Press Release

Nokia ja NestAI julkistavat strategisen kumppanuuden ja NestAI kerää 100 miljoonan euron rahoituksen fyysisen tekoälyn kehityksen vauhdittamiseksi

Nokia ja NestAI muodostavat strategisen kumppanuuden vauhdittaakseen innovaatioita tekoälypohjaisissa puolustus- ja kriittisen infrastruktuurin ratkaisuissa.

Lisäksi Nokia ja Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) investoivat NestAI:hin yhteensä 100 miljoonaa euroa.

20.11.2025

Espoo, Suomi – Nokia ja NestAI ovat tänään ilmoittaneet strategisesta kumppanuudesta tekoälypohjaisten puolustusratkaisujen kehittämiseksi. Samassa yhteydessä NestAI on saanut päätökseen 100 miljoonan euron rahoituskierroksen, johon Nokia ja Tesi osallistuivat. NestAI on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista fyysisen tekoälyn tutkimus- ja kehityslaboratorioista, ja se kehittää uuden sukupolven tekoälyä miehittämättömiin ajoneuvoihin, autonomisiin operaatioihin sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmiin (C2) logistiikan, tarkastuksen, valvonnan, turvallisuuden ja puolustuksen aloilla.

Verkkoyhteydet ovat strateginen voimavara puolustuksessa ja mahdollistavat tekoälyä hyödyntävän, nopeamman ja reaali-aikaiseen tietoon perustuvan päätöksenteon. Puolustusvoimat ottavat yhä enemmän käyttöön tekoälypohjaisia kaksoiskäyttöteknologioita, ja Nokia on perustanut oman puolustuksen keskittyvän liiketoimintayksikön vauhdittaakseen innovaatioita kumppaneiden kanssa Yhdysvalloissa, Suomessa sekä muissa NATO- ja Five Eyes -maissa.

Strategisen kumppanuuden myötä Nokia ja NestAI kehittävät yhdessä puolustukseen keskittyviä, tekoälypohjaisia ratkaisuja yhdistämällä Nokian osaamisen turvallisissa, tekoälynatiiveissa verkkoratkaisuissa, sensoroinnissa ja multimediateknologioissa NestAI:n alustoihin miehittämättömissä järjestelmissä, C2-järjestelmissä ja uuden sukupolven tekoälyssä. Yritykset hyödyntävät vahvaa osaamistaan asiakasrajapintaan sijoitetusta insinöörityöstä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta tavoitteenaan nopeuttaa tekoälykyvykkyyksien kehittämistä miehittämättömiin järjestelmiin, dataohjattuun C2:een sekä moderniin tiedon- ja osaamisenhallintaan. Tämä syventää ja nopeuttaa yhteistyötä eurooppalaisten puolustusvoimien ja muiden kumppaneiden kanssa.

"Puolustuksen ja kriittisen infrastruktuurin tulevaisuus rakentuu turvallisten, tekoälypohjaisten ratkaisujen varaan. Yhteistyö NestAI:n kanssa on osoitus siitä, että uskomme innovaatioden syntyvän strategisten kumppanuuksien kautta. Yhdistämällä Nokian osaamisen turvallisissa, kehittyneissä verkkoyhteyksissä NestAI:n edistyksellisiin tekoälyalustoihin, nopeutamme uuden sukupolven kyvykkyyksien kehitystä puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden tarpeisiin. Tämä investointi kuvastaa yhteistä tavoitettamme johtaa tekoälypohjaisten ratkaisujen tulevaisuutta", sanoo Justin Hotard, Nokian toimitusjohtaja.

"Strategiset kumppanuudet ovat välttämättömiä Euroopan turvallisuuden ja resilienssin vahvistamiseksi. PostScriptumin mission mukaisesti NestAI perustettiin tuottamaan kriittisiä fyysisen tekoälyn kyvykkyyksiä laajassa mittakaavassa ja turvaamaan Euroopan suvereniteetti. Nokian rooli johtavana globaalina teknologia- ja innovaatiotoimijana mahdollistaa vaikuttavuuden kasvattamisen ja syventää NestAI:n tuomaa operatiivista etua Euroopan puolustukselle. Suomen valtion omistama Tesi tuo institutionaalista vakautta ja pitkän aikavälin näkökulmaa kestävän teknologiajohtajuuden rakentamiseen. Tämä kumppanuus luo perustan tulevaisuudelle, jossa Eurooppa säilyttää teknologisen etumatkansa ja NestAI voi tuottaa ja toimittaa skaalautuvasti", toteaa Peter Sarlin, NestAI:n ja PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja.

"NestAI:sta on tulossa keskeinen teknologiakumppani kriittisissä puolustus- ja turvallisuusympäristöissä ympäri Eurooppaa. Se sopii erinomaisesti yhteen Tesin tavoitteen kanssa vahvistaa suomalaisia yrityksiä, joilla on poikkeuksellista kasvupotentiaalia strategisesti merkittävillä aloilla. Yhtiön tähänastiset saavutukset yhdistettynä korkean ambitiotason tuotekehitykseen ovat vakuuttavia. Yhdessä Nokian osaamisen kanssa ne luovat erinomaiset edellytykset yhtiön menestykselle ja tuottavalle sijoitukselle", sanoo Juha Lehtola, Tesin venture- ja kasvusijoituksista vastaava johtaja.





Tietoa Nokiasta

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Nokia Bell Labsin innovaatioiden vauhdittamana asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

Nokia Defense tarjoaa turvallisia, tekoälypohjaisia viestintä- ja verkkoratkaisuja puolustussektorille.





Tietoa NestAI:sta

NestAI on nopeasti kasvava eurooppalainen tekoälylaboratorio, joka rakentaa seuraavan sukupolven fyysistä tekoälyteknologiaa. Pääkonttoriaan Suomessa pitävä NestAI kehittää avoimia, modulaarisia ja yhteentoimivia alustoja sekä AI -järjestelmiä miehittämättömiin ja command-and-control-ratkaisuihin eri sektoreille, kuten logistiikkaan, turvallisuuteen, valvontaan, puolustukseen ja kriittiseen infrastruktuuriin. PostScriptumin luotsaamana NestAI rakentaa tekoälyjärjestelmiä, jotka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin ja pitkäjänteiseen kestävyyteen, ja muovaavat fyysisen AI:n tulevaisuutta vahvistaen Euroopan teknologista kilpailukykyä.



Tietoa Tesistä

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin, suoraan kasvuyrityksiin ja uusiin teollisiin hankkeisiin.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

NestAI

Johanna Rosengren

Puh. +358 440423101

Sähköposti: Johanna.rosengren@nestai.com

Tesi

Juha Lehtola

Puh. +358 400 647 671

Sähköposti: juha.lehtola@tesi.fi