Ændring i bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank

I forbindelse med at medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Martin Ibsen fratræder sin stilling i Danske Andelskassers Bank indtræder 1. suppleant Rasmus Daniel Skov Nielsen i bankens bestyrelse med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde, den 17. december 2025 og frem til næste valg af medarbejderrepræsentanter, som vil ske i 2026.

Ramus Daniel Skov Nielsen, 37 år og investeringsrådgiver.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til sekretariatschef Michael Nelander Petersen på telefon 87993904 eller mnp@andelskassen.dk

