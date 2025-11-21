Aduro Clean Technologies berichtet über erfolgreiches Pilotprojekt zum Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem Hydrochemolytic™-Öl

LONDON, Ontario, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt den erfolgreichen Abschluss von Pilotversuchen zum Steamcracking bekannt. Die Tests erfolgten in Zusammenarbeit mit einem globalen Unternehmen, das großtechnische petrochemische Steamcracking-Verfahren entwickelt, lizenziert und betreibt und die weltweite Einführung dieser Technologien bei führenden petrochemischen Herstellern unterstützt.

Steamcracker liefern die Grundbausteine für nahezu alle Kunststoffe, ausgehend von Rohstoffen, die aus Öl und Gas gewonnen werden. Ebenso müssen kreislauffähige Einsatzstoffe aus Kunststoffabfällen denselben Weg durchlaufen, um zu wiederverwertbaren Kunststoffen verarbeitet zu werden. Steamcracker sind großtechnische Anlagen und reagieren besonders empfindlich auf die Qualität der Einsatzstoffe, weshalb hochreine Inputs in großem Maßstab erforderlich sind. Daher müssen die meisten durch chemisches Recycling gewonnenen Kreislauföle weiter aufbereitet oder vorbehandelt werden – etwa durch Hydrotreating –, um die strengen Anforderungen an die Rohstoffqualität zu erfüllen.

Alternative chemische Recyclingverfahren erzeugen in der Regel Produkte mit hohem Gehalt an Olefinen, Heteroatomen und weiteren Verunreinigungen. Diese müssen aufbereitet werden – etwa durch Vorbehandlung oder Hydrotreating –, um als Einsatzstoff für Cracker geeignet zu sein. Um den Aufwand für die Aufbereitung zu reduzieren, sind oft umfassende Sortier- und Reinigungsmaßnahmen nötig, die die Rohstoffkosten deutlich erhöhen. Dies führt zudem zu höheren Ausschussraten bei geeigneten Polyolefinen und erhöht gleichzeitig die Umweltbelastung solcher Verfahren. Im Gegensatz dazu wandelt die Hydrochemolytic™-Technologie von Aduro Kunststoffe in flüssige Kohlenwasserstoffe mit deutlich höherer Sättigung und geringerem Verunreinigungsgehalt um. Außerdem liegt der Siedebereich des Aduro Hydrochemolytic™-Öls im Vergleich zu herkömmlichen chemischen Recyclingölen wesentlich niedriger, was seine Eignung als Einsatzstoff für Steamcracker verbessert.

Die Versuche wurden im Oktober 2025 in einer etablierten europäischen Pilotanlage für Steamcracking durchgeführt. Dabei kam ein flüssiges Kohlenwasserstoffprodukt von Aduro zum Einsatz, das aus einem gemischten Kunststoffabfallmaterial aus Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, PET und Polyamid hergestellt wurde. Das Hydrochemolytic™-Öl wurde im Pilot-Steamcracking-Ofen unter verschiedenen Betriebsbedingungen verarbeitet – ohne Verdünnung oder zusätzliche Vorbehandlung. Dieser Nachweis der hohen Eignung für die extrem strengen Rohstoffspezifikationen von Steamcracker-Anlagen – ohne die Notwendigkeit kostspieliger Nachbehandlungen – stellt einen wichtigen Meilenstein für die Validierung der Hydrochemolytic™-Technologie und ihre Anwendung in zirkulären Kunststoffwertschöpfungsketten durch Dritte dar.

Das Cracken des Aduro Hydrochemolytic™-Öls erfolgte unter stabilen Ofenbetriebsbedingungen, wobei die Ausbeuten an Ethylen und Propylen – den zentralen Bausteinen von Polyethylen und Polypropylen – mit denen vergleichbarer fossiler Rohstoffe vergleichbar waren. Am wichtigsten ist, dass die Cracking-Versuche gezeigt haben, dass dieses spezielle Produkt von Aduro ohne zusätzliche Hydrotreating-Behandlung oder Verdünnung als Cracker-Rohstoff eingesetzt werden kann. Dies ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Prozesskomplexität, der Kapitalinvestitionen und der Betriebskosten für nachgelagerte Betreiber und verbessert die Wirtschaftlichkeit des Projekts, während gleichzeitig der potenzielle Wert des Produkts steigt und seine Umweltbilanz optimiert wird. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Betreiber diesen speziellen Strom mit minimalen Anpassungen integrieren können, wodurch der Weg von Kunststoffabfällen zu kreislauffähigen Olefinen erheblich vereinfacht wird.

