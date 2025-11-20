Communiqué

Atos implémente ASAP, solution de gestion des ressources humaines et matérielles en cas de catastrophe naturelle, auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

Paris, France - le 20 novembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce l’implémentation de la dernière évolution du système ASAP (Astreinte, Système d'Alerte et de Projection), un outil innovant conçu pour améliorer la gestion de bout en bout des ressources humaines et matérielles lors des interventions, auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC). La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises est une entité du ministère de l'Intérieur, chargée de la coordination et de la gestion des interventions de sécurité civile en France et à l’étranger. La DGSCGC travaille en étroite collaboration avec les unités militaires et civiles pour assurer une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence.

ASAP est un système intégré qui permet de gérer efficacement la totalité des ressources nécessaires pour les interventions de sécurité civile, qu'il s'agisse d’incendies, de tremblements de terre, de tsunamis, ou toute autre catastrophe naturelle. Le système couvre l'ensemble du processus d’intervention, depuis la réception des alertes et la planification des scenarii possibles jusqu’à la projection et le déploiement des unités sur le terrain.

ASAP est déployé auprès de la Brigade des militaires de la Sécurité civile (BMSC), de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) 5 basé à Corte et de ses 4 Régiments d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (RIISC), qui sont le 1er RIISC basé à Nogent-le-Rotrou, le 7e RIISC basé à Brignoles et le 4e RIISC de Libourne, qui a rejoint le programme après les incendies dévastateurs de l’été 2022.

ASAP permet en particulier:

La gestion des Ressources : ASAP permet de gérer les ressources humaines et matérielles, incluant les véhicules de tous types et les équipements spécialisés. Les unités peuvent être rapidement mobilisées et déployées en fonction de la disponibilité des personnels et des besoins spécifiques de chaque intervention. ASAP va jusqu’à gérer les chiens d’intervention, considérés comme du personnel, qui disposent de leur fiche RH, d’un numéro de passeport, du suivi de leurs vaccination et de celle de leur cage de transport. ASAP permet également l’édition, la diffusion et la validation automatique des documents douaniers, opérations auparavant réalisées à la main.

La coordination inter-unités : Le système facilite la coordination entre les différentes unités de la BMSC par la mise en commun des ressources tant humaines que matérielles, assurant une gestion extrêmement fine et en temps réel des ressources, et une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence.

Suivi et Traçabilité : Chaque intervention est minutieusement documentée, permettant un suivi précis des ressources déployées et des actions entreprises. ASAP permet aussi par exemple de suivre l'historique de déploiement des personnels, et ainsi de garder trace d'éventuelles expositions dans des zones sanitaires à risque.

L'automatisation des Processus : ASAP automatise de nombreux processus, réduisant ainsi le temps de préparation et augmentant l'efficacité opérationnelle, comme par exemple la génération automatique des documents nécessaires pour le transport du matériel et des personnels.

La dernière évolution d’ASAP permet à présent une gestion encore plus rapide des déploiements d’équipes et de matériels grâce à la gestion automatique de la « rame ». La rame correspond à l’ensemble des véhicules mobilisés sur une mission. La dernière évolution d’ASAP permet d’assigner automatiquement les personnels aux bonnes places dans les bons véhicules en fonction des besoins, de astreintes, de l’expérience et des compétences.

Impact et Bénéfices

Depuis sa première mise en production en novembre 2020, ASAP a radicalement transformé la manière dont les interventions de sécurité civile sont gérées en France. Le système, grâce à la mise en réseau des ressources et à l’automatisation des tâches qui étaient auparavant réalisées manuellement, a ainsi permis de considérablement réduire le temps de préparation des interventions, passant de plusieurs heures à moins d’une heure. L’amélioration de ces temps de réactivité a un impact déterminant sur l’efficacité de ces opérations pour lesquelles chaque minute gagnée compte. Il a également amélioré la précision et la fiabilité des données, facilitant ainsi la prise de décision en temps réel.

« Avant la mise en place d'ASAP au sein des régiments de la brigade des militaires de la Sécurité civile, la constitution des détachements pour les projections opérationnelles s’effectuait essentiellement à partir de bases de données Access et de fichiers Excel. L'édition des listes du personnel et du matériel prenait plus d'une heure » a déclaré le chef du bureau Emploi de la Brigade des militaires de la Sécurité civile. « Désormais avec ASAP, l'ensemble des données en ressources humaines et l'état des stocks de matériels, sont mises à jour en temps réel dans la base ASAP. Ainsi, un simple clic sur les identités des sapeurs-sauveteurs ainsi que sur le matériel à projeter suffit pour établir les documents opérationnels en quelques minutes ».

« Nous sommes extrêmement fiers que le système ASAP soit devenu un outil essentiel pour les équipes de gestion et d’intervention de la sécurité civile » a déclaré Stéphane Touroute, Directeur des activités Technology Services France, Atos. « Avec nos interlocuteurs, nous faisons ensemble constamment évoluer ASAP afin de gagner en efficacité et ainsi sauver ces précieuses heures si critiques dans la gestion des situations de crise et dans la sécurité du citoyen. »

Exemples d'interventions récentes coordonnées grâce au système ASAP

Mayotte 2024-2025 suite au cyclone Chido

Nouvelle Calédonie en 2024 suite aux troubles sur l’île

Chili : intervention en Feu de forêt en 2023

Tremblement de Terre en Turquie en 2023 : ASAP a permis de mobiliser et de déployer rapidement des unités de secours pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie. Les équipes ont ainsi pu arriver sur place en quelques heures, fournissant une aide précieuse dans les premières phases de l'intervention.

Inondations dans le Nord de la France en 2023 : Lors des récentes inondations, ASAP a facilité la coordination entre les différentes unités de secours, permettant une réponse rapide et efficace pour évacuer les habitants et fournir une assistance immédiate.

Pandémie de COVID-19 en 2020 : Pendant la pandémie, ASAP a été utilisé pour organiser la mise en place de tentes et d'hôpitaux de campagne, assurant une réponse rapide et coordonnée pour faire face à l'afflux de patients.

En matière de Sécurité Civile et de gestion des urgences, Atos participe également au sein de la Software République, un écosystème d’innovation ouverte dédié à la mobilité intelligente, sécurisée et durable, au projet « vision 4rescue », une approche technologique intégrée pour la nouvelle génération de services d’urgence développée en coordination avec des brigades de pompiers et dévoilée lors de VivaTech 2025.

