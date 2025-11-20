JCDecaux lance un programme de rachat d’actions jusqu’à 1,5 million de titres

Paris, le 20 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions.

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale du 14 mai 2025, JCDecaux a désigné un prestataire de services d'investissement pour acquérir jusqu'à 1,5 million d’actions de JCDecaux SE, soit environ 0,70 % du capital social de la société, sur une période maximale allant du 20 novembre 2025 au 13 mai 2026, date de la prochaine Assemblée Générale.

Les actions acquises seront principalement destinées à couvrir la distribution d'actions de performance dans le cadre de programmes de performance actuellement en place ou à venir.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)

