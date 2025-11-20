Exosens reçoit la note « A » de la part de l’agence MSCI sur ses pratiques ESG

EXOSENS RECOIT LA NOTE « A » DE LA PART DE L’AGENCE MSCI SUR SES PRATIQUES ESG

COMMUNIQUE DE PRESSE

20 NOVEMBRE 2025

L’agence MSCI, dont la notation « ESG Ratings » se focalise sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, a donné la note « A » à Exosens.

Cette note récompense notamment les efforts d’Exosens en matière de fiabilité et de sécurité, de gouvernance, et met en avant l’impact environnemental positif de ses solutions technologiques.

Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce avoir obtenu la note « A » dans le cadre de la notation « ESG Ratings » de l’agence MSCI, marquant une reconnaissance majeure de son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Cette distinction positionne Exosens parmi les acteurs de référence du secteur Aerospace & Défense.

Le Groupe est noté « A » dès l’initiation de couverture en avril 2025, moins d’un an après son entrée en bourse, et se distingue sur des aspects clés par rapport à ses pairs.

Cette notation souligne la fiabilité et la sécurité des produits développés par Exosens. L’entreprise applique une gestion de la qualité conforme aux plus hauts standards du marché, essentielle pour des applications critiques telles que l’imagerie, la détection ou encore les amplificateurs de puissance. Ces exigences témoignent d’un souci constant d’excellence technique et de confiance.

Exosens se distingue également par des solutions technologiques à impact environnemental positif. Ses innovations contribuent à réduire le gaspillage énergétique, à détecter les fuites dans les secteurs pétrolier et gazier et à renforcer la sécurité dans le domaine nucléaire. Par ces avancées, l’entreprise participe activement à la transition vers une industrie plus durable et responsable.

Enfin, la notation met en avant la solidité de la gouvernance d’Exosens, qui repose sur des principes de transparence et de rigueur exemplaires. L’adoption du principe « une action = une voix », la mise en place d’un comité d’audit indépendant et des pratiques de contrôle financier robustes illustrent l’engagement du groupe en faveur d’une gestion responsable et d’une maîtrise rigoureuse des risques.

« Nous sommes particulièrement fiers de recevoir la note « A » par MSCI, qui confirme la solidité de notre stratégie ESG et notre volonté de conjuguer performance industrielle et responsabilité sociétale. En tant que leader des solutions de détection et d’imagerie, nous nous engageons à réduire notre propre empreinte carbone et à permettre à nos clients de prendre des mesures pour réduire leurs émissions grâce à nos technologies innovantes. Cette reconnaissance reflète également notre engagement sociétal ainsi que sur notre contribution positive aux communautés au sein desquelles nous opérons », déclare Jérôme Cerisier, Directeur Général d’Exosens.

Exosens continue d’intensifier ses efforts pour renforcer sa gouvernance et son éthique d’entreprise, qui constituent l’un des quatre piliers de sa stratégie RSE.

L’entreprise poursuit également le travail engagé sur les trois autres piliers, en mettant particulièrement l’accent sur les dimensions sociale et environnementale ainsi que sur le renforcement des relations avec les acteurs de sa chaîne de valeur.

L’entreprise ambitionne d’atteindre les plus hauts standards internationaux afin d’apporter une valeur durable à ses clients, à ses actionnaires et aux communautés qu’elle sert.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.

Plus d’informations : https://www.exosens.com.

Relations avec les médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

Pièce jointe