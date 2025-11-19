Exalate figure au classement des Main Software 50 Benelux pour la troisième année consécutive

ANVERS, Belgique, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exalate a intégré le classement des Main Software 50 Benelux pour la troisième année consécutive, réaffirmant son rang parmi les sociétés de logiciels les plus performantes de la région. Organisée par Main Capital Partners et évaluée en toute indépendance par le cabinet de recherche Dialogic, la quatorzième édition de ce classement récompense les éditeurs de logiciels du Benelux qui affichent une croissance mesurable, proposent des produits novateurs et présentent une dynamique internationale.

Cette distinction arrive à un moment où de plus en plus d’entreprises recherchent des moyens de collaboration fiables et sûrs entre les équipes et les organisations. Pour Exalate, cette reconnaissance reflète une progression régulière et les efforts fournis en faveur d’intégrations plus descriptives, une étape qui va au-delà de la synchronisation traditionnelle en mêlant automatisation, contexte humain et assistance de l’IA.

« Lorsque vous intégrez ce classement pour la première fois, cela valide le fait que vous jouez dans la cour des grands. La deuxième fois, vous prouvez que ce n’était pas une question de chance. Et la troisième fois, cela signifie que vous avez une responsabilité envers ce que vous avez créé et les personnes à qui vous avez fait confiance pour prendre le relais », détaille Francis Martens, PDG d’Exalate. « Cette responsabilité nous oblige. »

Exalate gère plus de 25 000 installations dans le monde et accompagne des organisations allant de la start-up en plein essor aux grandes multinationales. Adoptée au sein des écosystèmes Atlassian, Zendesk, ServiceNow, Salesforce et Azure DevOps, la solution s’appuie sur plus d’une décennie d’expertise en matière d’intégration et assure plus de quatre millions de synchronisations. Exalate conserve sa certification ISO 27001, détient environ 30 % de part de marché dans sa catégorie et génère plus de la moitié de ses revenus aux États-Unis, ce qui démontre son expansion mondiale ininterrompue.

« Notre croissance s’écrit avec chaque synchronisation, chaque collaboration avec un partenaire et chaque client qui nous fait confiance pour connecter ses écosystèmes », résume Hilde Van Brempt, cofondatrice. « La reconnaissance du Main Software 50 illustre cette confiance et la valeur que nous nous efforçons de créer chaque jour. »

En 2026, Exalate prévoit de déployer une expérience d’intégration remaniée, d’étendre son portefeuille de connecteurs et d’approfondir les capacités assistées par l’IA. En parallèle, elle continuera de faciliter la création et le perfectionnement des intégrations pour les équipes et les organisations.

À propos d’Exalate

Exalate est une solution d’intégration mondiale qui connecte les systèmes de gestion des tâches, notamment Jira, ServiceNow, Salesforce, Freshworks, Azure DevOps, Zendesk, Asana et plus encore. Avec plus de 200 partenaires et des milliers de déploiements en entreprise, Exalate permet d’orchestrer les intégrations de manière sécurisée et flexible et assure une collaboration fluide entre les équipes et les organisations.