Valeo dévoile Elevate 2028 pour poursuivre l’amélioration des bénéfices, augmenter encore sa génération de cash et renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires

● Avec Elevate 2028, Valeo présente sa trajectoire jusqu’en 2028 : poursuite de la hausse régulière de la rentabilité – observée dès 2022 –, génération de cash significativement accrue à partir de 2025, et retour à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.

● En 2028, Valeo ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 22 à 24 milliards d'euros, une marge opérationnelle1 de 6 à 7 % et un cash flow libre après frais financiers nets2 d'au moins 500 millions d'euros. Cette amélioration de la génération de cash ramènerait le ratio de leverage sous la barre de 1,0x l'EBITDA1 retraité, alignant ainsi les principaux indicateurs financiers du Groupe sur l'objectif d'une notation « investment grade » en 2028.

● Les objectifs pour 2025 en matière de chiffre d'affaires, d'EBITDA retraité et de marge opérationnelle sont confirmés dans un environnement exigeant. Les objectifs de cash flow libre avant frais financiers nets3 sont révisés à la hausse, légèrement au-dessus de l’objectif (> 550 millions d'euros).

● Valeo consolide sa position de leader mondial des technologies clé des véhicules. Le Groupe est parfaitement positionné pour répondre aux besoins des voitures de demain - électrifiées, plus sûres et à architecture logicielle centralisée - et en croissance dans toutes les régions, en particulier en Chine, en Inde et en Amérique du Nord.

20 novembre 2025 — Paris, France — Valeo présente, à l'occasion de son Capital Markets Day 2025, ses ambitions financières pour les trois prochaines années, jusqu'en 2028. Fort de son leadership technologique bien établi et reconnu dans le monde automobile, le Groupe s'engage à continuer d'augmenter régulièrement ses bénéfices, à générer des niveaux de cash plus élevés et à renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires.

Christophe Périllat, directeur général de Valeo, a déclaré : « Initié en 2022, notre plan Move Up nous a permis de nous positionner sur les bonnes technologies pour répondre aux besoins du marché. Nous avons également posé les bases d'une amélioration significative de nos indicateurs financiers; avec notamment une amélioration régulière des bénéfices et du cash du Groupe.

Notre plan Elevate 2028 marque l’étape suivante, durant laquelle nous capitaliserons sur ces succès et améliorerons encore notre trajectoire financière.

Notre plan sera propulsé par trois moteurs. Le premier moteur - l'augmentation régulière de nos bénéfices - a commencé à tourner dès 2022 et continuera dans les années à venir. Le deuxième moteur - la génération de cash - vient d’être allumé. 2025 marque un tournant dans l’évolution de notre modèle et confirme notre capacité à générer plus de cash. Le troisième moteur - le retour à la croissance - démarrera en 2027, avec la transformation en ventes de notre solide carnet de commandes.

A travers le monde, l’expertise et l’engagement de nos équipes sont l'énergie qui fait tourner les moteurs de Valeo. Je les remercie pour leur contribution décisive à notre succès. Leur courage et leur agilité nous permettront de continuer à fournir chaque jour à nos clients l'innovation et l'excellence opérationnelle qui font notre succès.

Ces dernières années, nous avons capitalisé sur nos forces pour faire de Valeo, champion industriel et technologique, un leader mondial parfaitement positionné pour réussir. Avec Elevate 2028, nous ferons en sorte que le Groupe continue à se développer grâce à des fondamentaux robustes et des perspectives de croissance solides. »

Les Ambitions d’Elevate 2028

Réalisé 2024 Objectifs 2025 (a)(b) 2028 Chiffre d'affaires (en milliards d'euros) 21,5 ~20,5 22 à 24 Marge opérationnelle (en % du chiffre d'affaires) 4,3% 4,5% à 5,5% 6,0% à 7,0% Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels

Ancienne définition (en millions d'euros) 481 >550 Cash flow libre4

Nouvelle définition (après intérêts financiers nets) (en millions d'euros) 247 >300 >500

(a) Basé sur les estimations de S&P Global Mobility au 15 octobre 2025 et sur des droits de douane et des restrictions commerciales, tels qu’en vigueur au 1er octobre 2025. Ils ne tiennent compte d'aucune autre perturbation qui pourrait survenir, notamment en matière de contrôles à l'exportation sur le marché automobile, susceptible d'avoir un impact sur la production ou les ventes au détail dans les principales régions automobiles.

