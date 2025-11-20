Bitget Mencapai Mercu Tanda Baharu dengan Jumlah Dagangan Terkumpul Niaga Hadapan Saham Bernilai AS$5B

VICTORIA, Seychelles, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan pencapaian mercu tanda baharu bagi barisan produk niaga hadapan saham yang berkembang pesat, dengan jumlah dagangan terkumpul melebihi AS$5 bilion. Pencapaian ini berlaku hanya seminggu selepas melepasi paras AS$3 bilion , sekali lagi menonjolkan permintaan global yang semakin pesat terhadap niaga hadapan saham bertoken.

Lonjakan aktiviti ini mencerminkan momentum kukuh pasaran saham AS, yang dipacu oleh pertumbuhan berasaskan AI, keuntungan S3 yang memecah rekod serta minat semula terhadap peneraju teknologi terus menarik perhatian para pedagang. Dalam rangkaian niaga hadapan saham Bitget, MicroStrategy (MSTR) mendahului dengan jumlah terkumpul sebanyak AS$1.4 bilion, diikuti oleh Tesla (TSLA) pada AS$1 bilion dan Apple (AAPL) pada AS$472 juta, sekali gus memperlihatkan minat yang kukuh terhadap kedua-dua kripto dan gergasi teknologi yang telah lama bertapak.

Pada masa ini, Bitget menyenaraikan lebih daripada 30 niaga hadapan kekal berasaskan USDT yang dikaitkan dengan saham utama AS, menawarkan sehingga 25x leveraj dan yuran dagangan yang sangat kompetitif sebanyak 0.0065%. Seiring dengan percepatan penerimaan ekuiti bertoken, Bitget melancarkan pengurangan yuran dagangan sebanyak 90% untuk semua pasangan niaga hadapan saham bagi tempoh terhad. Promosi ini berlangsung sehingga 31 Januari dan menawarkan peluang kepada pengguna baharu serta sedia ada untuk berdagang ekuiti utama pada kos ultra-rendah sambil meneroka kecekapan, fleksibiliti dan akses sepanjang masa yang ditawarkan oleh niaga hadapan saham bertoken.

Pertumbuhan pesat ini mengukuhkan visi Universal Exchange (UEX) Bitget: satu platform tunggal di mana pengguna boleh bergerak dengan lancar antara produk berasaskan kripto dan pasaran kewangan tradisional di bawah satu akaun bersatu. Pengembangan niaga hadapan saham, bersama penyenaraian token saham bertoken, membawa Bitget lebih dekat kepada matlamatnya untuk menjadikan pasaran global lebih mudah diakses, lebih mudah difahami dan lebih menjimatkan kos.

“Pencapaian AS$5 bilion dalam masa yang singkat ini menunjukkan bahawa para pedagang bukan sekadar mencuba, tetapi benar-benar mengguna pakai niaga hadapan saham bertoken sebagai sebahagian daripada strategi dagangan mereka,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Niaga hadapan saham memberikan pengguna fleksibiliti kripto dengan pendedahan kepada syarikat yang mereka ikuti setiap hari. Gabungan ini amat berkuasa dan tepat menggambarkan apa yang UEX dicipta untuk capai.”

Dengan semakin ramai pelabur mencari cara untuk berdagang aset tradisional dengan kelajuan, kecairan dan kebolehaksesan berasaskan kripto, Bitget terus memperluas tawaran di persimpangan kedua-dua dunia, membina infrastruktur kewangan untuk era baharu pelaburan global.

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin , harga Ethereum , harga XRP serta harga mata wang kripto lain — semuanya di dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan berkuasa AI, interoperabiliti merentasi token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih meluas kepada aset dunia sebenar. Dalam ekosistem terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibangunkan untuk menjadikan kripto lebih mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan seharian. Dengan lebih 80 juta pengguna, ia berfungsi sebagai jambatan antara blockchain dan kewangan dunia sebenar, menyediakan platform menyeluruh untuk deposit dan pengeluaran aset, berdagang, menjana pendapatan dan membuat pembayaran dengan mudah.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya termasuk peranannya sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah berganding bahu dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blok rantai bagi 1.1 juta orang menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan bursa mata wang kripto eksklusif bagi MotoGP™ , salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

