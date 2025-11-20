Tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2025

Selskabsmeddelelse nr. 14/2025 | 20. november 2025

Danske Andelskassers Bank fik i 1.-3. kvartal 2025 et resultat før skat på 235,0 mio. kr. og egenkapitalen blev forrentet med 10,5 %, hvilket betegnes som tilfredsstillende.

Basisindtjeningen er i 1.-3. kvartal 2025 på 189,0 mio. kr.

Indtjeningen er påvirket af stigende aktivitet i alle bankens forretningsområder, faldende renteniveau, fortsat lavt nedskrivningsniveau samt investeringerne i i forbindelse med bankens nye strategi frem mod 2030, herunder flytningen af hovedsædet til Aarhus.

På baggrund af en mere positiv udvikling end forventet i bankens basisindtjening og resultat før skat opjusterede banken den 15. oktober 2025 ifølge selskabsmeddelelse nr. 12/2025 forventningerne til basisindtjeningen til intervallet 205-235 mio. kr. mod tidligere 170-210 mio. kr. Resultatet før skat blev opjusteret til intervallet 260-300 mio. kr. mod tidligere 220-270 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”Banken leverer også i 1.-3. kvartal 2025 et tilfredsstillende resultat.

Resultatet er bedre end forventet og skyldes blandt andet en stor tilgang af nye kunder og et højt aktivitetsniveau. Vi begynder også at se effekterne af investeringerne i bankens strategi frem mod 2030 med øget tilstedeværelse i både Aarhus og København samt flytningen af hovedsædet til Aarhus.

I takt med, at strategien frem mod 2030 foldes ud, vil regnskaberne fremover blive påvirket af investeringerne.”

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2025:

Resultat før skat på 235,0 mio. kr. mod 272,2 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024, hvilket er et fald på 13,6 %.

Basisindtjening på 189,0 mio. kr. mod 198,1 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024, hvilket er et fald på 4,6 %.

Netto rente- og gebyrindtægterne stiger med 4,6 % til 620,5 mio. kr. mod 593,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024.

Udgifter til personale og administration stiger med 7,5 % til 416,1 mio. kr. mod 386,9 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024.

Positive kursreguleringer på 26,1 mio. kr. mod positive kursreguleringer i 1.-3. kvartal 2024 på 83,5 mio. kr.

Tilbageførsel af nedskrivninger med 20,0 mio. kr. mod mernedskrivninger i 1.-3. kvartal 2024 på 9,4 mio. kr.

Egenkapitalforrentning før skat på 10,5 % p.a. mod 13,1 % i 1.-3. kvartal 2024.

Stigning i udlånet på 7,6 % til 8.520 mio. kr. mod 7.921 mio. kr. pr. 30. september 2024.

Stigning i forretningsomfanget på 7,2 % til 32.502 mio. kr. mod 30.309 mio. kr. pr. 30. september 2024.

Kapitalprocent på 31,6 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 15,5 procentpoint.

Overdækning i forhold til NEP-kravet på 11,1 procentpoint.

