Finanskalender 2026

Århus, den 02. december 2025
Finanskalender for 2026
Fondsbørsmeddelelse nr. 215/2025
|Årsrapport 2025
|26. marts 2026
|Ordinær generalforsamling 2026
|23. april 2026
|Delårsrapport 1. kvartal 2026
|15. maj 2026
|Delårsrapport 1. halvår 2026
|14.august 2026
|Delårsrapport 3. kvartal 2026
|13. november 2026
|Finanskalender 2027
|13. november 2026
Om Prime Office A/S
Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i danske og tyske ejendomme. Koncernen har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontor- og boligejendomme med en god beliggenhed. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.
