Valneva publie ses résultats financiers des neuf premiers mois de 2025 et fait un point sur ses activités  

Chiffre d’affaires de 127,0 millions d’euros contre 116,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024

Trésorerie de 143,5 millions d’euros à fin septembre 2025

Flexibilité financière accrue grâce au succès du refinancement de la dette en octobre 2025 1

Poursuite de l’étude de Phase 3 VALOR contre la maladie de Lyme selon le calendrier prédéfini

Confirmations des perspectives financières 20251

Saint-Herblain (France), le 20 novembre 2025 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a publié aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour les neuf premiers mois de l’exercice clos au 30 septembre 2025. Les résultats financiers intermédiaires consolidés condensés sont disponibles sur le site internet de la Société (Financial Reports – Valneva).

Valneva retransmettra aujourd’hui en direct la conférence téléphonique sur les résultats financiers des neuf premiers mois de l’exercice 2025 à 15h00 CET (9h00 EDT). Cette retransmission sera disponible sur le site internet de la Société et via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/okg8hcar

Performance financière des neuf premiers mois

Chiffre d’affaires de 127,0 millions d’euros contre 116,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024, soit une hausse de 8,9%

Ventes de 119,4 millions d’euros contre 112,5 millions sur les neuf premiers mois de 2024, soit une hausse de 6,2%

Forte réduction de la consommation de trésorerie opérationnelle (28,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 76,7 millions d’euros sur la même période en 2024)

Perte nette de 65,2 millions d’euros contre un bénéfice net de 24,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024, qui avait bénéficié d’un produit exceptionnel de 90,8 millions d’euros provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV)2

Perspectives financières 2025

Début octobre, Valneva avait annoncé la révision de ses perspectives financières 20251, qu’elle confirme comme suit :

Les ventes sont attendues entre 155 et 170 millions d'euros en fonction du calendrier de livraisons de substance active du vaccin chikungunya aux partenaires situés dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). L'activité commerciale devrait générer des flux de trésorerie positifs

Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 165 et 180 millions d’euros

Les investissements en R&D sont attendus entre 80 et 90 millions d’euros et devraient être partiellement couverts par des subventions et des crédits d'impôt recherche anticipés

Information financière

(non-audités, consolidés selon les normes IFRS)

En millions d’euros Neuf mois clos au 30 septembre 2025 2024 Chiffre d’affaires 127,0 116,6 Ventes 119,4 112,5 Bénéfice /(perte) (65,2) 24,7 EBITDA ajusté3 (37,7) 48,6 Trésorerie 143,5 156,3

Peter Bühler, directeur financier de Valneva, a indiqué, « Au troisième trimestre, nous avons continué à nous concentrer sur le renforcement de notre trésorerie, ce qui nous a permis de refinancer notre dette à des conditions financières plus avantageuses. Grâce à une réduction substantielle de notre consommation de trésorerie d'exploitation et aux capitaux provenant de nos transactions ATM, nous avons continué d’améliorer la flexibilité financière de Valneva à l'approche de la publication des résultats de Phase 3 pour notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme potentiellement transformateurs pour la société. »

Portefeuille commercial

Le portefeuille commercial de Valneva se compose de trois vaccins du voyage, IXIARO®/JESPECT®, DUKORAL® et IXCHIQ®. La Société distribue également certains produits de tiers dans les pays où elle possède ses propres infrastructures de marketing et distribution.

Les ventes de Valneva sur les neuf premiers mois de 2025 étaient de 119,4 millions d’euros contre 112,5 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Les ventes des neuf premiers mois de 2025 incluaient 16,1 millions de ventes de produits pour tiers contre 22,5 millions sur les neuf premiers mois de 2024 en raison de l’arrêt de la distribution de Rabipur®/RabAvert® et Encepur® au Royaume-Uni et au Canada à compter de janvier 2025. Valneva anticipe une diminution des ventes de produits de tiers qui devraient représenter moins de 5 % des ventes de produits de la Société d'ici 2026 / 2027, lui permettant ainsi d’améliorer sa marge brute.

