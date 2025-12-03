Finanskalender 2026

Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Århus, den 02. december 2025

Finanskalender for 2026

Finanskalender for 2026

Årsrapport 2025 26. marts 2026 Ordinær generalforsamling 2026 23. april 2026 Delårsrapport 1. kvartal 2026 15. maj 2026 Delårsrapport 1. halvår 2026 14.august 2026 Delårsrapport 3. kvartal 2026 13. november 2026 Finanskalender 2027 13. november 2026





Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i danske og tyske ejendomme. Koncernen har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontor- og boligejendomme med en god beliggenhed. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

