3. kvartal 2025

Aarhus, den 20. november 2025.
Fondsbørsmeddelelse nr. 214/2025
Delårsrapport for 1-3. kvartal 2025
(Periode 1. januar – 30. september 2025)

 
Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2025

Resume for 1.-3. kvartal 2025
Prime Office A/S’ bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1.- 3 kvartal 2025. Der er ikke foretaget review af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter
Koncernens primære indtægter stammer fra boligudlejning, der er steget med 2,7 % til 92,4 mio. DKK fra 90,0 mio. DKK, mens indtægter fra kontorejendomme er steget til 37,1 mio. DKK fra 36,2 mio. DKK svarende til en stigning på 2,5%. Indtægter fra erhvervsejendomme er faldet til 21,6 mio. DKK fra 24,9 mio. DKK efter frasalg af ejendomme i perioden. Reguleret for disse frasalg er huslejeindtægterne på erhvervsejendomme faldet med 1,2% fra 30.9.2024.

  • Omsætningen andrager 151,2 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 151,2 mio. DKK pr. 30.9.2024.
  • Koncernens driftsomkostninger udgør 51,5 mio. DKK mod 45,0 mio. DKK året før. Det er en stigning på 14,3%. De væsentlige stigninger er skyldes vedligeholdelse af koncernens ejendomme, højere forvaltningsomkostninger og egne omkostninger til tomme lejemål.
  • Koncernens salgs-og administrationsomkostninger udgør 13,9 mio. DKK mod 17,3 mio. DKK året før, hvilket er et fald på 19,5%
  • Resultat af primær drift udgør 85,8 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 88,9 mio. DKK pr. 30.6.2024, hvilket er et fald på 3,4%.
  • Koncernens investeringsejendomme er værdireguleret med -3,4 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 57,6 mio. DKK pr. 30.9.2024. Der er solgt to mindre erhvervsejendomme i perioden for ca. 17,6 mio. DKK, hvilket er ca. 3,3 mio. DKK lavere end bogført værdi.
  • Finansielle nettoomkostninger udgør -27,8 mio. DKK mod -31,1 mio. DKK året før. Det kraftige rentefald i perioden har betydet lavere renter for koncernens variable gæld. Det er et fald i renteudgifterne på 10,6%.
  • Overskud før værdiregulering og før skat andrager 58,0 mio. pr. 30.9.2025 mod 57,8 mio. DKK pr. 30.09.2024.
  • Koncernens egenkapital udgør 1.899,7 mio. DKK pr. 30.09.2025 mod 2.059,9 mio. DKK pr. 30.9.2024. Faldet skyldes udbetaling af udbytte i K/S Danske Immobilien.
  • Koncernens soliditet udgør 41,8% pr. 30.9.2025 mod 47,3% pr. 30.09.2024.
  • Koncernens LTV pr. 30.9.2025 er på 50,5% mod 45,5% pr. 30.09.2024.

Væsentlige begivenheder i perioden

Byggeri på Aarhus Ø forløber planmæssigt og som det fremgår af forsidebilledet er byggeriet nu kommet op i 4. etage og følger den lagte tidsplan og budgettet.

Forventninger til 2025

Koncernen forventer uændret en omsætning på mellem 195-210 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 105-125 mio. DKK, og et overskud før skat og værdireguleringer af ejendomme på 65-85 mio. DKK.

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge geopolitiske spændinger og ændret toldpolitik i USA.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2025 til 30. september 2025
      Udvikling i %      RESULTATOPGØRELSE Q3 2025 Q3 2024 Beløb i 1.000 DKK      Omsætning  151.226   151.226  0,0%Driftsomkostninger  -51.482   -45.044  14,3%Bruttoresultat  99.744   106.182  -6,1%Bruttomargin 66,0% 70,2% -6,1%Salgs-og adm.omkostninger  -13.930   -17.308  -19,5%Resultat af primær drift  85.814   88.874  -3,4%(overskudsgrad primær drift) 56,7% 58,8% -3,4%Finansielle poster netto  -27.809   -31.122  -10,6%Resultat før skat   58.005   57.752  0,4%Værdireguleringer af investeringsejendomme  -3.493   57.667   Overskud før skat  54.512   115.419   Andre nøgletal      Aktiver i alt  4.541.165   4.359.612   Egenkapital   1.899.727   2.059.938   Likvide midler  131.437   192.203   Soliditet 41,83% 47,25%  LTV (realkredit /vurdering)* 50,52% 45,50%  *Her er bankindestående ikke modregnet     

For yderlige oplysninger

 Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Om Prime Office

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

