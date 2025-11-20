Air Canada rehausse l’expérience de voyage en Amérique du Nord grâce à une complète modernisation de son parc aérien

Le parc aérien d’Air Canada Rouge se modernise et sera exclusivement composé d’appareils 737 MAX de Boeing dotés d’un système de divertissements intégré aux dossiers ainsi que de Wi-Fi rapide et gratuit

Les Airbus actuellement exploités par Air Canada Rouge, dotés de nouvelles cabines et prestations, seront intégrés à l’exploitation principale d’Air Canada

Les appareils d’Air Canada Express exploités par Jazz bénéficieront également d’un nouvel aménagement cabine et de Wi-Fi rapide et gratuit de nouvelle génération





MONTRÉAL, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui son programme de renouvellement de cabines le plus exhaustif à ce jour, conçu pour rendre l’expérience de vol en Amérique du Nord plus confortable, plus connectée et plus uniforme pour les clients et pour les membres d’équipage. Cet investissement pluriannuel, qui concerne les appareils de l’exploitation principale d’Air Canada, d’Air Canada Rouge et d’Air Canada Express, réinvente l’expérience à bord grâce à un nouvel aménagement cabine, à des technologies de nouvelle génération et à des détails bien pensés, inspirés par les commentaires des clients et des membres du personnel. Commandité par Bell, le service Wi-Fi rapide et gratuit proposé à bord sera le plus complet de l’industrie.

« Chaque fois qu’un client monte à bord d’un appareil d’Air Canada, il doit tout de suite éprouver un sentiment de confort, de bien-être et de fierté, a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d’Air Canada. Porté par l’excellence du service primé de nos équipes, ce programme de renouvellement garantit aux clients une expérience uniforme sur tous les vols. Chaque nouveauté a été pensée pour nos clients, qu’ils voyagent pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif. Le programme prévoit notamment une toute nouvelle offre à bord des appareils d’Air Canada Rouge : un système de divertissements à bord de pointe, le Wi-Fi rapide et gratuit, ainsi que des sièges inclinables pour tous les clients. »

Une nouvelle expérience signée Air Canada Rouge

Tous les appareils 737 MAX 8 de Boeing de l’exploitation principale d’Air Canada passeront dans le parc aérien d’Air Canada Rouge au cours de l’année 2026. Les nouvelles cabines comprendront 12 fauteuils en Classe affaires, 18 places Préférence offrant davantage d’espace en classe économique et 147 sièges en classe économique standard, tous inclinables et équipés d’écrans personnels pour profiter du système de divertissements sur demande, avec un service Wi-Fi rapide et gratuit pour les membres Aéroplan.

Pour accompagner cette transition, une nouvelle base des équipages d’Air Canada Rouge ouvrira ses portes à Vancouver, élargissant ainsi le choix des voyageurs d’agrément depuis l’Ouest canadien.

Un parc aérien alliant confort et modernité pour l’exploitation principale

Dans le cadre de cette transformation, tous les appareils A320 et A321 d’Airbus seront utilisés par l’exploitation principale d’Air Canada. Les cabines de ces appareils seront mises à niveau selon les nouvelles normes d’Air Canada et disposeront de nouveaux sièges, de la toute dernière version des systèmes de divertissements à bord, ainsi que d’un service Wi-Fi rapide et gratuit amélioré. Ces cabines réaménagées s’inscriront dans la continuité de la nouvelle norme de conception d’Air Canada, dont l’esthétique résolument canadienne allie modernité, accessibilité et chaleur, afin de refléter la beauté et le raffinement du Canada. Les travaux sont déjà bien engagés, avec 15 appareils A321 d’Airbus déjà équipés des nouveaux aménagements.

Une flotte d’appareils A220 d’Airbus élargie

Air Canada continuera d’investir dans sa flotte d’A220, un appareil révolutionnaire conçu et fabriqué au Québec, à la fine pointe du confort, de la technologie et de l’efficacité dans sa catégorie. Air Canada a d’ailleurs passé une commande de 26 avions A220-300 supplémentaires. Les appareils livrés à compter de mars 2026 seront aménagés selon la nouvelle norme de conception et disposeront notamment des coffres supérieurs XL plus spacieux, conçus par Airbus.

Le programme de renouvellement des cabines étendu à Air Canada Express

L’amélioration de l’expérience client s’étend aux vols régionaux. Les appareils d’Air Canada Express exploités par Jazz, notamment les E175 d’Embraer et les CRJ900 de Mitsubishi, seront aménagés selon les nouvelles normes cabine à compter de 2026. Le Wi-Fi rapide et gratuit de nouvelle génération est déjà déployé sur 55 % des appareils du parc aérien. Ce programme de renouvellement vient compléter la mise à niveau déjà annoncée de 25 appareils Dash 8-400 de De Havilland, qui feront l’objet d’un réaménagement complet de leur cabine afin d’installer de nouveaux sièges, un nouvel aménagement cabine et, sur les vols au départ de l’aéroport Billy Bishop de Toronto, le Wi-Fi rapide et gratuit de nouvelle génération.

Collations, bières et vins offerts sans frais

Parallèlement, Air Canada rehausse aussi l’expérience à bord sur l’ensemble de son réseau nord-américain en offrant sans frais de la bière, du vin et des collations de qualité à bord de tous les vols exploités par Air Canada, Air Canada Rouge et Air Canada Express (Jazz). Les clients pourront notamment savourer des produits fabriqués au Canada dont ils raffolent, comme les barres MadeGood Mornings sur les vols partant avant 10 heures, les bretzels assaisonnés TWIGZ et les biscuits Célébration de Leclerc, le tout accompagné d’une sélection de boissons offertes sans frais pour rendre chaque voyage plus agréable.