(b) Avec des marges et une génération de cash flow libre au second semestre 2025 attendues supérieures à celles du premier semestre.

Basé sur les hypothèses suivantes pour 2028

Production mondiale 90,6m (-3% versus S&P*) Constructeurs chinois 28%* du total Véhicules à énergie nouvelle

37%* BEV, PHEV, EREV** Taux de change

1 EUR = 1,17 USD

1 EUR = 8,42 CNY

*Source: S&P Global Mobility Octobre 2025

** BEV = Véhicules électriques à batterie, PHEV = véhicules hybrides rechargeables , EREV = Véhicules à prolongateur d’autonomie

Valeo Elevate 2028 - Plus fort financièrement et positionné pour réussir

Avec Elevate 2028, Valeo poursuit la transformation engagée avec Move Up, pour renforcer ses fondamentaux financiers. Nous serons propulsés par trois moteurs:

La poursuite de l’amélioration régulière de la rentabilité observée dès 2022 ;

Une génération de cash accrue à partir de 2025;

accrue à partir de 2025; Un retour à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.

L'amélioration de la solidité financière du Groupe reposera sur sa position de leader sur les technologies de pointe de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et à architecture logicielle centralisée. Partenaire technologique privilégié des principaux constructeurs mondiaux, le Groupe continuera de croître dans les régions clés de production automobile telles que la Chine, l'Inde et l'Amérique du Nord.

Moteur 1 - à partir de 2022 : Augmentation régulière de la rentabilité

Valeo s'engage à réaliser une croissance régulière de ses bénéfices, grâce à une série d'initiatives stratégiques visant à réduire davantage son point mort tout en maintenant une forte discipline des prix.

La marge brute restera durablement supérieure à 19 % du chiffre d'affaires, grâce à l'amélioration des performances industrielles et à l'exploitation efficace de l'Intelligence Artificielle (IA) et de la robotique dans toutes ses usines. Les mesures d’ajustement ponctuelles, déjà annoncées et largement mises en œuvre, pour un coût total de 400 millions d'euros, généreront 300 millions d'euros d'économies annualisées à partir de 2026 (par rapport à 2023). Le Groupe prévoit un coût récurrent des mesures d’ajustement de 100 millions d'euros par an au-delà. Ces initiatives se traduiront par une amélioration de la marge opérationnelle de 1,1 point entre 2024 et 2028.

La rentabilité globale du Groupe restera sur une tendance fermement à la hausse, avec une marge opérationnelle de départ de 4,3 % en 2024, une guidance confirmée pour 2025 de 4,5 à 5,5%, et un objectif de 6 à 7 % en 2028.

Moteur 2 - à partir de 2025 : Génération accrue de cash

Valeo a transformé son modèle économique pour générer structurellement plus de cash, 2025 devant marquer un tournant en matière de génération de cash provenant des opérations.

Le Groupe ambitionne de déclarer un niveau record de cash flow libre, avant coûts de restructuration exceptionnels et intérêts, d'au moins 700 millions d'euros. Cela représente un peu plus de 550 millions d'euros après coûts de restructuration exceptionnels et avant intérêts. Selon la nouvelle définition du cash flow libre, après coûts de restructuration exceptionnels et intérêts (cf. infra), cela équivaut à un peu plus de 300 millions d'euros. Le Groupe s'attend à une nouvelle amélioration de la génération de cash, atteignant plus de 500 millions d'euros en 2028 après coûts de restructuration exceptionnels et intérêts.

Cette amélioration est tirée par un un montant d’investissement structurellement réduit dans une fourchette de 4,5-5,0%, ainsi que par une diminution de la R&D brute par rapport à 2024. Dès l'année 2025, la R&D brute devrait être inférieure de 200 millions d'euros à celle de l'année précédente.

