년간 228%의 ROI(투자수익률)를 달성한 것으로 나타났다. 2016년에 설립된 Quantexa는 전 세계적으로 900명 이상의 직원을 두고 있으며, 수만 명의 사용자가 글로벌 데이터 수십억 건을 기반으로 플랫폼을 활용하고 있다.

언론 문의

C: Michael Lane, VP of External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com