En juin 2025, Valneva a annoncé la signature d’un accord exclusive avec CSL Seqirus, l'une des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde, pour le marketing et la distribution des trois vaccins commerciaux de Valneva en Allemagne. Selon les termes de l’accord, CSL Seqirus a récemment lancé IXCHIQ®, le vaccin de Valneva à injection unique contre le chikungunya et reprendra la commercialisation des autres vaccins de Valneva contre l’encéphalite japonaise (IXIARO®) et le cholera/ETEC (DUKORAL®) en janvier 2026.

VACCIN CONTRE L’ENCÉPHALITE JAPONAISE IXIARO®/JESPECT®

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes d’IXIARO®/JESPECT® ont progressé de 12,5% à 74,3 millions d’euros contre 66,0 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Les ventes aux voyageurs et à l’armée américaine ont affiché une croissance à deux chiffres par rapport aux neuf premiers mois de 2024, dont les ventes avaient été impactées par des contraintes d’approvisionnement. Les ventes du vaccin ont été affectées par des fluctuations de change défavorables d’un montant de 0,8 million d’euros durant les neuf premiers mois de 2025.

VACCIN CONTRE LE CHOLÉRA / L’ETEC4 DUKORAL®

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes de DUKORAL® étaient de 21,5 millions d’euros contre 22,3 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Les ventes du vaccin ont été notamment affectées par des fluctuations de change défavorables d'un montant de 0,4 million d'euros, principalement dues à l'affaiblissement du dollar canadien, ainsi qu’à une baisse des ventes en Allemagne, où la commercialisation du vaccin est progressivement transférée du distributeur actuel à CSL Seqirus.

VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA IXCHIQ®

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes d’IXCHIQ® étaient de 7,6 millions d’euros contre 1,8 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Les ventes du premier semestre 2025 ont bénéficié de la fourniture de doses du vaccin à l’île de La Réunion durant le second trimestre 2025 afin de répondre à une importante épidémie de chikungunya sur l’île. Alors que les ventes d'IXCHIQ® comprenaient la fourniture de doses de vaccin pour lutter contre une épidémie majeure de chikungunya sur l'île française de La Réunion, les restrictions temporaires d’utilisation et la suspension de la licence aux États-Unis5 ont eu un impact significatif sur les ventes dans le segment des voyageurs, entraînant un ajustement des prévisions.

Valneva a répondu à la FDA et attend des informations complémentaires de la part de l'agence réglementaire américaine. Dans l'intervalle, la société s’attache à faire croître ses ventes dans d'autres territoires, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Valneva a récemment publié des données positives sur la persistance à long terme des anticorps quatre ans après une vaccination avec une seule dose d'IXCHIQ®, montrant une séroréponse de 95 % comparable chez les adultes âgés (65 ans et plus) et les adultes moins âgés6. Cette caractéristique distinctive constitue un avantage concurrentiel tant pour les voyageurs fréquents que pour les zones endémiques.

Vaccins en développement clinique

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME – VLA15

Poursuite de la Phase 3 VALOR selon le calendrier prédéfini

Valneva et Pfizer développent VLA15, un candidat vaccin ciblant la Borrelia, la bactérie à l’origine de la maladie de Lyme. Pfizer mène actuellement l’essai d’efficacité de Phase 3 nommé VALOR (Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists).

Les vaccinations de la Phase 3 ont été finalisées et Valneva s’attend à ce que les résultats de l'essai VALOR soient annoncés au cours du premier semestre 2026, et que les demandes d'autorisation réglementaire soient déposées dans la foulée, comme prévu. Pfizer prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) auprès de la FDA américaine et d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) auprès de l'Agence européenne des médicaments en 2026, sous réserve de données positives de phase 3.

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA SHIGELLOSE – S4V2

Deux essais de Phase 2 actuellement en cours

S4V2 est le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la shigellose, deuxième cause de maladie diarrhéique mortelle dans le monde. Deux essais cliniques, sponsorisé par LimmaTech Biologics AG, sont actuellement en cours : un essai de Phase 2 portant sur l’innocuité et l’immunogénicité de S4V2 chez le nourrisson7 et un essai de Phase 2 d’infection contrôlée chez l’humain (CHIM) 8. Sous réserve de résultats positifs pour ces deux essais, Valneva assumera la responsabilité des développements futurs9.

Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé contre la shigellose et le développement de vaccins contre la shigellose a été classé prioritaire par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)10. En octobre 2024, la FDA américaine a octroyé le statut de Fast Track à S4V2, reconnaissant ainsi son potentiel pour cibler une maladie grave et répondre à un besoin médical non satisfait11. Le marché mondial des vaccins contre la shigellose est estimé à plus de 500 millions de dollars par an12.

CANDIDAT VACCIN CONTRE LE VIRUS ZIKA – VLA1601

Résultats de Phase 1 positifs

Valneva a récemment annoncé des résultats positifs d’innocuité et d’immunogénicité pour l’étude clinique de Phase 1 de VLA1601, son candidat vaccin inactivé et adjuvanté de deuxième génération contre le virus Zika (ZIKV)13. Les données recueillies jusqu'au 57ème jour ont montré que VLA1601 était généralement sûr, bien toléré et immunogène dans les cinq groupes vaccinés.

Malgré le besoin médical, les voies réglementaires et les opportunités commerciales pour un vaccin potentiel contre le virus Zika restent incertaines. Valneva n'envisagera donc de nouvelles étapes de développement pour VLA1601 que si des opportunités concrètes de financement privé et/ou public se concrétisent.

Éléments financiers des neufs premiers mois de l’exercice 2025

(non-audités, consolidés selon les normes IFRS)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de Valneva était de 127,0 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 116,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024.

Les ventes de Valneva étaient de 119,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 112.5 millions d’euros sur la même période en 2024. La croissance des ventes de 6,2% a été principalement soutenue par les vaccins IXIARO®/JESPECT® et IXCHIQ®. L’arrêt de la distribution de certains produits de tiers et une fluctuation de 1,3 million d’euros des taux de change ont eu un impact négatif sur les ventes des neufs premiers mois de 2025.

Les autres revenus, comprenant les revenus des collaborations, licences et services, ont progressé à 7,5 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 4,2 millions d’euros au cours de la même période en 2024. Cette hausse est principalement liée aux revenus provenant de l'accord de licence exclusive conclu avec le Serum Institute of India pour le vaccin contre le chikungunya de Valneva.

Résultat opérationnel et EBITDA ajusté

Les coûts des produits et services vendus (COGS) étaient de 71,1 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 71,3 millions d’euros sur la même période en 2024. La marge brute sur les ventes de produits, hors IXCHIQ®, était de 57,2 % contre 48,6 % sur les neuf premiers mois de 2024. L’amélioration de la marge brute s’explique principalement par une meilleure performance dans la fabrication des vaccins et une amélioration de la composition du volume des ventes.

Sur la totalité des COGS, 27,3 millions d’euros provenaient du vaccin IXIARO®, 10,3 millions d’euros du vaccin DUKORAL®, 10,2 millions d’euros de l'activité de distribution de produits tiers et 8,6 millions d’euros du vaccin IXCHIQ®. Par ailleurs, 8,2 millions d’euros des COGS provenaient des coûts de la capacité inutilisée et 6,3 millions d’euros des coûts des services.

Les dépenses de recherche et développement étaient de 59,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 48,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Cette augmentation est principalement due à des coûts supplémentaires liés au candidat vaccin contre la Shigellose suite à la signature d’un accord de recherche et développement avec LimmaTech Biologics AG et ainsi qu’à des coûts liés aux obligations post marketing de Phase 4 pour IXCHIQ®.

Les frais commerciaux étaient de 28,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 35,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Ce recul s’explique principalement par la baisse des dépenses publicitaires, promotionnelles, et de conseil qui a été partiellement amenuisée par une augmentation des coûts de stockage et de distribution, suite au lancement d’IXCHIQ®.

Sur les neuf premiers mois de 2025, les frais généraux et administratifs ont reculé à 29,5 millions d’euros contre 32,6 millions d’euros sur la même période en 2024. Ce recul s’explique principalement par une baisse des dépenses de recrutement et d’assurance ainsi que de ceux des services de conseil et autres prestations de service.

Sur les neuf premiers mois de 2024, un produit net de 90,8 millions d'euros provenant de la vente du PRV avait été enregistré dans le compte de résultat. Ce gain était exceptionnel et ne s’est donc pas répété en 2025.