Valeo s'appuie efficacement sur l'IA pour augmenter la productivité de la R&D, visant à réduire l'intensité de la R&D sans ralentir le rythme de l'innovation. 100 % des ingénieurs logiciels du Groupe sont déjà assistés par l'IA Générative, et 25 % de notre code automobile certifié est désormais généré par l'IA, contre 0 % il y a seulement 16 mois.

Valeo vise à retrouver une notation investment grade (catégorie d'investissement) en 2028. Ceci sera réalisé en ramenant le ratio d'endettement à un niveau inférieur à 1,0x l'EBITDA ajusté, grâce à la génération de cash organique et en tenant compte d'une augmentation progressive du dividende par action. La trajectoire n'inclut aucune acquisition ou cession. Toute potentielle opportunité serait strictement examinée au regard des critères de création de valeur et de bilan.

Moteur 3 - à partir de 2027 : Retour à la croissance

Alors que 2026 devrait être globalement stable en termes de croissance des ventes globales, Valeo anticipe un retour à la croissance des ventes à partir de 2027, à mesure que les importants contrats enregistrés sur la période 2022-2025 entreront en production et se traduiront en chiffre d'affaires.

Les prises de commandes cumulées5 de 2022 au premier semestre 2025 représentent 1,4x le chiffre d’affaires première monte du Groupe sur cette période. Les contrats récents, qui sont plus importants et multi-modèles, devraient se traduire par une montée en puissance de la production moins rapide, mais par un impact positif plus durable sur les ventes.

La croissance future sera soutenue par le positionnement stratégique de Valeo, tant en termes de technologies que de zones géographiques.

Les Technologies d’avenir de Valeo

La voiture de demain sera électrifiée, plus sûre et à architecture logicielle centralisée, afin de relever les défis que les modes de transport routier actuels représentent pour nos sociétés, en termes d'émissions de CO2 et de sécurité routière.

Valeo et ses trois divisions - POWER, BRAIN et LIGHT - offrent les meilleures technologies dans tous les domaines clés requis pour répondre à ces exigences.

POWER est sur le point de connaître une croissance significative, stimulée par l'accélération, bien que différée, du passage à l'électrification. La valeur du contenu par véhicule de la division est nettement supérieure pour les véhicules à énergie nouvelle (NEV)6 que pour les véhicules conventionnels à moteur thermique (ICE). Il est également prévu que la part de marché des NEV augmente, passant de 20 % en 2024 à 37 % en 2028 et 43 % en 20307. Avec la création de la division POWER en 2024, Valeo propose désormais un portefeuille de produits complet couvrant l'ensemble des types de groupes motopropulseurs électrifiés, tout en bénéficiant d'une implantation mondiale compétitive en matière de production et de développement.

La croissance future de l'électrification se traduira par une rentabilité structurelle plus élevée POWER, avec des ventes qui devraient passer de 10,5 millions d'euros en 2024 (ajustées des impacts de périmètre à fin 2025) à une fourchette de 10,5 à 11,5 milliards d'euros en 2028. La marge opérationnelle devrait également s'améliorer, passant de 2,9% en 2024 à 5-6% en 2028.

BRAIN propose une gamme complète de capteurs, de solutions d’expérience utilisateur à l’intérieur du véhicule, de calculateurs et de logiciels, ce qui permet à la division d'augmenter considérablement la valeur du contenu par véhicule. La croissance projetée sera tirée par l'augmentation exponentielle de la demande de systèmes d’aide à la conduite (ADAS) et de véhicules à architecture logicielle centralisée (par exemple : 62 % des voitures seront de niveau 2/2+/2++ en 2028 contre 46 % en 2024).

Notre rôle de fournisseur de rang 1 est en pleine transformation, les clients attendant de Valeo qu'il devienne intégrateur et architecte de systèmes. BRAIN s’est parfaitement adapté à cette révolution, en développant ses propres compétences de base, mais également en développant des liens étroits et cruciaux avec des acteurs majeurs de l'écosystème technologique, tels que Mobileye, Qualcomm et Momenta.

