Quantexa Mengumumkan Ketersediaan Umum Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric

LONDON, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pelopor global dalam Kecerdasan Keputusan (Decision Intelligence/DI), hari ini mengumumkan ketersediaan umum Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric. Hal ini menandai pencapaian besar dalam membantu perusahaan membangun estate data yang terhubung dan berkualitas tinggi untuk memanfaatkan potensi penuh analitik dan AI. Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric kini tersedia di Microsoft Marketplace .

Selama beberapa dekade, organisasi telah berupaya menciptakan gambaran Enterprise 360 yang lengkap, yaitu pemahaman terpadu dan kontekstual atas data mereka di seluruh departemen, sistem, dan sumber eksternal. Fragmentasi data, kualitas yang tidak konsisten, proses manajemen data master (MDM) yang kompleks, serta meningkatnya tuntutan privasi telah menyulitkan upaya membangun dan memelihara fondasi tepercaya untuk analitik dan AI.

Quantexa Unify secara langsung menjawab tantangan ini dengan kapabilitas resolusi entitas tingkat lanjut yang mengotomatiskan proses pembersihan, pencocokan, dan konsolidasi data kompleks di berbagai silo. Dengan mengubah informasi yang terpisah-pisah menjadi satu gambaran tepercaya tentang individu, organisasi, lokasi, dan akun, Quantexa Unify memungkinkan analitik yang menyeluruh, pengambilan keputusan dengan penuh percaya diri, dan jangka waktu yang lebih cepat untuk memperoleh wawasan bagi para pelanggan Microsoft Fabric.

“Ketersediaan umum Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric menggambarkan langkah maju yang signifikan dalam membantu pelanggan memaksimalkan nilai data mereka,” ujar Dan Higgins, Chief Product Officer di Quantexa. “Dengan Quantexa Unify yang kini tersedia bagi seluruh pengguna Microsoft Fabric, organisasi dapat mengoperasionalkan data kontekstual yang tepercaya untuk analitik dan AI di tingkat perusahaan. Dengan demikian, organisasi dapat mempercepat inovasi dan pengambilan keputusan dengan penuh percaya diri.

“Quantexa Unify merupakan contoh bagus tentang bagaimana mitra ekosistem kami memperluas nilai Microsoft Fabric,” ujar Dipti Borkar, VP & GM Microsoft OneLake dan Fabric ISV Ecosystem. "Dengan menghadirkan kapabilitas pencocokan tingkat lanjut ke data di Microsoft OneLake, Quantexa membantu pelanggan membangun fondasi tepercaya yang menumbuhkan kepercayaan terhadap AI dan memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan lebih cepat.”

Quantexa Unify yang dibuat untuk Microsoft Fabric terintegrasi secara lancar dengan Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot, dan Microsoft Foundry untuk menghadirkan data kontekstual yang tepercaya di mana pun dibutuhkan. Konfigurasi tanpa kode (no-code), skalabilitas, dan dasbor Power BI-nya yang tersemat memudahkan baik pengguna teknis maupun bisnis untuk memantau, meningkatkan, dan mengelola kualitas data dengan aman dalam lingkungan Fabric mereka sendiri.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric, silakan kunjungi https://www.quantexa.com/unify/ atau mulai gunakan hari ini di Fabric Workload Hub dalam konsol Microsoft Fabric.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak global di bidang data, analitik, dan AI yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk membantu organisasi mengambil keputusan dengan penuh percaya diri berdasarkan data kontekstual. Platform Kecerdasan Buatan kami memanfaatkan teknologi AI terbaru untuk mengubah data yang terkurung menjadi wawasan yang terhubung dan kontekstual. Dengan cara ini, organisasi dapat bertransformasi dari berbasis data menjadi berfokus pada pengambilan keputusan. Para pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimalkan, dan mengembangkan bisnis mereka dengan menyelesaikan berbagai tantangan kompleks di seluruh organisasi melalui manajemen data modern, intelijen pelanggan, KYC, pencegahan kejahatan keuangan, pengelolaan risiko, penipuan, dan keamanan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Menurut studi TEI yang dilakukan secara independen oleh Forrester, pelanggan berhasil mendapatkan ROI sebesar 228% dalam kurun waktu tiga tahun. Didirikan pada 2016, Quantexa memiliki lebih dari 900 karyawan serta puluhan ribu pengguna global, yang menangani miliaran titik data di seluruh dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn .

Pertanyaan Media

C: Michael Lane, Wakil Presiden Hubungan Eksternal

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com