MTL8 de Cologix devient l’un des premiers centres de données de colocation au Canada à obtenir la certification LEED® Or

DENVER, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui que son installation MTL8 de Montréal a obtenu la certification Or en vertu de LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), le système d’évaluation des bâtiments écologiques le plus largement reconnu au monde. Cela fait de MTL8 l'un des premiers centres de données de colocation au Canada à obtenir cette précieuse certification de bâtiment vert, démontrant l'engagement de Cologix envers une infrastructure d'IA performante et sa responsabilité environnementale, établissant une nouvelle référence pour la colocation durable en Amérique du Nord.

La certification LEED Or, l'un des niveaux les plus élevés atteignables dans le cadre LEED mondialement reconnu, reconnaît les réalisations de MTL8 dans des domaines clés de la durabilité, notamment l'efficacité énergétique, la conservation de l'eau, l'utilisation des matériaux et la réduction de l'impact environnemental. Établie par le US Green Building Council (USGBC) et contrôlée au Canada par le Canada Green Building Council (CAGBC) , la certification renforce le leadership de Cologix dans la promotion d'une infrastructure numérique responsable pour les installations prêtes pour l'IA.

L'IA est rapidement passée de la formation à l'exploitation d'applications d'inférence dans le monde réel — telles que la détection de la fraude, la traduction en temps réel, les copilotes génératifs et d'autres charges de travail critiques — où les millisecondes comptent. Soutenir ces éléments aussi essentiels et toujours disponibles rend plus importante que jamais la conception d’installations avec la durabilité à l’avant-garde.

« Cette étape marque un point tournant pour l'infrastructure numérique du Canada », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « L'avenir de l'IA dépend d'une infrastructure à la fois innovante et responsable. Avec une capacité hyperscale, une interconnexion dense et une énergie renouvelable à plus de 99 %, MTL8 prouve que nous pouvons fournir à nos clients la performance nécessaire pour les charges de travail de l'IA tout en faisant progresser nos engagements en matière de développement durable. Cette installation illustre l’avenir de la conception des centres de données — puissante, efficace et conçue dans un but précis. »

Les principales caractéristiques de développement durable de MTL8 comprennent :

Plus de 99 % d'énergie renouvelable : installation entièrement alimentée par l'énergie hydroélectrique d'Hydro-Québec , soutenant les objectifs opérationnels de zéro carbone

: installation entièrement alimentée par l'énergie hydroélectrique , soutenant les objectifs opérationnels de zéro carbone Efficacité de refroidissement avancée : fonctionne avec un PUE annuel inférieur à 1,3, grâce à des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et de réfrigération innovants

: fonctionne avec un PUE annuel inférieur à 1,3, grâce à des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et de réfrigération innovants Reboisement étendu : plus de 500 arbres et arbustes ont été plantés sur place, avec des interventions de diversité biologique pour protéger l’écosystème adjacent du ruisseau Bertrand

: plus de 500 arbres et arbustes ont été plantés sur place, avec des interventions de diversité biologique pour protéger l’écosystème adjacent du ruisseau Bertrand Construction durable : utilisation de matériaux et de processus durables, y compris l'intégration d'un toit vert, pour réduire le carbone intrinsèque tout au long du cycle de vie du bâtiment

: utilisation de matériaux et de processus durables, y compris l'intégration d'un toit vert, pour réduire le carbone intrinsèque tout au long du cycle de vie du bâtiment Gestion environnementale du site : comprend des contrôles de la pollution sonore, des systèmes de diffusion atmosphérique et une récupération avancée de l'eau pour protéger les écosystèmes environnants

: comprend des contrôles de la pollution sonore, des systèmes de diffusion atmosphérique et une récupération avancée de l'eau pour protéger les écosystèmes environnants Gestion du flux de déchets: les programmes de réduction des déchets conformes à LEED minimisent les contributions aux sites d'enfouissement et donnent la priorité au recyclage tout au long de la construction et des opérations





« La certification LEED est la reconnaissance ultime du leadership mondial en matière de bâtiments écologiques, signalant qu'un espace a fait l'objet d'une vérification tierce rigoureuse et répond aux normes les plus élevées en matière de bâtiments écologiques », a déclaré Peter Templeton, président et chef de la direction, USGBC. « Le succès de LEED est dû au partenariat et au soutien de ceux qui s'engagent à promouvoir les bâtiments écologiques et la durabilité. Chaque nouvelle certification LEED nous rapproche de la révolution des espaces où nous vivons, apprenons, travaillons et jouons.»

L'installation Scalelogix℠ de 206 000 pieds carrés s'ajoute aux 15 ans d'investissement de Cologix au Canada, où elle exploite l'une des plus grandes plateformes d'interconnexion au pays, riche en connectivité vers les réseaux et nuages de votre choix, incluant 12 centres de données situés à Montréal. MTL8 a été spécialement conçu pour réduire l'impact sur l'environnement tout en fournissant une infrastructure haute densité et prête pour l’hyperscale. Conçue par COHÉSIO Architecture Montréal, l'installation fournit plus de 21 MW de capacité, permettant à la clientèle de croître tout en soutenant directement le plan d'urgence climatique de Montréal , qui appelle à une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

MTL8 offre une capacité modulable et sur mesure, conçue pour les déploiements hyperscale et les entreprises qui recherchent une infrastructure durable et haute densité. Le site offre des passerelles directes au nuage vers les principaux fournisseurs de services en nuage hyperscale - Amazon Web Services®, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect - ainsi qu'une connectivité par fibre noire vers les 11 autres installations de Cologix à Montréal. Le centre de données répond également à des normes de conformité strictes avec les validations SOC 1 type 2, SOC 2 type 2 et PCI DSS.

Pour obtenir plus de renseignements sur MTL8 et la gamme de solutions de centre de données de Cologix, veuillez visiter https://fr.cologix.com/

À propos de l’U.S. Green Building Council (USGBC)

L’U.S. Green Building Council (USGBC) s’engage à transformer la manière dont les bâtiments et les communautés sont conçus, construits et exploités afin de créer des lieux dynamiques, sains, équitables et résilients qui favorisent le bien-être humain et environnemental. L’USGBC mène la transformation du marché grâce à son programme de bâtiments écologiques LEED, à une offre éducative solide, à un réseau international de leaders communautaires locaux, à la conférence et exposition annuelle Greenbuild International Conference & Expo , au Center for Green Schools , ainsi qu’à des actions de plaidoyer en faveur de politiques publiques qui encouragent et facilitent les bâtiments et communautés écologiques. Pour en savoir plus, visitez usgbc.org et retrouvez l’organisation sur X (anciennement Twitter) , Instagram , Facebook et LinkedIn .

Contact médias pour l’USGBC:

Deisy Verdinez

Directrice des relations publiques et des communications

dverdinez@usgbc.org

À propos de Cologix Inc.

Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 45 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 13 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix fournit des connexions physiques et virtuelles étendues, y compris Access Marketplace, où les clients bénéficient d'un provisionnement rapide, fiable et en libre-service pour la connectivité sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, visitez cologix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X .

Contact média pour Cologix :

Shifali Erasmus, Crackle PR

cologix@cracklepr.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d5424c0-3946-4de8-853f-3a076c49746d/fr