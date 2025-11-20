AirX gehört zu den weltweit besten 3% der Fluggesellschaften und erhält das ARGUS Platinum Rating

LONDON, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX wurde erneut mit dem ARGUS Platinum Rating ausgezeichnet, einem der renommiertesten Benchmarks für Flugsicherheit weltweit. Mit dieser Auszeichnung reiht sich AirX in eine elitäre Gruppe ein: Nur 25 von fast 200 Betreibern in Europa und lediglich 3 % der Charterbetreiber weltweit erreichen diesen Status.

Für Kunden, Makler und Partner steht dies für höchste Sicherheit: AirX erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und operative Exzellenz in der privaten Luftfahrt. Der umfassende Zertifizierungsprozess prüft alle Betriebsaspekte – von Flug- und Wartungsverfahren bis hin zur Leistungsfähigkeit des Sicherheitsmanagementsystems. Nur wenige Betreiber meistern diese anspruchsvollen Anforderungen erfolgreich.

„Sicherheit und operative Exzellenz stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten bei AirX. Dass wir seit 2017 kontinuierlich zu den weltweit führenden Betreibern zählen, spiegelt das Engagement unserer Mitarbeiter und das Vertrauen unserer Kunden wider“, so Pamela Borg, Head of Safety & Compliance Monitoring bei AirX.

AirX gehört zu den wenigen Betreibern weltweit, die seit über sieben Jahren sowohl das ARGUS Platin Rating als auch die IS-BAO-Zertifizierung vorweisen können – ein Beleg für die führende Position des Unternehmens im Bereich Flugsicherheit.

Über AirX

Seit seiner Gründung 2011 hat sich AirX zu einem der größten Privatjet-Betreiber Europas entwickelt. Das Unternehmen unterhält eine Flotte von 20 schweren Jets und VIP-Flugzeugen, darunter eines der größten privaten Charterflugzeuge weltweit. Mit preisgekrönten Sicherheitsstandards, kundenspezifischen Kabinenrenovierungen und einem Team, das sich kompromisslos der Exzellenz verschrieben hat, bietet AirX außergewöhnliche Reisen für Kunden, die mehr erwarten.

Über ARGUS International

ARGUS International, Inc., ein Unternehmen der SGS-Gruppe, wurde 1995 gegründet und gilt weltweit als führend in den Bereichen spezialisierte Luftfahrt-Auditdienstleistungen, regulatorische Unterstützung, Software für Sicherheitsmanagementsysteme (SMS) und Luftfahrt-Trackingdaten. Mit einem breiten Portfolio an Lösungen für kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsluftfahrt und Hubschrauberbetrieb stellt ARGUS sicher, dass Unternehmen die richtigen Tools haben, um fundierte operative und geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

