Déclaration Intermédiaire Troisième Trimestre : IBA très confiante dans la réalisation de sa guidance 2025, renforcement de la structure de financement

Vue d'ensemble des activités du Groupe

Prises de commandes d'équipements à €195 millions au troisième trimestre 2025 (+6 % par rapport à l'année dernière), avec une solide contribution d’IBA Technologies (+22 %) grâce à RadioPharma Solutions, et quatre solutions Proteus ® ONE 1 vendues pour IBA Clinical.

Carnet de commandes d'équipements et de services stable à €1,3 milliard , avec une conversion soutenue du carnet de commandes

Confirmation de la guidance pour l'exercice 2025 : REBIT d'au moins €25 millions , soutenu par des dépenses d'exploitation maîtrisées et un REBIT déjà positif en Proton Therapy. Au niveau du résultat net, les résultats financiers continuent d'être impactés par les fluctuations des taux de change (principalement USD et CNY).

Dette nette de €60 millions 2 au 30 septembre 2025, avec €51 millions de facilités de crédit renouvelables utilisées. Le cycle du fonds de roulement continue d'être influencé par la livraison de grands projets de protonthérapie en Espagne et en Chine. En conséquence, la situation financière nette devrait s'améliorer progressivement à partir de décembre 2025.

Clôture d'un club deal de €125 millions avec des banques belges et internationales de premier plan le 19 novembre, comprenant : (i) un prêt à terme amortissable de €50 millions, (ii) un prêt à terme amortissable de €15 millions à des fins de fusion-acquisition et (iii) des facilités de crédit renouvelables de €60 millions. Ces facilités de crédit partiellement utilisées ont une échéance de 5 ans et sont accordées sur une base ferme. Ce refinancement est complété par un prêt subordonné d'€10 millions accordé par Wallonie Entreprendre.

PanTera a démarré la construction de son infrastructure de production commerciale d'Ac-225 et produit sur base hebdomadaire afin de soutenir les essais cliniques

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, commente : « L'excellente réalisation de la conversion de notre carnet de commandes nous donne une vue claire sur l’atteinte de notre guidance pour l'exercice 2025. La dynamique reste forte sur nos marchés, soutenue par les nouveaux résultats d'essais cliniques en protonthérapie et par un engagement croissant dans le domaine de la théranostique constaté lors des principales conférences de médecine nucléaire. De plus, la clôture de notre refinancement à long terme renforce encore notre capacité à délivrer nos engagements opérationnels et à saisir des opportunités de marché. »

IBA Clinical

Proton Therapy

Projets et installations : 41 projets de protonthérapie repris dans le carnet de commandes équipement (9 Proteus ® PLUS et 32 Proteus ® ONE), dont neuf installations en cours. 45 sites génèrent des revenus de services.

Activité commerciale : quatre Proteus®ONE vendus ; solide intérêt commercial en Asie-Pacifique et pipeline de projets très actif aux États-Unis

Innovation et preuves cliniques : momentum soutenu en protonthérapie, alimenté par un nombre croissant de preuves cliniques et une collaboration renforcée entre les parties prenantes Signature d'un protocole d'accord avec Varian lors de la conférence ASTRO, afin de renforcer l'interopérabilité, améliorer les flux de travail cliniques et développer conjointement des technologies (notamment la planification de traitement DynamicARC ® dans le système Eclipse ® de Varian, de l'imagerie avancée, et des solutions d'assurance qualité soutenant la future mise en œuvre clinique de la thérapie FLASH). Les premières preuves cliniques de niveau 1 produites par MD Anderson 4 (étude clinique de phase III) confirment les avantages de la protonthérapie dans le traitement des cancers de la tête et du cou (cancer oropharyngé), en réduisant les effets secondaires et, surtout, en améliorant le taux de survie des patients. Par ailleurs, les premiers résultats de l'étude clinique de phase III RadComp 5 sur le cancer du sein attestent également la valeur ajoutée de la protonthérapie en confirmant une toxicité cutanée similaire à celle de la radiothérapie conventionnelle. L'avantage théorique primaire de la protonthérapie – une moindre exposition cardiaque et pulmonaire – reste soumis à évaluation au niveau des résultats à long terme pour les événements cardiaques et la survie.

momentum soutenu en protonthérapie, alimenté par un nombre croissant de preuves cliniques et une collaboration renforcée entre les parties prenantes

Dosimetry

Portefeuille de produits : Lancement, en septembre dernier, du produit phare myQA Blue Phantom³ pour la mise en service (commissioning) et l'assurance qualité annuelle d'équipements de radiothérapie, comprenant la fonction de mise à niveau automatique la plus rapide du marché.

Fusions-acquisitions après la période : Clôture de l'acquisition de la société berlinoise PhantomX à la fin du mois d'octobre 2025. PhantomX est une société en phase commerciale reconnue pour ses fantômes anthropomorphiques de pointe, utilisés pour l'enseignement et la formation médicale, ainsi que pour ses applications pour l'assurance qualité de solutions utilisant l'intelligence artificielle en imagerie médicale (rayons X et IRM).

IBA Technologies

Activité commerciale : dynamique et intérêt pour les activités d'IBA Technologies réaffirmés avec la vente de quatre systèmes au cours du trimestre, portant le total à 18 systèmes vendus à la fin du troisième trimestre 2025 (par rapport à 15 systèmes au cours de la même période l'année dernière)

Progrès stratégiques : Industrial Solutions : La pression réglementaire constante sur la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO), notamment par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), soutient la transition à long terme vers les solutions par faisceaux d'électrons et rayons X. Des progrès significatifs ont par ailleurs été réalisés dans les nouveaux domaines d'applications (polymères, phytosanitaire, PFAS) avec une participation accrue d'IBA à des conférences et groupes de travail spécifiques (tels que K-Fair, le principal salon mondial des plastiques et du caoutchouc , qui s'est tenu à Düsseldorf, l'initiative NUTEC Plastics de l'AIEA qui applique la technologie nucléaire pour soutenir le recyclage des plastiques et la lutte contre la pollution, ou le symposium international sur le traitement des aliments par rayons ionisants en Chine).

