Quantexa Mengumumkan Ketersediaan Umum bagi Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric

LONDON, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam Decision Intelligence (DI), hari ini mengumumkan ketersediaan umum bagi Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric, menandakan pencapaian penting dalam membantu perusahaan membina data estate yang bersambung dan berkualiti tinggi untuk membuka potensi penuh analitik dan AI. Quantexa Unify bagi Microsoft Fabric kini tersedia di Microsoft Marketplace .

Selama beberapa dekad, organisasi telah berusaha untuk mewujudkan pandangan Enterprise 360 yang lengkap, iaitu pemahaman bersatu dan berkonteks tentang data mereka merentasi jabatan, sistem serta sumber luaran. Pemecahan data, kualiti yang tidak konsisten, proses pengurusan data induk (MDM) yang kompleks serta peningkatan tuntutan privasi telah menjadikan usaha untuk membina dan mengekalkan asas data yang dipercayai bagi tujuan analitik dan AI semakin mencabar.

Quantexa Unify secara langsung menangani cabaran ini dengan keupayaan penyelesaian entiti termaju yang mengautomasi pembersihan, pemadanan dan penyatuan data kompleks merentasi silo. Dengan menukar maklumat yang terpisah kepada satu pandangan dipercayai tentang individu, organisasi, lokasi dan akaun, Quantexa Unify membolehkan analitik holistik, pembuatan keputusan yang lebih yakin serta masa yang lebih pantas untuk mendapatkan cerapan bagi pelanggan Microsoft Fabric.

“Ketersediaan umum Quantexa Unify pada Microsoft Fabric mewakili satu langkah besar ke hadapan dalam membantu pelanggan memaksimumkan nilai data mereka,” kata Dan Higgins, Ketua Pegawai Produk di Quantexa. “Dengan Quantexa Unify kini tersedia untuk semua pengguna Microsoft Fabric, organisasi boleh mengoperasikan data yang dipercayai dan berkonteks bagi analitik dan AI di seluruh perusahaan, mempercepatkan inovasi dan pembuatan keputusan dengan penuh keyakinan.”

“Quantexa Unify ialah contoh yang jelas tentang cara rakan ekosistem kami memperluaskan nilai Microsoft Fabric,” kata Dipti Borkar, Naib Presiden & Pengurus Besar Microsoft OneLake dan Fabric ISV Ecosystem. “Dengan membawa keupayaan pemadanan lanjutan kepada data dalam Microsoft OneLake, Quantexa membantu pelanggan membina asas data yang dipercayai yang meningkatkan keyakinan terhadap AI serta membolehkan pembuatan keputusan perniagaan yang lebih pintar dan pantas.”

Dibina untuk Microsoft Fabric, Quantexa Unify berintegrasi dengan lancar bersama Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot dan Microsoft Foundry untuk menyampaikan data yang dipercayai dan berkonteks di mana sahaja ia diperlukan. Konfigurasi tanpa kod, skalabiliti, dan papan pemuka Power BI terbina menjadikannya mudah untuk pengguna teknikal dan perniagaan memantau, menambah baik, serta mentadbir kualiti data dengan selamat dalam persekitaran Fabric mereka sendiri.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric, sila layari https://www.quantexa.com/unify/ atau bermula hari ini di Fabric Workload Hub dalam konsol Microsoft Fabric.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian global dalam bidang data, analitik dan AI yang menerajui Decision Intelligence untuk membantu organisasi membuat keputusan dengan yakin menggunakan data berkonteks. Dengan memanfaatkan kemajuan terkini dalam teknologi AI, Platform Kecerdasan Keputusan kami mengubah data yang terasing menjadi maklumat kontekstual yang saling berkait — sekali gus memperkasa peralihan daripada organisasi berasaskan data kepada organisasi berpusatkan keputusan. Pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimumkan dan mengembangkan perniagaan mereka dengan menyelesaikan cabaran kompleks di seluruh organisasi melalui pengurusan data moden, kecerdasan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang dijalankan secara bebas mendapati pelanggan berjaya memperoleh pulangan pelaburan (ROI) sebanyak 228% dalam tempoh tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih 900 kakitangan dan puluhan ribu pengguna di seluruh dunia, dengan operasi yang memanfaatkan berbilion titik data secara global. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn .

