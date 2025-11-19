Investissements Purpose Inc. annonce un retard dans la fusion proposée de Purpose Ether Staking Corp. avec le FNB Ether Purpose

TORONTO, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui, faisant suite à son communiqué du 22 septembre 2025, qu’elle retarde la fusion du FNB Purpose Ether Staking Corp. avec le FNB Ether Purpose à une date ultérieure qui sera confirmée par Purpose. Investissements Purpose prévoit que la fusion sera complétée d’ici le début de l’année 2026.

À propos d’Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère environ 27 milliards de dollars d’actifs. Investissements Purpose met de l’avant une innovation axée sur les clients et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par le réputé entrepreneur Som Seif et fait partie de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous écrire à info@purposeinvest.com

Demandes des médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

