BNP Paribas : OBJECTIF DE RATIO CET1 RELEVÉ À 13% À L’HORIZON 2027 - Autorisation de la BCE pour un programme de rachat d’actions de 1,15 Md€

Paris, le 20 novembre 2025

BNP Paribas revoit à la hausse son objectif de ratio CET1, désormais fixé à 13 % à l’horizon 2027. Cette progression repose sur l’effet combiné de trois leviers : l’amélioration de la profitabilité du Groupe et son impact positif sur la génération organique de capital, la croissance modérée des actifs pondérés estimée à environ +2 % par an, et l’accélération des cessions d’actifs non stratégiques.

L’amélioration de la profitabilité se reflète dans la confirmation d’un ROTE à 13 % en 2028, en hausse de +210 points de base par rapport à 2024. Deux tiers de cette progression provient des plans stratégiques déjà en cours d’exécution dans les métiers BCEF, Personal Finance, BCEB et Asset Management, qui représentent un tiers des actifs pondérés du Groupe. Le tiers restant de l’amélioration du ROTE sera porté par les autres métiers stratégiques du Groupe qui poursuivront une croissance disciplinée axée sur l’efficacité opérationnelle.

Au niveau Groupe, BNP Paribas vise une amélioration continue de son coefficient d’exploitation, pour atteindre 61 % en 2026 et 58 % en 2028, traduisant un engagement fort de maîtrise des coûts.

BNP Paribas annonce également que la quote-part de l’excédent de capital au-delà du ratio CET1 de 13 % destinée à être redistribuée aux actionnaires sera déterminée à chaque fin d’année.

En complément, le Groupe lancera en novembre 2025 un programme de rachat d’actions1 de 1,15 milliard d’euros, anticipant la distribution du résultat 2025, ainsi que la BCE l’a autorisé.

La trajectoire de croissance et de rentabilité du Groupe à l’horizon 2028 sera précisée lors de la publication des résultats 2025. Le plan 2027-2030 sera présenté début 2027.

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas, déclare :

« Les mesures annoncées aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie et préparent le plan 2027-2030. Elles reposent sur des leviers de croissance déjà activés pour renforcer notre profil de rentabilité, tout en restant à l’écoute de nos actionnaires grâce à une politique de distribution attractive et disciplinée. »



