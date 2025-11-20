JCDecaux lance un programme de rachat d’actions jusqu’à 1,5 million de titres
Paris, le 20 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions.
Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale du 14 mai 2025, JCDecaux a désigné un prestataire de services d'investissement pour acquérir jusqu'à 1,5 million d’actions de JCDecaux SE, soit environ 0,70 % du capital social de la société, sur une période maximale allant du 20 novembre 2025 au 13 mai 2026, date de la prochaine Assemblée Générale.
Les actions acquises seront principalement destinées à couvrir la distribution d'actions de performance dans le cadre de programmes de performance actuellement en place ou à venir.
Chiffres clés de JCDecaux
- Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros
- N°1 mondial de la communication extérieure
- Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays
- 1 091 811 faces publicitaires dans le monde
- Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants
- 12 026 collaborateurs
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
- La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
- JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis
- 1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
- N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)
- N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com
Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube
Direction de la Communication : Clémentine Prat
+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com
Relations Investisseurs : Rémi Grisard
+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com
Pièce jointe