Tarkett_Tarkett Participation_Réouverture de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire de Tarkett Participation sur les actions de Tarkett

Réouverture de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire

de Tarkett Participation sur les actions de Tarkett

La Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par un actionnaire minoritaire contre la décision de conformité de l’AMF sur l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire déposée par Tarkett Participation sur les actions de Tarkett.

L’Offre sera rouverte pour une durée de 10 jours de bourse à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’au 5 décembre 2025 inclus.

PARIS, FRANCE, 20 NOVEMBRE 2025

Le 20 novembre 2025, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par un actionnaire minoritaire contre la décision de conformité rendue par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sur l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (l’« Offre »)1 initiée par Tarkett Participation sur les actions de Tarkett.

En conséquence, l’AMF a indiqué dans un avis publié le 20 novembre 2025 que, conformément aux engagements pris par Tarkett Participation, l’Offre sera rouverte pour une durée de 10 jours de bourse à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’au 5 décembre 2025 inclus. L’avis publié par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

A l’issue de cette période, il sera procédé à la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire sur les actions Tarkett.

Avertissement

L’Offre est faite aux actionnaires de Tarkett situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l’Offre sans nécessiter de la part de Tarkett Participation l’accomplissement de formalités supplémentaires.

Contact Investisseurs et Actionnaires Individuels : investors@tarkett.com

Contacts Media: Agence Ogilvy - tarkett@ogilvy.com

Emmeline Jacob – Tel. +33 6 79 39 75 04 – Marceau Barbedette – Tel. +33 6 01 16 08 94

A propos de Tarkett

Riche de plus de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2024. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 24 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 35 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

1 La documentation relative à l'Offre est disponible sur les sites Internet de Tarkett (www.tarkett-group.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Pièce jointe