Grâce à sa position de leader sur le marché, BRAIN prévoit une croissance de ses ventes, de 5,0 milliards d'euros en 2024 à 6,0-7,0 milliards d'euros en 2028, et une croissance de sa marge opérationnelle, de 5,8 % en 2024 à 7-8 % en 2028.

LIGHT est une activité solide, capitalisant sur une position forte dans un marché qui devrait voir la valeur du contenu par véhicule augmenter de 30 % entre 2024 et 2030. LIGHT propose des technologies qui sont parfaitement alignées avec les principaux moteurs du marché, à savoir le style, la performance, la sécurité et la durabilité.

LIGHT est leader mondial sur son marché et a récemment consolidé son leadership avec des succès notables en Chine, réalisant en 2024 des prises de commandes à hauteur de deux fois le niveau de ses ventes dans le pays. Grâce à un temps de développement considérablement accéléré de 6 à 9 mois — trois fois plus rapide qu'en Europe — ces prises de commandes devraient se convertir rapidement en ventes.

Les ventes de LIGHT devraient atteindre entre 5,5 et 6,5 milliards d'euros en 2028, une augmentation par rapport à 5,5 milliards d'euros en 2024 (ajusté pour tous les impacts de périmètre à la fin de 2025). La marge opérationnelle de la division devrait également s'améliorer, passant de 5,5 % des ventes en 2024 à un niveau compris entre 6 et 7 % d'ici 2028.

Les trois divisions sont soutenues par Valeo Service, une organisation qui se transforme progressivement, passant d'une activité largement axée sur le marché de la rechange à un fournisseur d'une gamme plus large de services.

Au-delà de l'automobile, Valeo s’appuie sur ses expertises pour préparer l'avenir de la mobilité en proposant des moteurs pour vélos électriques, des solutions de recharge, des écrans pour véhicules à deux roues ou encore des moteurs pour voitures électriques urbaines légères. Les applications s'étendent également à des domaines tels que le refroidissement des centres de données, la défense ou l'agriculture.

Croissance dans les géographies clés

Alors que de nouvelles dynamiques redéfinissent le marché automobile mondial, Valeo prévoit d'accroître ses parts de marché dans des géographies clés, en particulier en Chine, en Inde et en Amérique du Nord :

La Chine est un "fitness center", le marché le plus exigeant au monde où nous nous entraînons pour réussir dans le pays et partout ailleurs. Valeo s'appuiera sur son implantation significative pour continuer d'améliorer sa part de marché auprès des constructeurs automobiles chinois et favoriser l'autonomie des équipes locales pour plus d’innovation, de rapidité et de compétitivité. Grâce à ces actions, un retour à la croissance est attendu au second semestre 2026, le Groupe gagnant des parts de marché supplémentaires pour surperformer dans un marché en croissance d'ici 2027.

est un "fitness center", le marché le plus exigeant au monde où nous nous entraînons pour réussir dans le pays et partout ailleurs. Valeo s'appuiera sur son implantation significative pour continuer d'améliorer sa part de marché auprès des constructeurs automobiles chinois et favoriser l'autonomie des équipes locales pour plus d’innovation, de rapidité et de compétitivité. Grâce à ces actions, un retour à la croissance est attendu au second semestre 2026, le Groupe gagnant des parts de marché supplémentaires pour surperformer dans un marché en croissance d'ici 2027. En Inde , le marché connaît une transformation profonde et Valeo est parfaitement positionné pour bénéficier de la demande croissante de fonctionnalités avancées et de l'électrification des véhicules. Le Groupe prévoit de tripler ses ventes, passant de 220 millions d'euros en 2024 à environ 700 millions d'euros en 2028.

