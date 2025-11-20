Aarhus, den 20. november 2025.

Fondsbørsmeddelelse nr. 214/2025

Delårsrapport for 1-3. kvartal 2025

(Periode 1. januar – 30. september 2025)



Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2025

Resume for 1.-3. kvartal 2025

Prime Office A/S’ bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1.- 3 kvartal 2025. Der er ikke foretaget review af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter

Koncernens primære indtægter stammer fra boligudlejning, der er steget med 2,7 % til 92,4 mio. DKK fra 90,0 mio. DKK, mens indtægter fra kontorejendomme er steget til 37,1 mio. DKK fra 36,2 mio. DKK svarende til en stigning på 2,5%. Indtægter fra erhvervsejendomme er faldet til 21,6 mio. DKK fra 24,9 mio. DKK efter frasalg af ejendomme i perioden. Reguleret for disse frasalg er huslejeindtægterne på erhvervsejendomme faldet med 1,2% fra 30.9.2024.

Omsætningen andrager 151,2 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 151,2 mio. DKK pr. 30.9.2024.

Koncernens driftsomkostninger udgør 51,5 mio. DKK mod 45,0 mio. DKK året før. Det er en stigning på 14,3%. De væsentlige stigninger er skyldes vedligeholdelse af koncernens ejendomme, højere forvaltningsomkostninger og egne omkostninger til tomme lejemål.

Koncernens salgs-og administrationsomkostninger udgør 13,9 mio. DKK mod 17,3 mio. DKK året før, hvilket er et fald på 19,5%

Resultat af primær drift udgør 85,8 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 88,9 mio. DKK pr. 30.6.2024, hvilket er et fald på 3,4%.

Koncernens investeringsejendomme er værdireguleret med -3,4 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 57,6 mio. DKK pr. 30.9.2024. Der er solgt to mindre erhvervsejendomme i perioden for ca. 17,6 mio. DKK, hvilket er ca. 3,3 mio. DKK lavere end bogført værdi.

Finansielle nettoomkostninger udgør -27,8 mio. DKK mod -31,1 mio. DKK året før. Det kraftige rentefald i perioden har betydet lavere renter for koncernens variable gæld. Det er et fald i renteudgifterne på 10,6%.

Overskud før værdiregulering og før skat andrager 58,0 mio. pr. 30.9.2025 mod 57,8 mio. DKK pr. 30.09.2024.

Koncernens egenkapital udgør 1.899,7 mio. DKK pr. 30.09.2025 mod 2.059,9 mio. DKK pr. 30.9.2024. Faldet skyldes udbetaling af udbytte i K/S Danske Immobilien.

Koncernens soliditet udgør 41,8% pr. 30.9.2025 mod 47,3% pr. 30.09.2024.

Koncernens LTV pr. 30.9.2025 er på 50,5% mod 45,5% pr. 30.09.2024.

Væsentlige begivenheder i perioden

Byggeri på Aarhus Ø forløber planmæssigt og som det fremgår af forsidebilledet er byggeriet nu kommet op i 4. etage og følger den lagte tidsplan og budgettet.

Forventninger til 2025

Koncernen forventer uændret en omsætning på mellem 195-210 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 105-125 mio. DKK, og et overskud før skat og værdireguleringer af ejendomme på 65-85 mio. DKK.

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge geopolitiske spændinger og ændret toldpolitik i USA.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2025 til 30. september 2025

Udvikling i % RESULTATOPGØRELSE Q3 2025 Q3 2024 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 151.226 151.226 0,0%Driftsomkostninger -51.482 -45.044 14,3%Bruttoresultat 99.744 106.182 -6,1%Bruttomargin 66,0% 70,2% -6,1%Salgs-og adm.omkostninger -13.930 -17.308 -19,5%Resultat af primær drift 85.814 88.874 -3,4%(overskudsgrad primær drift) 56,7% 58,8% -3,4%Finansielle poster netto -27.809 -31.122 -10,6%Resultat før skat 58.005 57.752 0,4%Værdireguleringer af investeringsejendomme -3.493 57.667 Overskud før skat 54.512 115.419 Andre nøgletal Aktiver i alt 4.541.165 4.359.612 Egenkapital 1.899.727 2.059.938 Likvide midler 131.437 192.203 Soliditet 41,83% 47,25% LTV (realkredit /vurdering)* 50,52% 45,50% *Her er bankindestående ikke modregnet

For yderlige oplysninger

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Om Prime Office

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

