Aarhus, den 20. november 2025.
Fondsbørsmeddelelse nr. 214/2025
Delårsrapport for 1-3. kvartal 2025
(Periode 1. januar – 30. september 2025)
Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2025
Resume for 1.-3. kvartal 2025
Prime Office A/S’ bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1.- 3 kvartal 2025. Der er ikke foretaget review af selskabets revisor.
Økonomiske overskrifter
Koncernens primære indtægter stammer fra boligudlejning, der er steget med 2,7 % til 92,4 mio. DKK fra 90,0 mio. DKK, mens indtægter fra kontorejendomme er steget til 37,1 mio. DKK fra 36,2 mio. DKK svarende til en stigning på 2,5%. Indtægter fra erhvervsejendomme er faldet til 21,6 mio. DKK fra 24,9 mio. DKK efter frasalg af ejendomme i perioden. Reguleret for disse frasalg er huslejeindtægterne på erhvervsejendomme faldet med 1,2% fra 30.9.2024.
- Omsætningen andrager 151,2 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 151,2 mio. DKK pr. 30.9.2024.
- Koncernens driftsomkostninger udgør 51,5 mio. DKK mod 45,0 mio. DKK året før. Det er en stigning på 14,3%. De væsentlige stigninger er skyldes vedligeholdelse af koncernens ejendomme, højere forvaltningsomkostninger og egne omkostninger til tomme lejemål.
- Koncernens salgs-og administrationsomkostninger udgør 13,9 mio. DKK mod 17,3 mio. DKK året før, hvilket er et fald på 19,5%
- Resultat af primær drift udgør 85,8 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 88,9 mio. DKK pr. 30.6.2024, hvilket er et fald på 3,4%.
- Koncernens investeringsejendomme er værdireguleret med -3,4 mio. DKK pr. 30.9.2025 mod 57,6 mio. DKK pr. 30.9.2024. Der er solgt to mindre erhvervsejendomme i perioden for ca. 17,6 mio. DKK, hvilket er ca. 3,3 mio. DKK lavere end bogført værdi.
- Finansielle nettoomkostninger udgør -27,8 mio. DKK mod -31,1 mio. DKK året før. Det kraftige rentefald i perioden har betydet lavere renter for koncernens variable gæld. Det er et fald i renteudgifterne på 10,6%.
- Overskud før værdiregulering og før skat andrager 58,0 mio. pr. 30.9.2025 mod 57,8 mio. DKK pr. 30.09.2024.
- Koncernens egenkapital udgør 1.899,7 mio. DKK pr. 30.09.2025 mod 2.059,9 mio. DKK pr. 30.9.2024. Faldet skyldes udbetaling af udbytte i K/S Danske Immobilien.
- Koncernens soliditet udgør 41,8% pr. 30.9.2025 mod 47,3% pr. 30.09.2024.
- Koncernens LTV pr. 30.9.2025 er på 50,5% mod 45,5% pr. 30.09.2024.
Væsentlige begivenheder i perioden
Byggeri på Aarhus Ø forløber planmæssigt og som det fremgår af forsidebilledet er byggeriet nu kommet op i 4. etage og følger den lagte tidsplan og budgettet.
Forventninger til 2025
Koncernen forventer uændret en omsætning på mellem 195-210 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 105-125 mio. DKK, og et overskud før skat og værdireguleringer af ejendomme på 65-85 mio. DKK.
Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge geopolitiske spændinger og ændret toldpolitik i USA.
Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2025 til 30. september 2025
Udvikling i % RESULTATOPGØRELSE Q3 2025 Q3 2024 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 151.226 151.226 0,0%Driftsomkostninger -51.482 -45.044 14,3%Bruttoresultat 99.744 106.182 -6,1%Bruttomargin 66,0% 70,2% -6,1%Salgs-og adm.omkostninger -13.930 -17.308 -19,5%Resultat af primær drift 85.814 88.874 -3,4%(overskudsgrad primær drift) 56,7% 58,8% -3,4%Finansielle poster netto -27.809 -31.122 -10,6%Resultat før skat 58.005 57.752 0,4%Værdireguleringer af investeringsejendomme -3.493 57.667 Overskud før skat 54.512 115.419 Andre nøgletal Aktiver i alt 4.541.165 4.359.612 Egenkapital 1.899.727 2.059.938 Likvide midler 131.437 192.203 Soliditet 41,83% 47,25% LTV (realkredit /vurdering)* 50,52% 45,50% *Her er bankindestående ikke modregnet
For yderlige oplysninger
Mogens Vinther Møller
Administrerende direktør
Tlf. + 45 87 33 89 89
Om Prime Office
Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.
