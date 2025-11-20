Ændring i bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank

Selskabsmeddelelse nr. 15/2025 | 20. november 2025
I forbindelse med at medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Martin Ibsen fratræder sin stilling i Danske Andelskassers Bank indtræder 1. suppleant Rasmus Daniel Skov Nielsen i bankens bestyrelse med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde, den 17. december 2025 og frem til næste valg af medarbejderrepræsentanter, som vil ske i 2026.
Ramus Daniel Skov Nielsen, 37 år og investeringsrådgiver.
Venlig hilsen
Danske Andelskassers Bank A/S
Jan Pedersen
Adm. direktør
Kontaktinformation
Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til sekretariatschef Michael Nelander Petersen på telefon 87993904 eller mnp@andelskassen.dk