Les autres produits et charges opérationnels, nets, ont diminué à 8,0 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 14,9 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Ce recul s’explique principalement par une baisse des subventions versées par Scottish Enterprise et une diminution des dépenses de R&D éligibles conduisant à une baisse des crédits d'impôt en Autriche au cours des neuf premiers mois de 2025.

Valneva a enregistré une perte opérationnelle de 53,9 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre un bénéfice opérationnel de 34,2 millions d’euros sur la période de comparaison en 2024. Ce recul est principalement dû au fait que le résultat opérationnel du premier semestre 2024 avait bénéficié de la vente du PRV. Il a néanmoins été partiellement compensé par une hausse de la marge brute, ainsi que par une réduction des frais généraux et administratifs au cours des neuf premiers mois de 2025.

La perte de l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessous) sur les neuf premiers mois de 2025 était de 37,7 millions d’euros contre un bénéfice d'EBITDA ajusté de 48,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2024, qui avait bénéficié du produit de la vente du PRV.

Résultat net

Sur les neuf premiers mois de 2025, Valneva a généré une perte nette de 65,2 millions d’euros, contre un bénéfice net de 24,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, qui avait bénéficié de la vente du PRV en février 2024.

Les charges financières et effets de change sur les neuf premiers mois de 2025 ont engendré une charge financière nette de 9,1 millions d’euros contre une charge financière nette de 13,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024.

Ce recul des charges financières nettes s’explique principalement par l'évolution des taux de change du dollar américain par rapport à l'euro, qui a généré des gains de change de 6,3 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre des gains de 3 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024.

Flux de trésorerie et liquidités

La trésorerie nette utilisée par les activités opérationnelles a reculé à 28,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre 76,7 millions d’euros sur la même période en 2024. Cette forte réduction de la trésorerie utilisée dans les activités opérationnelles par rapport à l’année précédente s’explique par une augmentation des ventes et une gestion rigoureuse des dépenses.

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’investissement étaient de 1,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre des flux de trésorerie positifs liés aux activités d’investissement de 72,2 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Les flux de trésorerie positifs sur les neuf premiers mois de 2024 provenaient du produit net de 90,8 millions d'euros de la vente du PRV.

Les flux de trésorerie positifs liés aux activités de financement étaient de 8,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025 contre des flux de trésorerie positifs de 35,3 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Les flux de trésorerie positifs sur les neuf premiers mois de 2025 incluaient 26,2 millions d'euros de capitaux provenant de trois transactions « AT The Market (ATM) ». Les flux de trésorerie positifs pour la période de comparaison en 2024 incluaient 57,5 millions d'euros de capitaux provenant d’un placement privé.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société étaient de 143,5 millions d'euros au 30 septembre 2025 contre 168,3 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Mesures financières non-IFRS

Le Management de Valneva utilise et présente ses résultats selon les normes IFRS, ainsi que la mesure non-IFRS de l’EBITDA, pour évaluer et communiquer ses performances. Bien que les mesures non-IFRS ne doivent pas être interprétées comme des alternatives aux mesures IFRS, le Management estime que les mesures non-IFRS sont utiles pour mieux comprendre la performance actuelle de Valneva, les tendances de cette performance et sa situation financière.

L'EBITDA ajusté est une mesure supplémentaire commune de la performance utilisée par les investisseurs et les analystes financiers. Le Management estime que cette mesure fournit des outils analytiques supplémentaires. L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice (perte) des activités poursuivies avant impôt sur le revenu, produits/charges financières, gains/(pertes) de change, résultats des participations dans des entreprises associées, amortissements et dépréciations.

Un rapprochement entre l'EBITDA ajusté et la perte nette, qui est la mesure IFRS la plus directement comparable, est présenté ci-dessous:

En millions d’euros Neuf mois clos au 30 septembre (résultats non-audités, consolidés par IFRS) 2025 2024 Bénéfice / (perte) (65,2) 24,7 Ajouter: Gain/(perte) lié à l’impôt sur les sociétés 2,1 (3,9) Produit financier (1,9) (1,3) Charge financière 17,3 17,7 Gain/(perte) de change – net (6,3) (3,0) Amortissement 3.6 3.7 Dépréciation 12.6 10.7 Dépréciation des immobilisations financières 0.0 0.0 EBITDA ajusté (37,7) 48,6

A propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché, et commercialise actuellement ses trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.





Information importante

