Ahorre hasta un 35 % en proyectores Dangbei durante el Black Friday y el Cyber Monday de Amazon España





MADRID, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, empresa líder en innovación en tecnología de proyección inteligente, participará en el Black Friday y el Cyber Monday de Amazon España del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2025. Los compradores podrán disfrutar de descuentos de hasta un 35 % en los proyectores más vendidos de Dangbei, que van desde los modelos insignia de cine en casa 4K hasta soluciones portátiles y asequibles para usuarios principiantes.



Los mayores descuentos



Dangbei DBOX02: proyector láser 4K ALPD con 2450 lúmenes ISO que ofrece imágenes brillantes durante el día, Google TV y licencia de Netflix.

Ahora por 1099 € (descuento del 26,7 %, antes 1499 €).



Proyectores de cine en casa insignia



Dangbei DBOX02 Pro: proyector láser 4K con HDR10+, 2000 lúmenes ISO, mapeo de tonos mejorado y soporte cardán integrado para una configuración flexible.

Ahora por 959 € (descuento del 26,2 %, antes 1299 €).

Dangbei MP1 Max: proyector 4K de última generación con triple láser + LED que ofrece 3100 lúmenes ISO, cobertura de color 110 % BT.2020 y precisión ΔE<1, Google TV y licencia de Netflix. La elección perfecta para los cinéfilos.

Ahora por 1499 € (descuento del 21,1 %, antes 1899 €).



Opciones ligeras y portátiles



Dangbei Atom: proyector láser ultradelgado con 1200 lúmenes ISO y Google TV integrado. Compacto, ligero y potente, ofrece una imagen nítida en Full HD con HDR10.

Ahora por 597 € (descuento del 19,2 %, antes 739 €).

Dangbei Freedo: proyector portátil con batería de 450 lúmenes ISO, soporte cardán de 165° y licencia de Netflix. Perfecto para noches de cine al aire libre.

Ahora por 369 € (descuento del 26,1 %, antes 499 €).

Dangbei N2 mini: proyector nativo de 1080p con soporte inclinable de 190° y Netflix integrado. Compacto y fácil de proyectar en la pared o el techo.

Ahora por 169 € (descuento del 22,8 %, antes 219 €).

Todas las ofertas están disponibles exclusivamente en la tienda Dangbei de Amazon.es.



Acerca de Dangbei



Dangbei es un proveedor de entretenimiento inteligente de primer nivel, especializado en proyectores y otros productos innovadores.

