Quantexa gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt

LONDON, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der globale Pionier im Bereich Decision Intelligence (DI), gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, um Unternehmen beim Aufbau vernetzter, hochwertiger Datenbestände zu unterstützen und so das volle Potenzial von Analysen und KI auszuschöpfen. Quantexa Unify für Microsoft Fabric ist ab sofort im Microsoft Marketplace erhältlich.

Seit Jahrzehnten streben Unternehmen danach, eine vollständige 360-Grad-Sicht auf ihr Unternehmen zu schaffen, ein einheitliches, kontextbezogenes Verständnis ihrer Daten über Abteilungen, Systeme und externe Quellen hinweg. Datenfragmentierung, inkonsistente Qualität, komplexe Stammdatenmanagementprozesse (MDM) und steigende Datenschutzanforderungen erschweren den Aufbau und die Pflege einer vertrauenswürdigen Grundlage für Analysen und KI.

Quantexa Unify begegnet diesen Herausforderungen direkt mit fortschrittlichen Funktionen zur Entitätsauflösung, die die Bereinigung, den Abgleich und die Konsolidierung komplexer Daten über Silos hinweg automatisieren. Durch die Zusammenführung verstreuter Informationen zu einer einzigen, zuverlässigen Übersicht über Personen, Organisationen, Standorte und Konten ermöglicht Quantexa Unify ganzheitliche Analysen, sichere Entscheidungsfindung und schnellere Erkenntnisse für Kunden von Microsoft Fabric.

„Die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify auf Microsoft Fabric stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Daten zu maximieren“, erklärte Dan Higgins, Chief Product Officer bei Quantexa. „Da Quantexa Unify nun für alle Microsoft Fabric-Nutzer verfügbar ist, können Unternehmen vertrauenswürdige, kontextbezogene Daten für Analysen und KI unternehmensweit operationalisieren und so Innovationen und Entscheidungsprozesse mit Zuversicht beschleunigen.

„Quantexa Unify ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unsere Ökosystempartner den Wert von Microsoft Fabric steigern“, erklärt Dipti Borkar, VP & GM Microsoft OneLake und Fabric ISV Ecosystem. „Durch die Bereitstellung fortschrittlicher Abgleichfunktionen für Daten in Microsoft OneLake unterstützt Quantexa Kunden dabei, vertrauenswürdige Grundlagen zu schaffen, die das Vertrauen in KI stärken und intelligentere, schnellere Geschäftsentscheidungen ermöglichen.“

Quantexa Unify wurde für Microsoft Fabric entwickelt und lässt sich nahtlos in Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot und Microsoft Foundry integrieren, um zuverlässige, kontextbezogene Daten bereitzustellen, wo immer sie benötigt werden. Dank der konfigurationsfreien Einrichtung, der Skalierbarkeit und der integrierten Power BI-Dashboards können sowohl technische als auch geschäftliche Nutzer die Datenqualität in ihrer eigenen Fabric-Umgebung auf einfache Weise sicher überwachen, verbessern und steuern.

Um mehr über Quantexa Unify für Microsoft Fabric zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.quantexa.com/unify/ oder beginnen Sie noch heute im Fabric Workload Hub innerhalb der Microsoft Fabric-Konsole.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch modernes ein Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer um über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

