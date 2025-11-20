Investissements Purpose Inc. annonce une correction à la version française du communiqué sur les distributions de novembre 2025

TORONTO, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») annonce aujourd’hui une correction concernant le communiqué sur les distributions de novembre 2025 publié le 18 novembre 2025. La version française du communiqué du 18 novembre 2025 incluait par erreur des lignes pour le Fonds de revenu d’actions internationales amélioré Purpose (anciennement le Fonds d’actions internationales tactique couvert Purpose) (TSX : PHW) dans le tableau des taux de distribution. Purpose confirme que le Fonds de revenu d’actions internationales amélioré Purpose (anciennement le Fonds d’actions internationales tactique couvert Purpose) ne déclarera aucune distribution pour le mois de novembre 2025. Purpose confirme que la version anglaise du communiqué annonçant les distributions de novembre 2025 est exacte et ne nécessite aucune modification.

À propos d’Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 27 milliards de dollars en actifs sous gestion. Investissements Purpose se concentre inlassablement sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par le réputé entrepreneur Som Seif et fait partie de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

