クオンテクサ (Quantexa)、マイクロソフト・ファブリック (Microsoft Fabric) 向けクオンテクサ・ユニファイ (Quantexa Unify) の一般提供開始を発表

ロンドン発, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 意思決定インテリジェンス (Decision Intelligence: DI) における世界的パイオニアであるクオンテクサは本日、マイクロソフト・ファブリック向けクオンテクサ・ユニファイの一般提供を開始したことを発表した。このことは、企業が接続された高品質なデータ資産を構築し、アナリティクスとAIの潜在能力を最大限に引き出すよう支援するための重要なマイルストーンである。 マイクロソフト・ファブリック向けクオンテクサ・ユニファイは、今すぐ マイクロソフト・マーケットプレイス (Microsoft Marketplace) から入手可能である。

組織は何十年にもわたり、完全な「エンタープライズ360」ビュー、すなわち部門、システム、外部ソースを網羅するデータについての、背景情報を考慮した統合された理解を作り出そうとしてきた。 データの断片化、一貫性のない品質、複雑なマスターデータ管理 (MDM) プロセス、プライバシー要求の高まりにより、アナリティクスとAIのために信頼できる基盤を構築・維持することが難しくなっている。

クオンテクサ・ユニファイは、サイロ間の複雑なデータのクレンジング、マッチング、統合を自動化する高度なエンティティ解決機能によって、これらの課題に直接対処する。 分断した情報を、人材、組織、場所、アカウントについての単一の信頼できるビューに変えることで、クオンテクサ・ユニファイはマイクロソフト・ファブリックの顧客のために、包括的なアナリティクス、確信を持った意思決定、洞察を得るまでの所用時間の短縮を可能にする。

クオンテクサの最高製品責任者であるダン・ヒギンズ (Dan Higgins) は次のように述べている。「クオンテクサ・ユニファイがマイクロソフト・ファブリック上で一般に利用可能になり、お客さまがデータの価値を最大限に引き出せるようお手伝いする上での大きな一歩となりました。」 「クオンテクサ・ユニファイがマイクロソフト・ファブリックの全ユーザーに提供されたことで、信頼できるコンテキストデータをアナリティクスとAIのために企業全体で運用できるようになり、イノベーションや意思決定を自信を持って加速させることができます。」

マイクロソフト・ワンレイク (Microsoft OneLake) およびファブリックISVエコシステム (Fabric ISV Ecosystem) 担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャであるディプティ・ボルカー氏 (Dipti Borkar) は次のように述べている。「クオンテクサ・ユニファイは、当社のエコシステムパートナーがマイクロソフト・ファブリックの価値をどのように拡張しているかを示す強力な例です。」 「クオンテクサは、マイクロソフト・ワンレイクのデータに高度なマッチング機能をもたらすことで、お客さまがAIへの信頼を高め、よりスマートで迅速な事業上の意思決定を可能にする、信頼できる基盤を構築する手助けをしています。」

マイクロソフト・ファブリック向けに構築されたクオンテクサ・ユニファイは、マイクロソフト・ワンレイク、パワーBI (Power BI)、マイクロソフト365コパイロット (Microsoft 365 Copilot)、マイクロソフト・ファウンドリー (Microsoft Foundry) とシームレスに統合し、必要な場所で信頼できるコンテキストデータを提供する。 コード不要の設定、拡張性、パワーBIダッシュボードの組み込みにより、技術ユーザーもビジネスユーザーも、自社のファブリック環境内でデータ品質を安全に監視、改善、管理することが容易になる。

マイクロソフト・ファブリック向けクオンテクサ・ユニファイの詳細については、 https://www.quantexa.com/unify/ を参照されたい。または、今すぐに使用開始されたい場合は、マイクロソフト・ファブリック・コンソール内のファブリック・ワークロード・ハブ (Fabric Workload Hub) にアクセスされたい。

クオンテクサについて

クオンテクサは、データ、アナリティクス、AIソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて自信を持った意思決定を行えるよう支援している。 最新のAIの進歩を活用し、同社の意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを、背景情報を考慮し、接続されたインサイトへと変換し、データ駆動型から意思決定中心型の組織への転換を可能にしている。 顧客はクオンテクサの技術を活用し、最新のデータ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、不正、セキュリティを通じて組織全体にわたる複雑な課題を解決することで、保護、最適化、成長を実現している。

クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上高く、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンスを向上させる。 独立委託されたフォレスター (Forrester) のTEI調査は、顧客が3年間で228%のROIを達成したことを示している。 2016年に設立されたクオンテクサは、世界中で900人を超える従業員と数万人のユーザーを擁し、数十億のデータポイントを取り扱っている。 詳しくは、 www.quantexa.com を参照するか、 LinkedIn で同社をフォローされたい。

報道関係者向け問い合わせ先

問い合わせ先: マイケル・レーン (Michael Lane)、対外関係担当バイスプレジデント

電話: +1 917 450 7387

メール: michaellane@quantexa.com