Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

Tid: Torsdag den 11. December 2025 kl. 14.00

Sted: På selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, har tilmeldt sig enten ved telefonisk henvendelse til Gitte Willum Borup på tlf. 4054 4881 eller på e-mail giwbo@gabriel.dk. Der bliver ikke udleveret adgangskort forud for generalforsamlingen, men deltagerne registreres ved ankomst og får udleveret stemmesedler mod fremvisning af behørig legitimation.

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbyder selskabet til besigtigelse af selskabets nye

produkter og aktiviteter.

Dagsorden

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revisor. Bemyndigelse til køb af egne aktier. Godkendelse af vedtægtsændring. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.





