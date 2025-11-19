Exalate zum dritten Mal in Folge in den Main Software 50 Benelux gelistet

ANTWERPEN, Belgien, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exalate wurde zum dritten Mal in Folge in den Main Software 50 Benelux gelistet und bestätigt damit erneut seinen Platz unter den leistungsstärksten Softwareunternehmen der Region. Die von Main Capital Partners organisierte und vom Forschungsunternehmen Dialogic unabhängig bewertete 14. Ausgabe des Rankings hebt privat geführte Softwareanbieter in den Benelux-Ländern hervor, die messbares Wachstum, Produktinnovation und internationale Zugkraft aufweisen.

Die Auszeichnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Unternehmen nach sicheren und zuverlässigen Möglichkeiten für die Kollaboration zwischen Teams und Organisationen suchen. Für Exalate spiegelt dies die stetige Dynamik und den kontinuierlichen Fokus auf ausdrucksstärkere Integrationen wider – ein Schritt über die traditionelle Synchronisierung hinaus, der Automatisierung, menschlichen Kontext und KI-Unterstützung miteinander verbindet.

„Im ersten Jahr, in dem man es auf eine solche Liste schafft, bestätigt man, dass man dazugehört. Im zweiten Jahr beweist man, dass es kein Zufall war. Und im dritten Jahr? Da ist man verantwortlich – für das, was man aufgebaut hat, und für die Menschen, die darauf vertraut haben, dass man es weiter ausbaut“, so Francis Martens, CEO von Exalate. „Diese Art von Verantwortung lässt uns den Fokus nicht verlieren.“

Exalate unterstützt weltweit über 25.000 Installationen und bedient Organisationen von schnell wachsenden Start-ups bis hin zu multinationalen Unternehmen. Die Lösung, die in den Ökosystemen von Atlassian, Zendesk, ServiceNow, Salesforce und Azure DevOps weit verbreitet ist, stützt sich auf mehr als ein Jahrzehnt Integrationserfahrung und ermöglicht über vier Millionen Synchronisierungen. Exalate ist nach ISO 27001 zertifiziert, hält einen geschätzten Marktanteil von 30 % in seiner Kategorie und erzielt mehr als die Hälfte seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten, was auf eine anhaltende globale Expansion hindeutet.

„Unsere Wachstumsgeschichte steckt in jeder Synchronisierung, jeder Partner-Kollaboration und jedem Kunden, der uns vertraut, seine Ökosysteme zu verbinden“, erklärt Hilde Van Brempt, Mitbegründerin. „Anerkennungen wie die Main Software 50 spiegeln dieses Vertrauen und den Wert wider, den wir jeden Tag liefern möchten.“

Mit Blick auf das Jahr 2026 plant Exalate die Einführung einer überarbeiteten Integrationserfahrung, die Erweiterung seines Connector-Portfolios und die Vertiefung seiner KI-gestützten Fähigkeiten, wobei der Schwerpunkt weiterhin darauf liegt, Teams und Organisationen den Aufbau und die Verfeinerung von Integrationen zu erleichtern.

Über Exalate

Exalate ist eine globale Integrationslösung, die Arbeitsmanagementsysteme wie Jira, ServiceNow, Salesforce, Freshworks, Azure DevOps, Zendesk, Asana und andere miteinander verbindet. Mit über 200 Partnern und Tausenden von Unternehmensimplementierungen bietet Exalate eine sichere und flexible Möglichkeit, Integrationen zu steuern und eine nahtlose Kollaboration zwischen Teams und Unternehmen zu ermöglichen.