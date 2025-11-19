Quantexa ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำหมวดหมู่ในรายงานโซลูชัน AML Transaction Monitoring และ KYC ปี 2025 ของ Chartis Research

ลอนดอน, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้นำระดับโลกด้าน Decision Intelligence ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำหมวดหมู่ใน Quadrant ของ Chartis RiskTech สำหรับโซลูชันตรวจจับการฟอกเงิน (AML) แบบตรวจสอบธุรกรรม และใน RiskTech Quadrant สำหรับโซลูชัน KYC ปี 2025 Chartis Research เป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์อิสระชั้นนำด้านเทคโนโลยีความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานของ Chartis ถือเป็นมาตรฐานอ้างอิงที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินในการประเมินโซลูชันและผู้นำตลาด การได้รับการยอมรับทั้งสองด้านจาก Chartis เน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Quantexa ในการช่วยให้สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกลดความเสี่ยง ต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขยายการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ
การได้รับการยอมรับของ Quantexa ในฐานะผู้นำหมวดหมู่สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแนวโน้มสำคัญของตลาด AML ที่ระบุโดย Chartis ซึ่งรวมถึง AI ที่อธิบายได้ การเฝ้าติดตามพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงบริบท Quantexa ช่วยให้ธนาคารสามารถเชื่อมโยงและทำให้ข้อมูลภายในและภายนอกมีบริบทในระดับขนาดใหญ่ จึงช่วยลดผลลวงบวก เสริมความแข็งแกร่งของการสืบสวน และเร่งกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้า ทั้งหมดนี้ยังสอดคล้องกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความโปร่งใสและการกำกับดูแลแบบจำลอง
"การจัดอันดับของ Quantexa ในฐานะผู้นำหมวดหมู่สะท้อนถึงระเบียบวิธีเชิงข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับการระบุรูปแบบในการตรวจสอบธุรกรรม โดยอาศัยความสามารถในการผสานข้อมูลที่เติบโตเต็มที่ ผสานกับการวิเคราะห์ขั้นสูงและความฉลาดเชิงบริบทของบริษัท" Sean O’Malley ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านอาชญากรรมทางการเงินและการควบคุมของ Chartis Research กล่าว "Quantexa ยังโดดเด่นในปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในพื้นที่นี้ ได้แก่ คุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล ความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผล การผสานรวมข้อมูลและระบบ และการสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์"
Quantexa ยังได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำหมวดหมู่ใน RiskTech Quadrant ของ Chartis สำหรับโซลูชัน KYC ปี 2025 โดยได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการเสริมความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ลูกค้าและการประเมินคะแนน KYC การได้รับการยอมรับนี้สะท้อนถึงความสามารถของ Quantexa ในการผสานข้อมูลภายในและภายนอก การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการจัดการเคสต่าง ๆ เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบ KYC ได้อย่างต่อเนื่องและทำคะแนนความเสี่ยงขั้นสูง
"Quantexa ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจ และความสามารถในการรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวและให้บริบทที่ชัดเจน ซึ่งยังคงเป็นจุดสร้างความแตกต่างในตลาด" Phil Mackenzie หัวหน้านักวิจัยอาวุโสของ Chartis กล่าว "ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถด้านการวิเคราะห์กราฟและการระบุเอนทิตีของบริษัทยังคงสอดคล้องกับตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับผู้นำหมวดหมู่ใน Quadrant โซลูชัน KYC ปี 2025"
การเป็นผู้นำหมวดหมู่ของ Quantexa ยังตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลาย และมอบโซลูชันแบบครบวงจรแก่ธนาคาร ช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด (TCO)
"การได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำหมวดหมู่ในด้าน AML, KYC, Fraud, Risk และ Customer Intelligence สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแนวทางแบบองค์รวม และรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงินที่ช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างปลอดภัย" Alexon Bell ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ (FinCrime) ของ Quantexa กล่าว การที่ Chartis ยอมรับว่าข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นพื้นฐานของ AI ที่มีประสิทธิภาพนั้น สอดคล้องกับพันธกิจของเราที่จะปรับปรุงข้อมูลขององค์กร เพื่อเปิดทางให้เกิดกรณีการใช้งานต่าง ๆ ในระดับองค์กรได้มากขึ้น "ด้วยการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ บริบทของข้อมูล และ AI เราช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ก้าวล้ำสู่อนาคตได้"
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Quantexa สำหรัอุตสาหกรรมธนาคาร กรุณาเยี่ยมชม: https://www.quantexa.com/industries/banking/
เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกด้านข้อมูล การวิเคราะห์ และ AI ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี Decision Intelligence เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงบริบท ในการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราช่วยแปลงข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยีของ Quantexa เพื่อการปกป้อง ปรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กร ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล KYC การต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต และการรักษาความปลอดภัย
แพลตฟอร์ม Quantexa Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษาที่ดำเนินการโดยอิสระจาก Forrester TEI พบว่าลูกค้าสามารถบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ถึง 228% ภายในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 850 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก โดยทำงานร่วมกับข้อมูลนับพันล้านชุดจากทั่วทุกมุมโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.quantexa.com หรือติดตามเราทาง LinkedIn