, le marché connaît une transformation profonde et Valeo est parfaitement positionné pour bénéficier de la demande croissante de fonctionnalités avancées et de l'électrification des véhicules. Le Groupe prévoit de tripler ses ventes, passant de 220 millions d'euros en 2024 à environ 700 millions d'euros en 2028. En Amérique du Nord, Valeo bénéficie de sa forte position sur un marché qui s'accélère en termes d'innovation technologique. Grâce à ses relations étroites avec les clients et à sa position reconnue comme acteur clé dans l'écosystème des entreprises technologiques, Valeo s'attend à une croissance des ventes en Amérique du Nord plus rapide que la moyenne du Groupe.

Objectifs 2025 confirmés pour le Chiffre d’affaires, l'EBITDA retraité et la Marge Opérationnelle. Objectif de cash révisé légèrement au-dessus de l’objectif.

2024 Objectifs 2025 (a)(b) Chiffre d'affaires (en milliards d'euros) 21,5 ~20,5 EBITDA retraité (en % du chiffre d'affaires) 13,3% 13,5% à 14,5% Marge opérationnelle (en % du chiffre d'affaires) 4,3% 4,5% à 5,5% Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels (en millions d'euros) 551 700 à 800 Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels (en millions d'euros) 481 >550 (contre objectif précédent 450-550)

(a) Basé sur les estimations de S&P Global Mobility au 15 octobre 2025 et sur des droits de douane et des restrictions commerciales, tels qu’en vigueur au 1er octobre 2025. Ils ne tiennent compte d'aucune autre perturbation qui pourrait survenir, notamment en matière de contrôles à l'exportation sur le marché automobile, susceptible d'avoir un impact sur la production ou les ventes au détail dans les principales régions automobiles.

(b) Avec des marges et une génération de cash flow libre au second semestre 2025 attendues supérieures à celles du premier semestre.





Nouveaux indicateurs financiers pour mieux s'aligner sur la pratique actuelle du marché

1. Concentrer les objectifs sur trois indicateurs principaux s'alignant sur la pratique du marché:

Chiffre d'affaires

Marge Opérationnelle (Résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant résultat net des sociétés mises en équivalence)

Cash flow libre (Voir ci-après)

Objectifs précédents Nouveaux objectifs Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires EBITDA retraité8 Marge Opérationnelle Marge Opérationnelle8 Cash flow libre

avant coûts de restructuration exceptionnels et frais financiers nets Cash flow libre8

Nouvelle définition Cash flow libre

après coûts de restructuration exceptionnels et avant frais financiers nets

2. Aligner notre définition du Cash flow libre sur la pratique du marché, i.e. après les frais financiers nets

(m€) 2024 EBITDA retraité 2 863 Investissements en immobilisations corporelles -1 138 Investissements en immobilisations incorporelles -1 086 Variation du besoin en fonds de roulement 492 Impôts -227 Remboursements du principal du passif locatif -135 Autres -218 Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels 551 Coûts de restructuration exceptionnels -70 Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels 481 Frais financiers nets -234 Cash flow libre nouvelle définition 247

3. Ajouter la marge opérationnelle au reporting par Division, conformément à la pratique du marché

Illustré avec les chiffres 2024 (en m€ et en % du chiffre d’affaires)

POWER BRAIN LIGHT Chiffre d'affaires 10 845 Chiffre d'affaires 5 053 Chiffre d'affaires 5 554 EBITDA retraité 11,6% EBITDA retraité 16,4% EBITDA retraité 13,2% Marge opérationnelle 2,9% Marge opérationnelle 5,8% Marge opérationnelle 5,5% Frais de R&D nets -861 Frais de R&D nets -867 Frais de R&D nets -386 Investissements corporels et incorporels 803 Investissements corporels et incorporels 925 Investissements corporels et incorporels 538 Actifs sectoriels 6 559 Actifs sectoriels 3 829 Actifs sectoriels 3 020

Elevate 2028: Trajectoire Financière

Ambition Elevate 2028 Chiffres d’Affaires (en milliards d'euros) [22 - 24] Marge opérationnelle (en % du chiffre d’affaires) [6% - 7%] Cash Flow libre Nouvelle Définition

(après frais financiers nets)

