Quantexa מכריזה על זמינות כללית של Quantexa Unify עבור Microsoft Fabric

לונדון, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, חלוצה עולמית בתחום המודיעין לקבלת החלטות (DI), הכריזה על זמינות כללית של Quantexa Unify עבור Microsoft Fabric, והיא מסמנת ציון דרך משמעותי בסיוע לארגונים לבנות מאגרי נתונים מחוברים, באיכות גבוהה, כדי לממש את מלוא הפוטנציאל של אנליטיקה ובינה מלאכותית. Quantexa Unify עבור Microsoft Fabric זמין כעת ב- Microsoft Marketplace .

במשך עשרות שנים, ארגונים מבקשים ליצור נקודת מבט ארגונית היקפית במלואה, הבנה אחודה מבוססת הקשרים של הנתונים שלהם לרוב מחלקות, מערכות ומקורות חיצוניים. פיצול נתונים, איכות לא עקבית, תהליכי ניהול נתונים ראשיים (MDM) ודרישות פרטיות גוברות הפכו את הבנייה והתחזוקה של יסודות מהימנים לאנליטיקה ובינה מלאכותית קשה מתמיד.

Quantexa Unify מתייחסת ישירות לאתגרים האלה בעזרת יכולות מתקדמות של פתרון ישויות, אשר הופכות את הניקוי, ההתאמה וההאחדה של נתונים מורכבים בין מאגרי הנתונים לפעולות ממוכנות. על ידי הפיכת פרטי מידע מנותקים לתצוגה אחת ואמינה של אנשים, ארגונים, מיקומים וחשבונות, Quantexa Unify מאפשרת אנליטיקה הוליסטית, קבלת החלטות בטוחה וזמן מהיר יותר לתובנות עבור לקוחות Microsoft Fabric.

"הזמינות הכללית של Quantexa Unify ב-Microsoft Fabric מייצגת צעד משמעותי קדימה בסיוע ללקוחות למקסם את ערך הנתונים שלהם," אמר דן היגינס (Dan Higgins), מנהל מוצר ראשי ב-Quantexa. "עם Quantexa Unify הזמינה כעת לכל משתמשי Microsoft Fabric, ארגונים יכולים להפעיל נתונים מהימנים והקשריים לניתוחים ובינה מלאכותית ברחבי הארגון, ולהאיץ חדשנות וקבלת החלטות בביטחון".

"Quantexa Unify הוא דוגמה חזקה לאופן שבו שותפו האקוסיסטם שלנו מגדילות את הערך של Microsoft Fabric", אמרה דיפטי בורקר (Dipti Borkar), סגנית נשיא ומנכ"לית Microsoft OneLake ו-Fabric ISV Ecosystem. "על ידי הבאת יכולות התאמה מתקדמות לנתונים ב-Microsoft OneLake, Quantexa עוזרת ללקוחות ליצור יסודות מהימנים המניעים אמון בבינה מלאכותית ומאפשרים החלטות עסקיות חכמות ומהירות יותר".

Quantexa Unify, שפותח עבור Microsoft Fabric, משתלב בצורה חלקה עם Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot ו-Microsoft Foundry כדי לספק נתונים מהימנים מבוססי הקשר בכל מקום בו הם נחוצים. עם יכולות ההגדרה ללא קוד, יכולת ההרחבה ולוחות מחוונים מוטמעים של Power BI הפתרון מאפשר למשתמשים טכניים ועסקיים כאחד לנטר, לשפר ולנהל את איכות הנתונים בצורה מאובטחת בסביבת ה-Fabric שלהם.

למידע נוסף על Quantexa Unify עבור Microsoft Fabric, אנא בקרו בכתובת https://www.quantexa.com/unify/ או התחילו היום במרכז עומס העבודה של Fabric בתוך קונסולת Microsoft Fabric.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה גלובלית לנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית, חלוצה בתחום של מודיעין לקבלת החלטות, המסייעת לארגונים לקבל החלטות בביטחון בעזרת נתונים בעלי הקשר. באמצעות ההתקדמות העדכנית ביותר בתחום הבינה המלאכותית, פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלנו הופכת ממגרות נתונים מבודדות לתובנות מקושרות ובעלות הקשר, כדי להעצים את המעבר מארגון מונחה נתונים לארגון ממוקד החלטות. לקוחותינו משתמשים בטכנולוגיית Quantexa כדי להגן, למטב ולצמוח באמצעות פתרון אתגרים מורכבים ברחבי הארגון כולו עם ניהול נתונים מודרני, מודיעין לקוחות, KYC, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאות ואבטחה.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-900 עובדים ועשרות אלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם. למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.