Für Olefinhersteller und Betreiber von Steamcrackern sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung. Die aktuellen Daten zeigen, dass das Hydrochemolytic™-Verfahren von Aduro einen stabilen, schadstoffarmen flüssigen Einsatzstoff erzeugt, der mit minimalen Anpassungen in bestehenden Steamcracker-Anlagen verarbeitet werden kann. Diese Kompatibilität stärkt das Vertrauen in das Potenzial der Aduro Technologie, die Lücke zwischen Kunststoffabfällen und der Herstellung neuer Kunststoffe in Neuwarequalität zu schließen, das Wirtschafts- und Umweltmodell zu verbessern und gleichzeitig den Übergang zu kreislauffähigen und nachhaltigen Materialien zu fördern.

„Diese Tests wurden von einem globalen Unternehmen mit umfassender Expertise in Steamcracking-Technologien durchgeführt, und ihre Bewertung zeigt ein erhebliches Potenzial für die mit unserer Hydrochemolytic™-Technologie hergestellten Flüssigkeiten, die strengen Leistungsanforderungen von Crackverfahren zu erfüllen“, so Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Das Öl wurde in seiner ursprünglichen Form – ohne Verdünnung oder Nachbehandlung – verarbeitet, wobei seine Eigenschaften den hohen Anforderungen an Einsatzstoffe entsprachen. Diese Eignung weist den Weg, wie aus HCT gewonnene Flüssigkeiten für kommerzielle Öfen mit deutlich reduzierten oder vereinfachten Aufbereitungsschritten eingesetzt werden könnten, was zu erheblichen Kosten- und Effizienzvorteilen führt. Der Übergang vom Pilot- zum Demonstrationsmaßstab stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Kommerzialisierung dar und verdeutlicht den Wert unserer Technologie für die großtechnische Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen.“

Der Versuch markiert einen entscheidenden Meilenstein in Aduros umfassendem Programm zur Validierung und Einführung der Technologie. Auf Basis dieser Ergebnisse plant das Unternehmen, mit weiteren globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Rohstoffqualität, Skalierbarkeit und Integrationsmöglichkeiten seiner Hydrochemolytic™-Technologie weiter zu evaluieren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Aussagen zur Interpretation der Ergebnisse der Steamcracking-Pilotanlage; das Potenzial von Aduros Hydrochemolytic™-Öl, ohne weitere Aufbereitung als Drop-in-Rohstoff für kommerzielle Steamcracker zu dienen; die erwartete Verringerung der Prozesskomplexität, der Kapitalinvestitionen und der Betriebskosten für nachgelagerte Betreiber; das Potenzial für die Integration der Technologie von Aduro in die bestehende petrochemische Infrastruktur; die Pläne des Unternehmens, mit weiteren globalen Partnern zusammenzuarbeiten; die Eignung von Hydrochemolytic™-Öl für den Einsatz in kommerziellen Öfen mit minimalen Modifikationen; die Weiterentwicklung, Skalierbarkeit und Integrationsmöglichkeiten der Technologie des Unternehmens; sowie das umfassendere Programm des Unternehmens zur Technologievalidierung und Marktanbindung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements. Dazu zählen unter anderem folgende Annahmen: die Übertragbarkeit von Pilotversuchsergebnissen auf den kommerziellen Maßstab, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Partnern, Anlagen und Ressourcen, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Integration von Hydrochemolytic™-Öl in bestehende Steamcracking-Verfahren, die Fähigkeit, einen stabilen Ofenbetrieb aufrechtzuerhalten und vergleichbare Olefinausbeuten in größerem Maßstab zu erzielen, die Wirksamkeit der Technologie bei der Reduzierung der Prozesskomplexität und der Umweltbelastung, die Bereitschaft der Branchenakteure, neue Rohstoffe einzusetzen, die Beständigkeit der regulatorischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die kreislauffähige Kunststoffe begünstigen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter unter anderem: das Risiko, dass die Ergebnisse aus Pilotversuchen nicht in Demonstrations- oder kommerziellem Maßstab reproduziert werden können; Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder ihrer Integration in die bestehende Infrastruktur; die Verfügbarkeit und Bereitschaft von Partnern, sich an weiteren Versuchen oder der Kommerzialisierung zu beteiligen; Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen oder der Marktakzeptanz von zirkulären Kunststoffen; operative Risiken; das Risiko, dass die Qualität oder Zusammensetzung der Kunststoffabfälle die Leistung beeinträchtigen könnte; die Notwendigkeit zusätzlicher Tests und Validierungen mit verschiedenen Rohstoffarten und Betriebsbedingungen; die Möglichkeit, dass im kommerziellen Maßstab eine weitere Aufbereitung oder Vorbehandlung erforderlich sein könnte; die Fähigkeit, die erforderliche Finanzierung für weitere Tests und die Entwicklung der Technologie zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungspläne und seinen Kommerzialisierungsweg umzusetzen; sowie weitere Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

