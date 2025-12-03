Finanskalender 2026

Århus, den 02. december 2025
Finanskalender for 2026
Fondsbørsmeddelelse nr. 215/2025

Prime Office A/S

                                                     Finanskalender for 2026

Årsrapport 202526. marts 2026
Ordinær generalforsamling 202623. april 2026
Delårsrapport 1. kvartal 202615. maj 2026
Delårsrapport 1. halvår 202614.august 2026
Delårsrapport 3. kvartal 202613. november 2026
Finanskalender 202713. november 2026


Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i danske og tyske ejendomme. Koncernen har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontor- og boligejendomme med en god beliggenhed. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

Kontaktinformation

Prime Office A/S
Sønder Alle 6,2
DK-8000 Aarhus C
www.primeoffice.dk

info@primeoffice.dk 

Tlf.: +45 8733 8989


                                                
Mogens Vinther Møller 
Adm. direktør

 



