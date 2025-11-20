MétéoMédia et The Weather Network dominent le paysage de la confiance au Canada et sont nommées source météo no 1 par BrandSpark

MONTRÉAL, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens se sont prononcés, et leur message est clair : lorsqu’il est question de météo, ce sont MétéoMédia et The Weather Network qu’ils font le plus confiance.

MétéoMédia / The Weather Network ont officiellement obtenu la première place, remportant le prix BrandSparkMD sur la confiance en tant que source d’information météo la plus digne de confiance au Canada. MétéoMédia a également été reconnue comme la source d’information météo no 1 la plus digne de confiance au Québec.

Plus qu’un prix — un véritable vote de confiance des Canadiens et des Québécois

Cette reconnaissance n’est pas qu’une étape de plus — elle démontre que la confiance est au cœur des activités de MétéoMédia et de The Weather Network. Le prix BrandSparkMD sur la confiance reposent sur des sondages indépendants, votés par les consommateurs, où les gagnants sont déterminés uniquement par les Canadiens qui utilisent et se fient à ces services.

Les prix de 2026 s’appuient sur l’importante étude BrandSparkMD sur la confiance des Canadiens, qui reflète l’opinion de 45 394 consommateurs canadiens, ayant fourni au total 240 033 évaluations de marques dans 363 catégories. Les résultats offrent l’un des portraits les plus complets de l’influence de la confiance envers les marques sur le comportement des consommateurs à travers le pays.

La confiance de millions de personnes, jour après jour

MétéoMédia et The Weather Network, forts avec l’application no 1 au Canada et d'une présence à la télévision, sur le web et sur mobile, aident des millions de personnes à planifier leur journée et à rester en sécurité face aux intempéries, tout au long de l'année. Conçus au Canada pour les Canadiens, leurs produits sont adaptés au climat diversifié et changeant du pays. Cette reconnaissance en tant que marque « la plus digne de confiance » témoigne de la confiance des Canadiens envers l'exactitude, la fiabilité et la rapidité de l'information météorologique de la marque.

« La confiance a toujours été le fondement de notre relation avec les Canadiens. Chaque prévision, chaque alerte et chaque mise à jour reflète notre engagement profond envers la précision et la sécurité publique », a déclaré Maureen Rogers, présidente-directrice générale de Pelmorex. « Être reconnu comme la source d'information météorologique la plus digne de confiance au Canada n'est pas seulement un honneur, c'est un mandat. Nous continuerons de mériter cette confiance. »

Fondées sur la confiance. Appuyées par l’expérience.

Cette nouvelle reconnaissance renforce la longue histoire de crédibilité et de leadership de MétéoMédia et The Weather Network. Leur récent bilan en matière de confiance comprend :

Distinctions :

Trois fois gagnantes du prix Pollara « La source d’information météo de confiance au Canada » (2025, 2024, 2023)

Nommées parmi les marques les plus influentes au Canada (2024)

La marque média de confiance no 1 des Canadiens (Gustavson Brand Trust Index, 2023)





Pour les annonceurs, cette domination du marché fondée sur la confiance se traduit par un avantage concurrentiel. Dans un paysage où la désinformation et l’actualité difficile peuvent susciter des préoccupations liées à la sécurité des marques, la météo demeure neutre, factuelle et impartiale. Les marques qui s’associent à MétéoMédia et The Weather Network bénéficient de l’effet de halo d’un contenu hautement crédible, garantissant que leurs messages atteignent un public informé, très engagé, dans un environnement premium et sécuritaire pour les marques.

« Les Canadiens se tournent vers MétéoMédia et The Weather Network pour obtenir de l’information sur laquelle ils peuvent compter », a déclaré Philip Scrutton, vice-président, Shopper Insights chez BrandSpark. « Leur précision constante, leur communication claire et leur lien profond avec le public partout au pays en ont fait les marques de météo les plus dignes de confiance au Canada. »

*MétéoMédia / The Weather Network, élues la source d’information météo la plus digne de confiance par les consommateurs canadiens, et MétéoMédia, élue la source d’information météo la plus digne de confiance par les consommateurs québécois; selon l’Étude 2026 de BrandSparkMD sur la confiance des Canadiens.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Madelaine Lapointe

mediainquiry@pelmorex.com

À propos de Pelmorex

Pelmorex est l’entreprise derrière les marques météo bien connues et dignes de confiance : The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo , Otempo et Clima . Sa mission est de fournir des prévisions météorologiques rapides et précises, des informations personnalisées et des alertes météo essentielles, permettant aux personnes, aux communautés et aux entreprises du monde entier de prendre des décisions éclairées face à l’évolution des conditions météorologiques. Cette expertise centrale est étendue par Pelmorex Weather Source , sa division entreprise, qui aide les entreprises à transformer les incertitudes liées à la météo en avantages stratégiques. Pelmorex est également un partenaire clé en matière de sécurité publique et exploite le Système national d’agrégation et de diffusion d’alertes du Canada, qui fait partie du système d’alertes d’urgence En Alerte .



Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de BrandSpark International et de Best New Product Awards Inc.

Fondée en 2001, BrandSpark International est une société de recherche et de conseil dont les études sur la confiance, les nouveaux produits et la valeur des marques offrent des informations inégalées sur la manière dont les consommateurs choisissent de nouveaux produits, quelles marques ils jugent fiables et quelles marques valent le prix. BrandSpark réalise les recherches pour les Best New Product Awards, les BrandSpark Most Trusted Awards et les BrandSpark Worth it! Awards. Best New Product Awards Inc. gère ces programmes de référence de premier plan : les BrandSpark Most Trusted Awards au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ; les Best New Product Awards au Canada et aux États-Unis ; et les BrandSpark Worth it! Awards aux États-Unis.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.BrandSparkMostTrusted.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ae24808-0ad9-4d30-b31d-576b8f5fd7e1/fr