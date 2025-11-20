AirX figure parmi les 3 % des opérateurs les plus sûrs au monde grâce à la certification ARGUS Platinum

LONDRES, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX s’est une nouvelle fois vu décerner la certification ARGUS Platinum, l’une des références internationales les plus prestigieuses en matière de sécurité aérienne. Cette distinction place l’entreprise dans un cercle très restreint : seuls 25 opérateurs sur près de 200 en Europe, et à peine 3 % des affréteurs dans le monde, disposent de cette accréditation.

Pour les clients, courtiers et partenaires, c’est la garantie d’une totale sérénité : AirX répond aux normes les plus élevées en matière de sécurité et d’excellence opérationnelle dans l’aviation privée. Le processus d’audit, particulièrement exigeant, examine en profondeur tous les aspects des opérations : procédures de vol et de maintenance, robustesse des systèmes de gestion de la sécurité, et bien plus encore. Peu d’opérateurs parviennent à satisfaire ces critères stricts.

« La sécurité et la performance opérationnelle sont au cœur de notre mission chez AirX. Être régulièrement classés parmi les meilleurs opérateurs mondiaux depuis 2017 reflète l’engagement de nos équipes et la confiance que nous accordent nos clients », a déclaré Pamela Borg, responsable Sécurité et Conformité chez AirX.

AirX fait partie du petit nombre d’opérateurs dans le monde à avoir conservé simultanément la certification ARGUS Platinum et l’accréditation IS-BAO pendant plus de sept ans, deux atouts qui confirment son rôle de référence en matière de sécurité aéronautique.

À propos d’AirX

Fondée en 2011, AirX est devenue l’un des plus grands opérateurs de jets privés en Europe, avec une flotte composée de 20 avions long-courriers et appareils VIP, dont l’un des plus grands avions privés affrétés au monde. Grâce à des normes de sécurité primées, des aménagements cabine sur mesure et une équipe engagée, AirX propose des voyages d’exception à une clientèle exigeante.

À propos d’ARGUS International

ARGUS International, Inc., une société du groupe SGS fondée en 1995, est le leader mondial des audits aéronautiques spécialisés, des services de conformité réglementaire, des logiciels de gestion de la sécurité (SMS) et des données de suivi aérien. Grâce à une gamme complète de solutions destinées aux secteurs de l’aviation commerciale, d’affaires et hélicoptère, ARGUS fournit aux entreprises les outils nécessaires pour soutenir leurs décisions opérationnelles et stratégiques.