:

RadioPharma Solutions : Un intérêt croissant envers la théranostique a été observé de la part de la communauté de médecine nucléaire, notamment les grandes entreprises pharmaceutiques, en particulier vis-à-vis des émetteurs alpha tels que l'Ac-225 et l'At-211. Cette dynamique confirme l'orientation stratégique d'IBA vers l'expansion de ses capacités et le développement de nouvelles technologies de production. La radiochimie continue de jouer un rôle central à mesure que les programmes cliniques thérapeutiques progressent et que les molécules de ciblage ( ligands ) deviennent plus complexes.



IBA Corporate

Refinancement de l'entreprise : clôture d'un club deal de €125 millions avec Belfius, Commerzbank, KBC et BBVA, sous la coordination de KBC, complété par un prêt subordonné de €10 millions accordé par notre partenaire de longue date, Wallonie Entreprendre Comme annoncé lors de la présentation des résultats du premier semestre 2025, IBA a revu la structure financière du groupe afin de l'aligner sur l'évolution du cycle de fonds de roulement et les investissements stratégiques. La société a conclu qu'une initiative de refinancement renforcerait davantage la structure financière du Groupe, incluant : une tranche à long terme visant à (i) optimiser la structure du bilan (passifs à long terme par rapport aux actifs à long terme) suite au financement d'investissements passés (par exemple PanTera, mi2-factory, NHa) par les flux de trésorerie d'exploitation et (ii) couvrir une composante plus structurelle du besoin en fonds de roulement (notamment liée aux contrats de protonthérapie en Espagne) ; une tranche spécifique prévue pour d'éventuelles opérations de fusion-acquisition futures ; des facilités de crédit renouvelables octroyées sur une base ferme (remplaçant les lignes de crédit bilatérales antérieures, disponibles jusqu'à nouvel ordre). En conséquence, un montage de refinancement a été finalisé, comprenant €125 millions de facilités bancaires : (i) un prêt à terme amortissable de €50 millions sur cinq ans, (ii) un prêt à terme amortissable de €15 millions à des fins de fusion-acquisition et (iii) des facilités de crédit renouvelables de €60 millions disponibles sur cinq ans. À ce jour, le prêt à terme amortissable a été utilisé à hauteur de €30,0 millions et les facilités de crédit renouvelables à hauteur de €20,6 millions, ce qui laisse une importante flexibilité. Les anciennes facilités de crédit renouvelables bilatérales ont été résiliées. Ce club deal bancaire est complété par un prêt subordonné de €10 millions sur six ans, accordé par Wallonie Entreprendre. Les prêts subordonnés en cours (€7,5 millions) sont maintenus et seront intégralement remboursés d'ici le 1er décembre 2026

Investissements PanTera : Nouvelle étape majeure atteinte le 2 octobre avec le début de la construction de son centre de production à grande échelle d'Ac-225. Par ailleurs, la production destinée à soutenir les essais cliniques dans le cadre du partenariat avec TerraPower Isotopes fonctionne à pleine capacité sur une base hebdomadaire. mi2-factory : Les spécifications du système de démonstration ont été finalisées grâce à une étroite collaboration des équipes de développement de mi2 et d'IBA, ce qui positionne mi2 de manière pertinente sur le domaine prometteur des applications de superjonction dans le secteur des semiconducteurs. Une mise à jour a été soumise aux autorités PIIEC 6 , afin de justifier le déblocage de la première tranche de financement. Normandy Hadrontherapy (NHa) : Suite à l'installation de la bobine, l'opération de refroidissement est en cours afin de générer le premier champ magnétique début 2026 (étape importante pour la réduction de risques du projet). NHa poursuit également ses efforts dans la recherche de financements à court et à long terme.

Ouverture officielle du nouveau siège asiatique d’IBA à Pékin le 31 octobre, en présence de l'ambassadeur de Belgique, renforçant de la sorte la présence d'IBA sur le marché chinois et optimisant son implantation régionale. Ce nouveau siège favorisera la collaboration avec les principaux hôpitaux, instituts de recherche et partenaires industriels, et permettra d’accroitre l’efficacité des services aux clients.

Guidance et perspectives

Les performances enregistrées depuis le début de l'année sont en ligne avec la guidance 2025, à savoir : un REBIT d’au moins €25 millions, soutenu par un REBIT positif en Proton Therapy

De plus, IBA réitère ses perspectives à moyen-terme (2024-2028), communiquées en avril dernier lors du Capital Markets Day :

Chiffre d'affaires : croissance normalisée à 5-7% de taux de croissance annuel composé ( CAGR ) après la livraison des projets du ministère espagnol de la Santé (« Ortega ») et en ligne avec la croissance des marchés de nos principales activités

OPEX : jusqu'à 30% du chiffre d'affaires sur une base annuelle

REBIT : objectif de marge REBIT d'environ 10% des revenus d'ici 2028

IBA est très confiante dans sa capacité à délivrer une rentabilité durable, tout en ayant conscience que la réalisation d’une guidance à long terme reste exposée à des risques externes.

Dès lors, la société continue de surveiller de près l’évolution du paysage géopolitique, en particulier les développements liés aux droits de douane américains et aux restrictions du marché chinois imposées aux équipements médicaux européens. IBA reste attentive et agile quant aux opportunités et aux défis potentiels qui influencent les fondamentaux de ses activités.

