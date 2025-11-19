Quantexa annonce la mise à disposition de Quantexa Unify for Microsoft Fabric

LONDRES, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pionnier mondial de l’intelligence décisionnelle, annonce ce jour la mise à disposition de Quantexa Unify for Microsoft Fabric. Cet événement constitue une étape majeure dans l’accompagnement des entreprises tout au long de leur processus de création de Data Estates connectés de qualité, afin de libérer tout le potentiel des données analytiques et de l’IA. Quantexa Unify for Microsoft Fabric est désormais disponible sur Microsoft Marketplace .

Pendant des décennies, les entreprises ont tenté de créer une vue à 360 degrés complète, c’est-à-dire de comprendre uniformément le contexte de leurs données à travers les différents services, systèmes et sources externes. En raison de la fragmentation des données, de la qualité inégale, de la complexité des processus de gestion des données de référence (MDM) et des demandes croissantes en matière de confidentialité, la création et la maintenance de fondations stables sont devenues particulièrement complexes dans le domaine des données analytiques et de l’IA.

Quantexa Unify s’attaque directement à ces problématiques en proposant des capacités perfectionnées de résolution d’entités qui automatisent le nettoyage, le rapprochement et la consolidation de données complexes à travers les silos. En transformant des informations isolées en un aperçu unique et fiable des individus, organisations, lieux et comptes, Quantexa Unify favorise des analyses complètes, une prise de décision assurée et la réduction du délai d’extraction des insights pour les clients Microsoft Fabric.

« La mise à disposition de Quantexa Unify sur Microsoft Fabric représente une étape majeure pour aider les clients à maximiser la valeur de leurs données », relève Dan Higgins, directeur produit chez Quantexa. « Quantexa Unify étant désormais disponible pour tous les utilisateurs de Microsoft Fabric, les organisations peuvent exploiter des données contextuelles fiables pour leurs analyses et l’IA, accélérant l’innovation et la prise de décision en toute confiance.

Quantexa Unify illustre parfaitement la façon dont nos écosystèmes partenaires peuvent étendre la valeur de Microsoft Fabric », déclare Dipti Borkar, vice-président et DG de Microsoft OneLake et Fabric ISV Ecosystem. « En fournissant des capacités de rapprochement de données perfectionnées dans Microsoft OneLake, Quantexa aide les clients à créer des fondations fiables, qui amélioreront la confiance dans l’IA et favoriseront la prise de décisions plus rapides et plus intelligentes. »

Conçu pour Microsoft Fabric, Quantexa Unify s’intègre parfaitement à Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot et Microsoft Foundry pour fournir des données contextuelles fiables selon les besoins. Sa configuration sans code, son évolutivité et ses tableaux de bord Power BI intégrés facilitent le contrôle, l’amélioration et la gouvernance de la qualité des données par les utilisateurs techniques et commerciaux au sein de leur propre environnement Fabric.

Pour en savoir plus sur Quantexa Unify for Microsoft Fabric, consultez la page https://www.quantexa.com/unify/ ou lancez-vous dès aujourd’hui dans Fabric Workload Hub, sur la plateforme Microsoft Fabric.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société internationale spécialisée dans les données, l’analyse et les logiciels d’IA, pionnière dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, qui aide les organisations à prendre des décisions en toute confiance grâce à des données contextuelles. Grâce aux dernières avancées en matière d’IA, notre plateforme d’intelligence décisionnelle transforme les données cloisonnées en informations contextuelles connectées afin de faciliter la transition d’une organisation axée sur les données vers une organisation axée sur les décisions. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour assurer leur protection, leur optimisation et leur croissance en relevant des défis majeurs à l’échelle de l’organisation en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 900 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs travaillant sur des milliards de points de données à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

