Quantexa, Microsoft Fabric용 ‘Quantexa Unify’ 공식 출시 발표

런던, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence, DI) 분야의 글로벌 선도 기업인 Quantexa는 기업이 데이터 분석과 AI의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 연결된 고품질의 데이터 환경(data estate) 구축에 있어 중요한 이정표가 될 Quantexa Unify for Microsoft Fabric의 공식 출시를 오늘 발표했다. Quantexa Unify for Microsoft Fabric은 현재 the Microsoft Marketplace 에서 이용 가능하다.

수십 년 동안 기업들은 부서, 시스템, 외부 데이터 소스를 아우르는 통합적이고 맥락 기반의 데이터 이해(Enterprise 360 View) 시스템 구축을 위해 노력해 왔다. 하지만 데이터 단절, 일관되지 않은 품질, 복잡한 마스터 데이터 관리(MDM) 과정, 강화되는 프라이버시 요구 등으로 인해, 분석과 AI를 위한 신뢰 기반을 구축하고 유지하는 일은 어려웠다.

Quantexa Unify는 이러한 문제를 해결하기 위해 고도화된 엔터티 해석(entity resolution) 기능을 제공한다. 이 기능은 서로 다른 데이터 사일로 전반에 걸쳐 복잡한 데이터를 자동으로 정제, 매칭, 통합해 준다. 이를 통해 사람, 조직, 위치, 계정 등과 관련된 분절된 정보를 단일하고 신뢰할 수 있는 관점(single trusted view)으로 전환함으로써, Microsoft Fabric 사용자들은 더 깊이 있는 분석, 신뢰 기반의 의사결정, 빠른 인사이트 도출(time-to-insight)을 가능하게 한다.

Quantexa 최고제품책임자(CPO)인 댄 히긴스(Dan Higgins)는 “Microsoft Fabric에서 Quantexa Unify가 공식 출시된 것은 고객이 데이터의 가치를 최대한 끌어올릴 수 있도록 지원하는 데 있어 매우 중요한 진전이다. 이제 모든 Microsoft Fabric 사용자가 Quantexa Unify를 활용할 수 있게 되면서, 조직은 신뢰할 수 있고 맥락이 반영된 데이터를 엔터프라이즈 전반의 분석과 AI에 적용해 혁신과 의사결정을 더욱 빠르고 확신 있게 추진할 수 있게 되었다.”며 의미를 부여했다.

Microsoft OneLake 및 Fabric ISV 생태계 부사장 겸 총괄인 딥티 보카르(Dipti Borkar)는 “Quantexa Unify는 Microsoft Fabric의 가치를 확장하는 생태계 파트너 솔루션의 대표적인 사례에 해당한다. Quantexa는 Microsoft OneLake의 데이터에 고급 매칭 기능을 제공함으로써, 고객이 AI 신뢰성을 높이고 더 스마트하고 신속한 비즈니스 결정을 내릴 수 있는 신뢰 기반 데이터 토대를 구축하도록 지원하고 있다.”고 밝혔다.

Microsoft Fabric을 위해 설계된 Quantexa Unify는 Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot, Microsoft Foundry 등과 원활하게 통합되며, 필요한 모든 곳에 신뢰 기반의 맥락 데이터를 제공한다. 또한 노코드(no-code) 구성, 확장성, 내장형 Power BI 대시보드를 갖추고 있어 기술 사용자와 비즈니스 사용자가 모두 자신의 Fabric 환경에서 데이터 품질을 안전하게 모니터링·개선·관리할 수 있도록 돕는다.

자세한 내용은 해당 제품 소개 페이지 ( https://www.quantexa.com/unify/ )를 방문해 알아보거나 Microsoft Fabric 콘솔의 Fabric Workload Hub에서 바로 이용이 가능하다.

Quantexa 소개

Quantexa는 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence) 분야를 개척한 글로벌 데이터·분석·AI 소프트웨어 기업으로, 조직이 맥락 기반 데이터(contextual data)를 통해 보다 확신 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 최신 AI 기술을 활용한 Quantexa의 Decision Intelligence Platform은 분절된 데이터를 연결된 맥락 정보로 전환해, 단순한 데이터 중심 조직에서 의사결정 중심 조직(decision-centric organization)으로의 전환을 가능하게 한다. Quantexa 기술은 현대적 데이터 관리나 고객 인텔리전스(Customer Intelligence), KYC(고객확인제도), 금융 범죄 대응, 리스크 관리, 사기(fraud) 방지, 보안(Security) 분야 전반 등의 영역에서 조직의 보호·최적화·성장을 돕기 위해 활용된다:

Quantexa의 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence) 플랫폼은 전통적인 방식에 비해 정확도를 90% 이상 향상시키고, 분석 모델 처리 속도를 60배 빠르게 끌어올려 운영 성능을 크게 강화하게 된다. 독립적으로 수행된 Forrester TEI 연구에 따르면, 고객들은 3년간 228%의 ROI(투자수익률)를 달성한 것으로 나타났다. 2016년에 설립된 Quantexa는 전 세계적으로 900명 이상의 직원을 두고 있으며, 수만 명의 사용자가 글로벌 데이터 수십억 건을 기반으로 플랫폼을 활용하고 있다.