(en millions d'euros) >500 Ratio de leverage <1.0x EBITDA retraité

Indicateurs financiers clés alignés avec la notation Investment Grade

Sur la base des hypothèses suivantes pour 2028

Production globale



90.6m

(-3% versus S&P*) Constructeurs chinois



28%* du total Véhicules à énergie nouvelle



37%* BEV, PHEV, EREV** Taux de change

1 EUR = 1,17 USD

1 EUR = 8,42 CNY

*Source: S&P Global Mobility Octobre 2025

** BEV = Battery Electric Vehicle - véhicule électrique à batterie

PHEV = Plug-In Hybrid Vehicle - véhicule hybride rechargeable

EREV = Extended Range Electric Vehicle - véhicule électrique à autonomie prolongée

Une performance ESG reconnue par les principales agences de notation

Valeo est reconnu par les principales agences de notation ESG comme l'un des groupes les plus performants en matière de durabilité.

En 2025, Valeo a maintenu sa position parmi les équipementiers automobiles les mieux notés par MSCI ESG Ratings (AA), CDP Water (A-), CDP Climat (A), Sustainalytics (16,7 – risque faible), ISS ESG (B-), S&P Global Corporate Sustainability Assessment (score de 72/100) et Moody's (score de 61/100).

En complément de ces notations, Valeo fait partie des principaux indices boursiers ESG.

Sur la trajectoire Net Zéro d'ici 2050 - Plan CAP 50

D'ici 2050, Valeo s’engage à être Net Zéro sur l'ensemble de ses activités opérationnelles et de sa chaîne d'approvisionnement dans le monde entier et sur toute sa chaîne de valeur en Europe.

La Science Based Targets Initiative (SBTi) a validé les objectifs du Plan CAP 50 de Valeo pour 2030. Valeo a aligné sa trajectoire sur un scénario à 1,5 °C d'ici 2050 en fixant des objectifs de réduction de 75 % des émissions de Scope 1 et 2 et de 15 % des émissions de Scope 3 d'ici 2030 par rapport à 2019. Pour atteindre ses objectifs, Valeo continuera de développer son portefeuille de technologies qui favorisent une mobilité à faible émission de carbone accessible au plus grand nombre.

En 2025, le Groupe prévoit d'atteindre un total d'émissions de gaz à effet de serre (GES) de 39 Mt eq. CO 2 , bien en dessous de l'objectif de 45,3 Mt eq. CO 2 défini dans la trajectoire SBTi.

Annexes

Information par division

S1 2024 S2 2024 2024 S1 2025 CA

(m€) Marge op. EBITDA

retraité CA

(m€) Marge op. EBITDA

retraité CA

(m€) Marge op. EBITDA

retraité CA

(m€) Marge op. EBITDA

retraité POWER 5 692 2,4% 10,3% 5 153 3,5% 13,0% 10 845 2,9% 11,6% 5 403 3,5% 11,0% BRAIN 2 569 5,9% 15,9% 2 484 5,8% 17,0% 5 053 5,8% 16,4% 2 526 6,1% 19,0% LIGHT 2 853 5,3% 12,7% 2 701 5,7% 13,7% 5 554 5,5% 13,2% 2 728 4,5% 13,2% Autre 3 na na 37 na na 40 na na 3 na na GROUP 11 117 4,0% 12,4% 10 375 4,6% 14,3% 21 492 4,3% 13,3% 10 660 4,5% 13,8%





Glossaire

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés, par des constructeurs sur la période, à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés. Elles sont valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L'EBITDA retraité correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, et de la part considérée comme remboursement du capital des paiements locatifs

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés au métier d’équipementier automobile ainsi qu’au développement et au lancement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique et géopolitique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2024 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 27 mars 2025 (sous le numéro D.25-0180).

Par ailleurs, d'autres risques, non identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe pourraient avoir le même effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent document et Valeo ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d'intégrer tous évènements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document. Valeo n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier et ne confirmera pas les estimations des analystes.

À propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres: 21.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 | 106 100 employés, 28 pays, 155 sites de production, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 28 février 2025. Valeo est cotée à la Bourse de Paris

Plus d'informations sur www.valeo.com

