Audacia lance son premier fonds fiscal DeepTech à destination du grand public

Le FCPI Audacia Capital Innovation IR permet aux particuliers d’investir dans les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) européennes pour favoriser l’émergence des technologies d’avenir et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu

Paris, le 20 novembre 2025, 18h CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui le lancement du FCPI Audacia Capital Innovation IR, son premier fonds fiscal DeepTech à destination du grand public.

« Face aux grands défis technologiques, énergétiques ou industriels, les innovations de rupture jouent un rôle essentiel. Avec ce nouveau FCPI, nous permettons aux particuliers de participer directement à cette dynamique en finançant des jeunes entreprises européennes qui apportent des solutions concrètes. C’est une manière simple de donner du sens à son épargne, en soutenant l’innovation tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif, » déclare Cédric James, Directeur général délégué d’Audacia.

Le FCPI Audacia Capital Innovation IR1 répond à l’enjeu de la souveraineté européenne dans les secteurs d’avenir porteurs de rupture technologique en finançant les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) européennes, tout en permettant aux investisseurs particuliers de soutenir l’économie réelle (souscriptions dès 5 000 €) et de bénéficier d’un cadre fiscal attractif (réduction IR-PME/JEI)2.

D’une taille cible de 15 M€, le fonds a pour ambition d’investir dans 15 Jeunes Entreprises Innovantes les plus prometteuses dans les secteurs à fort potentiel de croissance et de création de valeur, où l’innovation constitue un levier stratégique de performance.

Le fonds s’appuiera sur l’expertise d’Audacia et de ses sociétés de gestion partenaires dans l’identification et l’accompagnement de projets à haute intensité technologique, notamment dans les domaines suivants :

Innovations industrielles : nucléaire, technologies quantiques, nouveaux procédés de production ;

nucléaire, technologies quantiques, nouveaux procédés de production ; Intelligence artificielle et digitalisation des processus ;

et digitalisation des processus ; Décarbonation et solutions de transition énergétique ;

et solutions de transition énergétique ; Santé et biotechnologies ;

; Hydrogène et carburants de nouvelle génération ;





Le Fonds ciblera en priorité des entreprises ayant déjà franchi les premières étapes critiques du développement technologique, disposant d’une preuve de concept et permettant de valider la faisabilité et la viabilité industrielle du projet.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris



AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement dans les parts du Fonds. La décision d’investir ne doit pas être fondée uniquement sur ce document veuillez-vous référer à la documentation réglementaire avant toute décision d’investissement.

L’agrément du Fonds par l’Autorité des marchés financiers ne vaut pas approbation de l’opportunité de l'investissement, lequel comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. En prenant la décision d’investir, les investisseurs potentiels doivent se fier à leur propre examen des caractéristiques du Fonds telles qu’elles sont exposées dans la documentation réglementaire du Fonds, en intégrant les avantages et les risques (listés au sein de l’Annexe 1 « Profil de risques » du Règlement du Fonds). Toute personne désirant investir dans le Fonds doit être pleinement consciente que son capital n’est pas garanti, peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement et n’est pas destiné à constituer la totalité de son portefeuille, et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ce communiqué est à caractère purement informatif et permet aux investisseurs avertis ou à leurs conseillers de disposer d’informations préliminaires concernant le Fonds. Le Fonds est un Fonds commun de placement dans l’innovation. Il s’agit d’un fonds d’investissement alternatif agréé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro n°FCI20250474 qui adopter les règles d’investissement prévues aux articles L.214-30 et suivants du Code monétaire et financier. La société de gestion du Fonds est Audacia, société anonyme, dont le siège social est situé 58, rue d’Hauteville 75010 Paris, agréée en France par l’Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion AIFM sous le numéro GP-09000025.

1 Fonds agréé par l’AMF sous le n°FCI20250474.

2 Pour plus d’information et avant toute décision d’investissement, veuillez-vous référer à la documentation réglementaire du fonds. Le dispositif Madelin est soumis à des conditions légales et fiscales spécifiques, susceptibles d’évoluer en fonction de la législation en vigueur. Avant toute souscription ou décision d’investissement, il est vivement recommandé de consulter un conseiller fiscal, comptable ou un professionnel de l’assurance afin d’évaluer la pertinence du dispositif au regard de votre situation personnelle. Quota d’investissement : 90%, permettant une réduction fiscale de 27%, dans la limite de 75 000 € pour un célibataire et 150 000 € pour un couple.

